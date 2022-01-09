2022年1月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诈骗电话防范知识的，问题是“警察叔叔保护你:全国反电信网络诈骗的专用号码是?”这个问题其实还是很简单的，很多人都知道，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

全国反电信网络诈骗的专用号码是什么 1月9日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：警察叔叔保护你:全国反电信网络诈骗的专用号码是什么？

A、96110

B、12110

正确答案:96110

为了统一“反诈骗预警、防骗咨询热线”，便于广大市民识别和确认，全国公安96110反诈专用号码正式开通，专门用于对电信网络诈骗预警拦截、电话劝阻，案件回访以及防范宣传。