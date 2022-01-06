英雄联盟幸运商店什么时候结束 2022幸运商店上线持续时间

英雄联盟在1月6日就开启了大家期待已久的幸运商店，很多玩家还不清楚本次的幸运商店的上线时间到底持续多久，下面就来为大家分享一下幸运商店上线持续时间。

亲爱的召唤师:

幸运商店即将于1月6日限时上线，届时召唤师们可前往客户端“幸运商店”获取专属皮肤折扣。

什么是幸运商店?

幸运商店是英雄联盟客户端限时开启的活动，每位召唤师可以获得0~6个不等的皮肤推荐，每个皮肤均有一定的折扣。如果这个皮肤未拥有对应的英雄，也可以以同样的折扣购买英雄。

本次幸运商店上线时间:2022年1月6日版本更新后-2022年2月10日23:59

常见问题:

Q:我可以从幸运商店里获得什么?

A:可以获得皮肤折扣，一共最多可以获得6个皮肤的折扣。

Q:为什么我进幸运商店，没有给我推荐皮肤?

A:这个情况可能是因为当前大区已拥有较多的皮肤，感谢召唤师对英雄联盟的支持。

Q:为什么有时幸运商店推荐的皮肤价格与该皮肤的在售价格不一致?

A:如果召唤师尚未解锁推荐皮肤的对应英雄，则幸运商店显示的价格将包含该英雄的在同一折扣下价格。召唤师可以选择:

● 以当前折扣使用点券同时解锁推荐皮肤与对应英雄

● 进入游戏商城以蓝色精萃或点券（注意，在幸运商店以外使用点券解锁将不获得折扣）解锁英雄，再次回到幸运商店后价格将实时变动为仅含推荐皮肤的价格。