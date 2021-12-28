不服跑个原神？雷军为小米12预热：称其为新一代训龙大师

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:今晚19:30，小米12系列新品发布会将在北京召开。发布会上，小米将推出小米手表S1新系列、小米真无线降噪耳机3新版本等产品，更有重磅新品——小米12系列。
今天中午，小米CEO雷军在微博为小米12预热称，经过小米工程师数月的精心调校，再加上一系列自研技术加持，小米12Pro 搭载的骁龙8将展现非凡实力。
雷军表示，不服跑个分?还是，不服跑个原神?我们在意的不仅仅是跑分，更在意的是使用体验。既要爆发巅峰性能和流畅体验，更要控制温度和功耗。新一代驯龙大师，今晚发布会揭晓。、
目前根据网上的曝光消息显示，小米12Pro的详细参数如下:
尺寸与重量长度:163.6cm宽度:74.6cm;厚度:8.16mm（玻璃）/8.66mm(素皮);重量:205g(玻璃)/204g(素皮)。
全新一代骁龙8移动平台/动态性能调度;WiFi6增强版+LPDDR5满血版+UFS31;VC液冷立体温控系统。
电池:4600mAh（typ）/4480mAh(min)小米澎湃P1充电芯片;120W小米澎湃秒充/50W无线秒充/10W反向充电。
屏幕:6.73英寸2KAMOLED超视感屏;分辨率:3200x1440;120HzMax智能动态刷新率触控采样率:480HzMax;对比度:8000000:1/HDR10+/DolbyVision;峰值亮度:1500nit。
镜头:5000万超清三主摄:超广角为6P镜头，f/22光圈，115°视角;主摄:索尼IMX7071/128”7P镜头，f/19，等效24mm;人像:5P镜头，f/19等效48mm;3200万前置超清镜头。
声音:哈曼卡顿立体声四单元扬声器。
颜色:黑色、蓝色、紫色、绿色。