不服跑个原神？雷军为小米12预热：称其为新一代训龙大师

今天，博主@数码闲聊站爆料，小米12和小米12X将会同台亮相，二者的外观设计一样，都是居中单孔自适应高刷曲屏，后置5000万超大底三摄的矩阵模组大小也基本一致。据悉，小米12X定位是小屏旗舰，它和小米12的区别之一是Soc不同。小米12X搭载的是高通骁龙870处理器，而小米12搭载的是高通骁龙8处理器。区别之二在于屏幕尺寸，小米12X的屏幕尺寸在6.28英寸左右，分辨率为FHD+，刷新率预计为120Hz，机身宽度只有65.4mm（高度为145.4mm）