8 万件体育数字藏品上线即“秒光” ，蚂蚁链提供技术服务

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:“我连续参加了5年北京马拉松，这块首届北马的数字纪念奖牌太有意义了!”一名北京马拉松资深跑者兴奋地在手机上展示他刚刚抢到的1981年首届北京马拉松数字纪念奖牌。

跑者展示1981年首届北京马拉松数字纪念奖牌

这块特殊的数字奖牌是“体育梦传承”体育数字藏品周开售的众多体育主题数字藏品之一。从12月20日至24日，共有8款不同题材、不同赛事主题的体育数字藏品在支付宝“鲸探”小程序上开售，所有藏品开售即秒光，很多体育爱好者直呼“太抢手了!”

其中既有体现中国古代体育精神、曾经作为国礼赠送给国际奥委会的《仕女蹴鞠图》和北京冬奥会火炬接力火种灯的创意来源——长信宫灯，也有代表现代城市体育赛事标志的首届北京马拉松纪念奖牌、纪念章和杭州亚运会吉祥物，更有代表未来电竞产业发展的杭州亚运会电竞项目的“亚运征途之匙”。

“体育梦传承”体育数字藏品周上线的8款商品

与此前需要通过参加比赛、购买实体赛事纪念品不同，当体育纪念品与数字技术相遇，体育精神也能够在手机上保存、流传并随时随地鉴赏和分享。

近年来，体育主题的数字藏品是体育和科技领域结合的热门趋势之一。体育作为一种参与性、体验性的文化，各种衍生纪念品链接了赛事本身和体育迷。随着体育群体的年轻化、娱乐化，如今很多体育 IP 会在纪念品上开拓思路，充分结合体育 IP 文化进行独具匠心的设计和制作，这样不仅让品牌本身得到更有效的传播，也为参与者留下了美好回忆。例如每届北京马拉松最引人注目就是完赛奖牌，因为它是赛事文化与跑者荣耀的共同载体，而能够拥有首届北马纪念奖牌的人则屈指可数。

而运用数字藏品这种具有互动性、趣味性、唯一性和真实性的全新形态和体育纪念品相结合，不仅代表更多普通人有机会拥有这些稀有、罕见但充满历史性和艺术性的体育收藏品，同时也在疫情时代线下体育赛事受到巨大影响的背景下，为体育产业的数字化探索和体育精神的数字化传承打开了更广阔的想象空间。

此前，包括奥运会、欧洲杯、亚运会在内的国际顶级体育赛事，以及许多世界顶级职业联赛、俱乐和运动员都已纷纷开启数字化风潮。例如2020欧洲杯得分王数字奖杯、杭州亚运会数字火炬和杭州亚残运会数字火炬等数字收藏品都受到广大体育迷的热烈欢迎。

支付宝和蚂蚁链此前发行的杭州亚运会、亚残运会数字火炬

每款体育数字收藏品都最大程度还原了收藏品丰富的设计细节和形态，均由蚂蚁链提供技术支持，实现链上确权存证及发行，每个数字藏品都有独一无二的编号，让每一位关注体育、参与体育的普通用户在了解从古到今中国多种体育故事后，成为中国体育梦的传承者，继续发扬自古以来华夏儿女自强不息的体育精神。

2022年是体育大年，北京作为首座“双奥之城”将打开大门喜迎八方客，亚运会也将第三次来到中国，还有世界杯这种拥有巨大影响力的重磅赛事将全年体育热度推上高潮。据了解，明年还将有更多体育 IP 借助支付宝“鲸探”平台，发行一系列体育主题的数字藏品，让更多体育迷通过手机就能感受体育魅力，传承体育精神。