网信办打击流量造假问题

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:据网信中国公众号消息， 12 月 22 日，中央网信办召开全国网信系统视频会议，部署开展“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。

会议指出，当前，流量造假、黑公关、网络水军问题相互勾连、互为策应，损害网民合法权益，扰乱网络舆论环境，破坏公平竞争的市场秩序，人民群众深恶痛绝、反映强烈。

对此，中央网信办决定在全国范围内开展为期 2 个月的“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。

会议明确，此次专项行动聚焦流量造假、黑公关、网络水军问题乱象，重点开展三方面整治任务。

一是分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题。聚焦生活服务、书影音评分、社交、短视频等平台，重点整治雇佣专业写手和网络水军虚构“种草笔记”“网红测评”，或通过“养号”、占领前排好评、劝删差评等方式，对影视、歌曲、文学作品以及商品、美食、景点进行刷分控评等问题；紧盯短视频、直播、电商平台等商品营销环节，治理制造虚假销量、虚假好评等问题；重点关注社交资讯、论坛社区、视频直播、应用商店、小程序等平台环节，整治批量购买粉丝、增加“僵尸粉”“达人粉”，组织水军制造虚假阅读量、评论量、转发量、点赞量、下载量、曝光量等问题；密切关注各类网站平台“热搜榜”“排行榜”“热门推荐”等榜单位置，严肃查处利用人工或技术手段恶意炒作、刷榜拉票等问题。

二是持续整治网络黑公关乱象。重点打击以在网上发布负面信息为由，对他人进行敲诈勒索，牟取不当利益的行为；整治蹭炒社会热点，炮制所谓的“热文”“爆款”，刻意煽动网民情绪进行恶意营销的问题；集中处置恶意假冒、仿冒或者盗用组织机构及他人账号发布信息内容，以吸引关注或实现自我炒作目的的问题；严肃查处网站平台及相关工作人员收受财物，为企业或个人删除负面信息的问题；打击商家编造竞争对手负面信息或误导性信息，有组织地炒作发布、助推上升热度，损害企业合法权益的行为。

三是坚决查处涉网络水军信息、账号及相关操控平台。全面清理一批打着“网络兼职”“招募写手”名义推广引流或招募水军的信息；集中查处一批批量注册、发布同质信息，用于制造虚假数据、蹭炒热点话题、攻击诋毁他人、沉降负面信息的水军账号；严厉打击一批群控软件和提供刷量服务的挂机平台。