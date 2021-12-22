小红书官方宣布月活达到2亿 超七成是90后

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今天，小红书CMO之恒在小红书商业生态大会上宣布，截至 2021 年 11 月，小红书月活已经达到 2 亿。其中，72%是 90 后，50%的用户在一二线城市。

天眼查信息显示，近日，小红书科技有限公司发生工商信息变更，注册资本由 5000 万美元增至 1 亿美元，增幅达100％。

小红书成立于 2013 年，是年轻人不可替代的生活方式平台和消费决策入口。截至 2019 年，小红书用户数量超过 3 亿。