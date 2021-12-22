小红书官方宣布月活达到2亿 超七成是90后

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今天，小红书CMO之恒在小红书商业生态大会上宣布，截至 2021 年 11 月，小红书月活已经达到 2 亿。其中，72%是 90 后，50%的用户在一二线城市。
天眼查信息显示，近日，小红书科技有限公司发生工商信息变更，注册资本由 5000 万美元增至 1 亿美元，增幅达100％。
小红书成立于 2013 年，是年轻人不可替代的生活方式平台和消费决策入口。截至 2019 年，小红书用户数量超过 3 亿。
站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今天，小红书CMO之恒在小红书商业生态大会上宣布，截至 2021 年 11 月，小红书月活已经达到 2 亿。其中，72%是 90 后，50%的用户在一二线城市。
天眼查信息显示，近日，小红书科技有限公司发生工商信息变更，注册资本由 5000 万美元增至 1 亿美元，增幅达100％。
小红书成立于 2013 年，是年轻人不可替代的生活方式平台和消费决策入口。截至 2019 年，小红书用户数量超过 3 亿。
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日前，“小红书封禁 29 个涉嫌虚假营销的品牌”话题登上热搜。这一次，小红书整治的重点是“代写代发”。也就是说，被封禁的品牌大多提供图片、文案和卖点，让素人批量直发，铺设大量未经真实消费体验的种草内容。
阿珍把家安置在北京朝阳区。客厅30平米，约等于北京五号线地铁3个车厢那么大。家里的饭桌面积中规中矩，刺猬公社（ID:ciweigongshe）前去拜访时，五个穿着拖鞋的女生，正围在一处开会，桌子上放着五台笔记本电脑。阿珍当天没有化妆，随意扎了个马尾，光着脚踩在地毯上。
今天，有29个品牌被小红书封禁，这则消息在行业里炸开了锅。其中包括大牌和新锐品牌投放大户：多芬、露得清、wonderlab，半亩花田等。
日前，?红书传出完成融资的消息，新?轮融资由淡马锡、腾讯、阿?等机构领投，投后估值超过 200 亿美?。这在几年前是整个互联网市场难以预料到的，可见，新一代社区产品的发展上限正在被刷新，社区的价值也在被市场重新定义。近两年，尤其是 2021 年以来，各类社区平台备受资本追捧，已经成为一个普遍趋势。 2 月现身港股的快手，上市之初狂揽万亿市值； 3 月敲钟纳斯达克的知乎，同月赴港二次上市的B站，且一度市场超过了 500 亿美?
在小红书上，有人分享盼盼厚椰乳如何调配成特饮、有人分享五菱宏光MINI的改造过程、也有人出周大福首饰的挑选攻略.....一向被认为是最前沿趋势发掘地的小红书，也涌现越来越多的传统品牌。为什么传统品牌也开始涌入小红书?
刚开始做小红书的博主会特别迷茫，对平台规则不懂，对制作内容不擅长，甚至对自己的个人优势也开始质疑了。这时候会去网上搜很多小红书运营文章来学习。
今年11月，小红书完成了新一轮5亿美元的融资，投后估值超200亿美元。为什么小红书的商业价值如此之高?
今年陶白白大火，星座流量卷土重来，这项古老且神秘的占卜秘术又被整活明白了。在双11、双12的夹缝围攻中，不少人挤出最后一点余额，将其奉献给星盘，提前预支了一次知晓2022年运势的精神按摩。
绝大部分内容平台涉足电商，都是从对淘宝导流开始的。因为淘宝是一个“流量黑洞”，长年处于流量饥渴状态，故而十分需要从外界输入流量;与此同时，淘宝又信奉“流量草原”战略，即从多个渠道同时吸纳流量，而不让任何一个渠道变得过于重要。淘系电商内部的卖家，可以通过阿里妈妈旗下的“淘宝联盟”进行外部流量采购。在这个过程中，内容平台的创作者能赚取佣金，内容平台本身往往也会与阿里签署合作协议，从中分到一杯羹。
在小红书已经一年半没有更新内容的杨超越，悄悄更换了发展平台。近期，明星杨超越入驻社区购物平台“得物”，并且在得物开了主理品牌BABT。
2021 年，行业与技术的革新带来了新的契机，5G、元宇宙等技术、概念的兴起让许多人对于新的一年有了新的计划和新的动力。面对大家的积极和“内卷”..
随着国家对于职业教育的重视程度增加，中公教育也特别成立了职教事业部。不同于以往的教研部与信息技术部，这个部门主要是服务于政府、企业与高校..
现在智能电视上基本都没有直播软件了，以前能看电视直播的当贝市场也把直播软件都下架了。有很多朋友都在问当贝市场为什么没有电视直播软件了，其..
12 月 23 日，华为在秋冬旗舰新品发布会上带来华为P50 Pocket折叠屏手机、华为智能眼镜等诸多新品。作为首个搭载HarmonyOS的华为智能眼镜，在外观..
近日，" 2021 爱分析·中国数据智能最佳实践案例"评选征集活动落下帷幕。该评选活动由中国领先的产业数字化研究与咨询机构爱分析举办，面向金融、..
近日，有网友提议称，网络主播黄薇（薇娅）涉嫌偷税、漏税。此前薇娅曾获聘为庐江的“招商大使”。但这样一个违反法律规定，且有着严重偷税、漏税..
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2021 年 12 月 21 日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）主办的“2022ICT深度观察——数据安全产业分论坛”顺利召开。会上，中国信通..
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12 月 18 日，由中国上市公司协会指导、新华网主办的“ 2022 中国上市公司年会”发布会在北京落下帷幕。会上，中国上市公司协会和中证指数公司联合..
国金证券指出， 2021 年是折叠屏手机元年，销量达 750 万部、主要玩家为三星、华为，考虑 2020 年全球 1000 美元以上的手机出货量达 7000 万部，对..
诞生于国际时尚之都上海、受到来自全球各地的文化艺术滋养，带着的“时尚基因”的得物已经成为年轻一代喜爱的潮流网购社区。得物不仅是年轻人潮流..
12 月 24 日上午10: 08 分，荣耀X30 在荣耀官方及授权店线上线下全平台正式开启首销。荣耀X30 拥有6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB四..
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12 月 23 日，2021 ICT企业家大会如约而至。大会以“数字赋能，共建产业新生态”为题，邀请来自ICT产业知名企业家、行业专家学者齐聚线上，聚焦热..
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