薇娅被撤销网络诚信宣传大使；完美世界拟为员工提供1.5亿无息买房借款；趣头条发布第三季度财报

完美世界拟为员工提供1.5亿无息买房借款

12 月 21 日晚间，完美世界发布关于为公司员工提供购房借款的公告称，拟为员工提供1.5亿无息买房借款，在此限额内资金额度可滚动使用。

完美世界称，借款对象为与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员工。借款对象中公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。公司及子公司正式员工，个人绩效考核结果达到规定等级并满足一定的任职年限，员工以家庭为单位，在职期间只能享受一次购房借款福利。借款将用于员工购房的资金周转，所购房屋需为员工家庭名下在工作地唯一自住用商品房；

完美世界表示，此举是为体现公司的人文关怀，打造公司品牌价值，在不影响公司主营业务发展的前提下，有利于更好地吸引和留住核心人才，促进公司的持续发展。

趣头条发布第三季度财报

昨日晚间，趣头条公布 2021 年第三季度财报称，该季度实现净营收9. 655 亿元，同比下滑14.6%。净亏损5. 836 亿元，上年同期净亏损人民币2. 694 亿元。

用户数方面，2021Q3 趣头条平均月活跃用户（MAU）数为1. 185 亿，同比下滑1.7%。平均日活跃用户（DAU）数为 2650 万，同比下滑33.2%。

趣头条预计， 2021 年第四季度净营收将达到8. 50 亿元至9. 00 亿元。

薇娅被撤销网络诚信宣传大使

12 月 21 日下午，中国网络社会组织联合会发布关于撤销黄薇网络诚信宣传大使的公告称，经浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播黄薇（网名：薇娅）在 2019 年至 2020 年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13. 41 亿元。

鉴于黄薇偷逃税款行为造成了极为恶劣的社会影响，已不符合网络诚信宣传大使聘任条件。经研究，决定撤销黄薇网络诚信宣传大使。

据了解，在被公布存在偷逃税的情况后，薇娅淘宝、微博、抖音等账号均被封禁。