高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么 12月16日蚂蚁庄园今日答案

2021年12月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于珍珠奶茶的，问题是“珍珠奶茶里的珍珠─般是什么做成的?”这个珍珠奶茶大家都喝过，里面的珍珠到底是怎么做的呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。珍珠奶茶里的珍珠─般是什么做成的 12月8日蚂蚁庄园今日答案今天问题：珍珠奶茶里的珍珠─般是什么做成的？A、木薯淀粉B、橡胶正确答案:木薯淀粉“珍珠奶茶”这个名字最初来自于奶茶摇动时形成的气泡，而不是饮料中的有趣