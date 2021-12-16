2021年12月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于高铁的，问题是“高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么?”这个问题其实很容易理解，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么 12月16日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么？
A、稳定性好
B、空间不够装安全带
正确答案:稳定性好
高铁在起步、运行和停车过程中运行都比较平稳，普遍使用“防撞"安全座椅，保护乘客安全更有效;列车内空间也相对宽敞，没有安全带的束缚，乘客会有更舒适的乘车体验。
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