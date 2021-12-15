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Uzi官宣复出怎么回事 Uzi加入了哪个队伍

2021-12-15 17:25 · 稿源：站长之家

12月15日，在今天BLG电子竞技俱乐部宣布，Uzi正式加入战队，也就意味着Uzi复出成实，想必大家都很想看到Uzi重回战场的表现。

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以下是BLG官宣大名单公告:

1、Breathe（陈晨）正式加入BLG，任新赛季上单位。

Breathe选手打法激进，擅长刀妹、剑姬等进攻型上单英雄。2021赛季，Breathe选手迅速成长，在LPL上单位置中脱颖而出，并在2021英雄联盟职业联赛夏季赛常规赛中获第三最佳阵容。

2、经过与本人的友好沟通，Weiwei（魏博涵）与俱乐部成功续约，任BLG新赛季打野位。

Weiwei作为打野选手，有良好的大局观意识，思路清晰，善于把控全局节奏。自2021年夏季赛加入BLG以来，Weiwei的赛场表现相信所有BLG的粉丝都有目共睹。

接下来也将一同征战，BLG Weiwei!

3、FoFo（朱骏岚）正式加入BLG，任新赛季中单位。

FoFo曾在2020赛季任职BLG中单选手，多次以出色表现带领BLG战胜强敌，2021赛季，FoFo也以自己优秀的发挥得到LPL观众的认可，入选2021英雄联盟职业联赛春季赛常规赛第二最佳阵容、夏季赛常规赛第三最佳阵容。

4、Doggo（邱梓铨）正式加入BLG，任BLG新赛季ADCarry。

Doggo曾参加过2021MSI季中邀请赛与2021英雄联盟全球总决赛。03年出生的Doggo已积累了多次大赛经验，沉着冷静、敢打敢拼。女枪、小炮等英雄的表现，让来自全球的观众给予其实力的认可。

5、Crisp（刘青松）正式加入BLG，任BLG新赛季辅助。

Crisp选手曾获2019LPL夏季赛冠军及总决赛FMVP、2019英雄联盟全球总决赛冠军、并在同年英雄联盟年度颁奖典礼中荣获年度最佳辅助。

作为辅助选手，Crisp选手综合能力十分优秀，始终在竞赛中保持清晰的头脑，给予队友及团队最大的保护。

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