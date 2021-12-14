圣诞节庆模式已上线 字体超市精选好字与您共狂欢

眼看着圣诞临近，各行各业的圣诞节庆模式都已经齐刷刷上线。当然，字体超市作为一个100%正版字体商业授权平台，自然不忘提醒各设计师用户们，在设计您的圣诞节庆宣传物料，记得用正版字体啦!

与此同时，借着这样一个深受大众喜爱的节日，字体超市也提前为小伙伴精选一波以“圣诞”为主题的精品好字，与您提前共庆圣诞狂欢。

默陌绿豆手写体

「默陌绿豆手写体」是一款清新有趣的手写字体，笔画粗细对比鲜明，笔触圆润拙朴，形态敦实可爱，充满童真的个性色彩。

「默陌绿豆手写体」是默陌设计师21年设计的一款新品手写艺术字体，字符数达6763，支持Mac和Windows系统使用，适用于各种海报场景。

目前，这款字体在字体超市是以零售方式进行商业授权，支持个人商用和企业商业授权两种方式。个人商业授权价格仅需108元，即可实现终身商业授权。

红豆软笔行楷

「红豆软笔行楷」是红豆字库历时两个月打造的一款经典软笔字体，字体兼具了行楷字体的基本特点，笔画稍粗，字形潇洒飘逸，而又不乏活泼古典美。

目前，这款字体在字体超市上不仅支持个人商业授权，还支持6种不同类型的企业商业授权（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕和企业全媒体应用）。

在价格方面，个人商业用途低至99元/年，而企业全媒体应用最高也仅需2980元，一经授权即可终身商用。

敏锐破晓飞扬体

「敏锐破晓飞扬体」是敏锐造字团队经由多名设计师分工合作完成的一款艺术字体。字体线条超粗，兼具了毛笔字体的基本特点，书写中带有浓浓的中国风气息，可以轻松驾驭各种场景的大标题用字。

目前，「敏锐破晓飞扬体」不仅可以支持零售模式，还支持会员免费商用。

针对零售模式，个人商业用途仅需99元，即可实现终身商用。而企业用户在新媒体平台应用仅需999元，就可以实现终身商业授权。

针对会员模式，您只要成为字体超市会员，选择对应的会员类型，就可以免费商用这款字体。与此同时，您还可以任意选择会员字库中的其他会员字体进行免费商业授权。

三极玩酷简体

「三极玩酷简体」是三极字库推出的一个字重系列字体。这款字笔画的两端大小不一，灵感借鉴于梯形，灵活多变就是玩儿，整体字形也呈梯形随性却不失稳重，时尚，简约，创意。

这款字体实用性极强，适用各种宣传媒介，涵盖报纸、杂志、书籍、广告、标志、宣传册、空间导视、包装、屏幕显示等方面。

目前，这款字体不仅支持单独零售模式进行商业授权，也支持会员模式进行商业授权。不管是哪种模式，两者均支持个人用户和企业用户。

在授权价格方面，个人商业用途单独零售价格仅需99元/年，企业用户单独零售价格低至188元/年起。当然，喜欢会员模式的小伙伴还可以成为字体超市会员，个人会员仅需299元起，企业会员低至899元起，支持会员字库中的字体任意选择。

上首锦宋体

「上首锦宋体」简体中文约6763字，字体笔画简约，秀美而有个性，端庄大方，橫竖笔直，笔画整体曲线优美。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

目前，涵盖这款「上首锦宋体」在字体超市平台上的所有上首字体均仅支持零售模式进行商业授权。

其中，个人商业用途终身授权价格仅需250元，而企业商业授权中的新媒体平台应用类型仅需198元，就可以实现终身商用。这样实惠的价格不管是对于个人用户还是企业用户，都是不错的选择。

字悦古刻宋黑

「字悦古刻宋黑」是设计师把宋体、黑体、刻本，相互融合而成的一款艺术字体。这款字体的国标中文字数量已经做完，共计7723字符，涵盖24大小写英文字符、10阿拉伯数字字符以及常规特殊符号字符，能够满足设计师日常基本用字需求。

这款字体从初稿设计、定稿、软件制作到线上测试，整个过程历时数月，均由设计师独立完成。与此同时，这款字体是「字悦字型」字库品牌在字体超市发布的首款可支持会员商用的字体。

这也意味着您，不仅可以单独商业授权这款字体，还可以加入字体超市会员，以会员身份商业授权使用这款字体。

截止目前为止，字体超市会员字库在线会员字体1790+款，会员价格低至299元起。如果您钟情的字体刚好也是会员字库中的一员，相信成为字体超市会员进行商业授权，也是一种很好的选择。

字体超市所有字体均由字体品牌商家自助发布，100%正版商业授权，无需担心版权问题。此外，为了让用户们在工作中能够节省时间，字体超市还推出了字体超市客户端。喜欢这波圣诞节字体的小伙伴，欢迎下载字体超市客户端，输入对应字体名称，即可获取同款!

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