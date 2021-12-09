LexBurner被判赔偿B站2000万 此前曾在直播中发表不当言论

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:今年2月，因在直播中针对《无职转生》下架一事发布了不当言论，B站百大up主“LexBurner”账号被B站封停。

当时，B站表示，将对LexBurner违反合约的行为进行起诉，依法追究其法律责任。取消LexBurner参与“创作激励计划”以及其他社区激励活动的资格。

对此，LexBurner曾致歉称，自己暴躁的态度和刻薄的话语伤害到了大家，非常的对不起，一定会好好反省自己。

而就在今日，B站发布了《关于违约UP主LexBurner法律仲裁结论的公告》称，LexBurner在直播间连续发表大量争议性言论，损害了B站的形象与商誉，违反了合作义务及相关法律法规、政策文件的规定，造成了巨大的经济损失，影响了健康文明的网络环境，因此裁定LexBurner担负违约责任，并赔偿相应金额2000万元。

同时，将于近日解封LexBurner账号及直播间。LexBurner表示接受裁决，履行责任，将根据自身的经济情况分期赔付全部款项。希望委托B站向动画院校捐赠200万元，以动画专项奖学金、动画专项基金的形式，支持动画人才的培育。

资料显示，LexBurner为Bilibili动漫、游戏实况吐槽主播，粉丝达900万，曾多次获得B站百大up主称号。