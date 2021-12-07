王者荣耀12月7日英雄平衡性更新改动一览 12.7英雄调整详情

文章目录 吕布

王昭君

后羿

狂铁

黄忠

娜可露露

金蝉

王者荣耀在12月7日开启了英雄的平衡性更新，此次的更新内容主要是进行一些英雄方面的调整，下面就来为大家分享一下王者荣耀12月7日英雄平衡性更新改动一览。

英雄调整

吕布

降低装备收益

如今的黄刀边惩玩法俨然成了吕布的最优打法，黄刀边惩提供的加速效果有力的弥补了吕布作为重装战士机动性不足的短板，这套打法使吕布能够更加从容的在对抗路上面对各类挑战。可这让吕布过于全面了，使得对手无法对吕布形成有效的针对。因此我们针对性的削弱了吕布黄刀边惩的收益，以拉近这套玩法与吕布其他玩法的强度差异。

二技能:技能不再造成伤害

三技能:技能伤害:400（+250/lv）(+2.5额外Ad)→550(+250/lv)(+3.0额外Ad)

王昭君

强化控制特性

冰冷效果是王昭君的独有特性，而当前版本的冰冷效果没有完全覆盖并增益王昭君的整个技能组，这导致了大家会感觉冰冷效果的存在感比较低，也不会因为这个特性来选择王昭君。因此我们调整了冰冷效果的覆盖范围，让王昭君能够在面对一些依赖移速和攻速的英雄时有一定的克制效果，给王昭君在面对特定阵容时更充分的出场理由。

被动:效果调整:王昭君所有技能造成的法术伤害均会为目标施加冰冷效果，减少50%移速和30%攻速

后羿

提升开团及自保能力

开团是后羿区别于同职业英雄的特色能力，我们希望对后羿的开团特性稍作强化，让后羿在射出精准一箭后能为团队提供更大的价值。同时这项调整能让后羿在面对切入英雄时，有更有效的博弈手段。

基础生命:3182（+200.3*英雄等级） →3232(+200.3*英雄等级)

三技能:最小控制时长:0.5→0.75

狂铁

提升后期身板

尽管狂铁具有较强的回复和护盾能力，但狂铁的出装模式使他在后期团战中仍然有些脆弱。作为重装战士的狂铁应当在正面阵地战时有更高的战斗能力。

基础生命:3263（+240.1*英雄等级）→3263(+267.2*英雄等级)

黄忠

使用痛点优化

本次调整中我们优化了黄忠被动的一些痛点问题，让黄忠能够更容易的保持自己的被动收益。我们也调整了黄忠三技能与一技能的联动性，并且降低了黄忠架炮时的僵直时间，使得黄忠不容易在一些特定场景下沦为“活靶子”。

被动:效果调整:当被动增益效果过期时不会立刻清空，更改为快速逐层减少

被动:效果调整:进入炮台或退出炮台状态时将不会清空增益，更改为替换为对应形态下的增益效果并刷新时间

三技能:效果增加:进入炮台状态会刷新一技能的技能冷却

三技能:手感优化:提升了技能响应速度，减少了进入炮台形态的僵直时长

娜可露露

爆发伤害降低

娜可露露一套连招的爆发极高，即使血量很高的坦克也有可能被娜可露露的一套技能秒杀。我们希望逐步控制英雄太高的爆发伤害，来降低日益加快的对攻节奏。

三技能:技能伤害:600（+250/lv）(+2.65额外Ad)→580(+250/lv)(+2.4额外Ad)

金蝉

自保和清线能力提升

我们发现金蝉目前自保和清线能力较弱，我们尝试加强其被动对金蝉的保护，同时增加二技能激活法器后对于兵线的额外伤害，使得金蝉能够更好的自保和发育。

被动: 效果调整:受到单次伤害超过最大生命10%后减伤45% → 受到单次伤害超过最大生命6%后减伤30%

二技能:新增效果:全部激活法器后对小兵和野怪额外造成50%的伤害