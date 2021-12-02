DNF玩转阿拉德第二季活动攻略 第二季阿拉德活动怎么玩

DNF在最近开启了玩转阿拉德的第二季活动，很多玩家还不清楚怎么玩这个活动，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

活动时间 :2021年12月2日维护后~2022年1月20日维护前

玩转阿拉德!第二季期间，进入所有攻坚战地下城仍不需要入场门票!在各种周常地下城与攻坚战中，复活币限制增加五倍!

地下城 现有复活币限制 活动更新后 超时空漩涡攻坚战 4（BOSS地下城8） 20（BOSS地下城40） 普雷·伊西斯攻坚战 （单人） 5 25 普雷·伊西斯攻坚战 4 20 希洛克攻坚战 （单人） 4 20 希洛克攻坚战 （小队） 4 20 希洛克攻坚战 （普通） 6 30 希洛克攻坚战 （困难） 4 20 流放者山脉 （单人） 6 30 流放者山脉 （普通） 4 20 流放者山脉 （1人模式） 4 20 黑鸦之境 （单人） 5 25 黑鸦之境 （小队） 5 25 黑鸦之境 （普通） 5 25 黑鸦之境 （1人模式） 5 25 奥兹玛攻坚战（单人） 10 50 奥兹玛攻坚战（小队） 10 50 奥兹玛攻坚战（普通及所有混沌难度） 4 20

本次活动中也有特别的活动APC佣兵!各位可以在冒险团的精锐角色中选择并使用这些强力活动APC佣兵!

活动期间，在对应的地下城中，会获得专用BUFF!BUFF效果:力量/智力/体力/精神+100，1~50技能等级+1、移动速度 +10%，适用地下城:奥兹玛攻坚战、希洛克攻坚战、普雷·伊西斯攻坚战、超时空旋涡、流放者山脉和黑鸦之境。

同时所有符文，护石合成费用减半。

玩转阿拉德第二季任务新增了奥兹玛攻坚战相关任务!任务分为奥兹玛攻坚战、流放者山脉、希洛克攻坚战和黑鸦之境四个区域，每个区域都有周常任务与累积任务，累积任务只能完成1次，周常任务每周可完成1次，每周四凌晨6点重置。本次取消了引导任务，新增了每周助力任务!每周可领取1次，每周四凌晨6点重置。累积任务的次数每周只能累积1次，所有任务以账号为单位进行。

周常任务 奖励 登录游戏 玩转阿拉德冒险助力礼盒

周常任务 奖励 通关流放者山脉1次 黑夜残息礼盒 （30个）

累积任务 奖励 完成流放者山脉周常任务2次 黑夜残息礼盒 （50个） 完成流放者山脉周常任务4次 黑夜残息礼盒 （100个） 完成流放者山脉周常任务6次 光芒圣痕神器护石自选礼盒

周常任务 奖励 通关希洛克攻坚战2次 紫英花瓣礼盒（20个）

累积任务 奖励 完成希洛克攻坚战周常任务2次 无形残香宝匣礼盒 完成希洛克攻坚战周常任务4次 紫英花瓣礼盒 （30个） 完成希洛克攻坚战周常任务6次 希洛克转移之石

周常任务 奖励 通关黑鸦之境1次 绝望矿石礼盒 （600个）

累积任务 奖励 完成黑鸦之境周常任务2次 恐怖之瞳礼盒（2个） 完成黑鸦之境周常任务4次 恐怖之瞳礼盒（3个） 完成黑鸦之境周常任务6次 恐怖之瞳礼盒（4个）

周常任务 奖励 通关奥兹玛攻坚战2次 黑色大地的纹样随机礼盒 （1个）

累积任务 奖励 完成奥兹玛周常任务2次 黑色大地的纹样随机礼盒 （1个） 完成奥兹玛周常任务4次 混沌灵念礼盒 （10个） 完成奥兹玛周常任务6次 混沌灵念礼盒 （15个）

道具名 详细内容 交易类型 玩转阿拉德冒险助力礼盒 开启后， 可以获得1个无限之斗神之吼秘药、1个无限之精神刺激灵药和2个复活币。 获得的无限之斗神之吼秘药和无限之精神刺激灵药将于每周四凌晨6点删除。 所获得的道具均无法交易。 账号绑定 无限之斗神之吼秘药 将该道具放入快捷栏， 即可触发该道具的效果， 在地下城中伤害增加12%。 （效果不适用于决斗场、 城镇、 街头争霸、 修炼道场挑战模式） 该道具只有在快捷栏时才会触发效果， 从快捷栏卸下后效果会消失。 （在修炼道场挑战模式中，点击鼠标右键可以触发该道具的效果） 与斗神之吼秘药共享冷却时间。 无法交易 无限之精神刺激灵药 使用时， 该道具不会消失， 冷却时间结束后， 可以重复使用。 将该道具放入快捷栏， 即可触发该道具的效果， 减少所有技能的冷却时间20%。 （效果不适用于决斗场、 城镇、 街头争霸、 修炼道场挑战模式） 该道具只有在快捷栏时才会触发效果， 从快捷栏卸下后效果会消失。 （在修炼道场挑战模式中，点击鼠标右键可以触发该道具的效果） 与精神刺激灵药、 狂野水晶、 天帷之秘药、 净化的冰石碎片共享冷却时间。 无法交易 黑色大地的纹样随机礼盒 （1个） 开启后， 可以从毁灭、 绝望、 恐怖的纹样中随机获得1种。 账号绑定 混沌灵念礼盒 （10个） 开启后， 可以获得10个混沌灵念。获得的材料无法交易。 账号绑定 混沌灵念礼盒（15个） 开启后， 可以获得15个混沌灵念。获得的材料无法交易。 账号绑定 紫英花瓣礼盒（20个） 开启后， 可以获得20个紫英花瓣。获得的材料无法交易。 账号绑定 紫英花瓣礼盒（30个） 开启后， 可以获得30个紫英花瓣。获得的材料无法交易。 账号绑定 希洛克转移之石 使用后， 可以将1件希洛克史诗装备传送到账号金库。只能在赛丽亚旅馆使用。 账号绑定 无形残香宝匣礼盒 开启后， 可以获得1个无形残香宝匣。可以消耗220个紫英花瓣开启无形残香宝匣获得1个无形残香。 获得的无形残香宝匣将于2022年4月21日删除。 2022年4月21日凌晨6点后无法交易或使用，统一删除。 账号绑定 无形残香宝匣 可以消耗220个紫英花瓣开启该宝匣获得1个无形残香。 获得的无形残香无法交易。 无法交易 黑夜残息礼盒 （30个） 开启后， 可以获得30个黑夜残息。获得的材料无法交易。 账号绑定 黑夜残息礼盒 （50个） 开启后， 可以获得50个黑夜残息。获得的材料无法交易。 账号绑定 黑夜残息礼盒 （100个） 开启后， 可以获得100个黑夜残息。获得的材料无法交易。 账号绑定 光芒圣痕护石自选礼盒 开启后， 可以选择获得光芒圣痕护石。获得的护石无法交易，随机赋予符文气息。 账号绑定 绝望矿石礼盒 （600个） 开启后， 可以获得600个绝望矿石。 获得的材料无法交易。 账号绑定 恐怖之瞳礼盒 （2个） 开启后， 可以获得2个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。 账号绑定 恐怖之瞳礼盒 （3个） 开启后， 可以获得3个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。 账号绑定 恐怖之瞳礼盒 （4个） 开启后， 可以获得4个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。 账号绑定