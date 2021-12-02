DNF玩转阿拉德第二季活动攻略 第二季阿拉德活动怎么玩

DNF在最近开启了玩转阿拉德的第二季活动，很多玩家还不清楚怎么玩这个活动，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
活动时间 :2021年12月2日维护后~2022年1月20日维护前
玩转阿拉德!第二季期间，进入所有攻坚战地下城仍不需要入场门票!在各种周常地下城与攻坚战中，复活币限制增加五倍!
|地下城
|现有复活币限制
|活动更新后
|超时空漩涡攻坚战
|4（BOSS地下城8）
|20（BOSS地下城40）
|普雷·伊西斯攻坚战 （单人）
|5
|25
|普雷·伊西斯攻坚战
|4
|20
|希洛克攻坚战 （单人）
|4
|20
|希洛克攻坚战 （小队）
|4
|20
|希洛克攻坚战 （普通）
|6
|30
|希洛克攻坚战 （困难）
|4
|20
|流放者山脉 （单人）
|6
|30
|流放者山脉 （普通）
|4
|20
|流放者山脉 （1人模式）
|4
|20
|黑鸦之境 （单人）
|5
|25
|黑鸦之境 （小队）
|5
|25
|黑鸦之境 （普通）
|5
|25
|黑鸦之境 （1人模式）
|5
|25
|奥兹玛攻坚战（单人）
|10
|50
|奥兹玛攻坚战（小队）
|10
|50
|奥兹玛攻坚战（普通及所有混沌难度）
|4
|20
本次活动中也有特别的活动APC佣兵!各位可以在冒险团的精锐角色中选择并使用这些强力活动APC佣兵!
活动期间，在对应的地下城中，会获得专用BUFF!BUFF效果:力量/智力/体力/精神+100，1~50技能等级+1、移动速度 +10%，适用地下城:奥兹玛攻坚战、希洛克攻坚战、普雷·伊西斯攻坚战、超时空旋涡、流放者山脉和黑鸦之境。
同时所有符文，护石合成费用减半。
玩转阿拉德第二季任务新增了奥兹玛攻坚战相关任务!任务分为奥兹玛攻坚战、流放者山脉、希洛克攻坚战和黑鸦之境四个区域，每个区域都有周常任务与累积任务，累积任务只能完成1次，周常任务每周可完成1次，每周四凌晨6点重置。本次取消了引导任务，新增了每周助力任务!每周可领取1次，每周四凌晨6点重置。累积任务的次数每周只能累积1次，所有任务以账号为单位进行。
|周常任务
|奖励
|登录游戏
|玩转阿拉德冒险助力礼盒
|周常任务
|奖励
|通关流放者山脉1次
|黑夜残息礼盒 （30个）
|累积任务
|奖励
|完成流放者山脉周常任务2次
|黑夜残息礼盒 （50个）
|完成流放者山脉周常任务4次
|黑夜残息礼盒 （100个）
|完成流放者山脉周常任务6次
|光芒圣痕神器护石自选礼盒
|周常任务
|奖励
|通关希洛克攻坚战2次
|紫英花瓣礼盒（20个）
|累积任务
|奖励
|完成希洛克攻坚战周常任务2次
|无形残香宝匣礼盒
|完成希洛克攻坚战周常任务4次
|紫英花瓣礼盒 （30个）
|完成希洛克攻坚战周常任务6次
|希洛克转移之石
|周常任务
|奖励
|通关黑鸦之境1次
|绝望矿石礼盒 （600个）
|累积任务
|奖励
|完成黑鸦之境周常任务2次
|恐怖之瞳礼盒（2个）
|完成黑鸦之境周常任务4次
|恐怖之瞳礼盒（3个）
|完成黑鸦之境周常任务6次
|恐怖之瞳礼盒（4个）
|周常任务
|奖励
|通关奥兹玛攻坚战2次
|黑色大地的纹样随机礼盒 （1个）
|累积任务
|奖励
|完成奥兹玛周常任务2次
|黑色大地的纹样随机礼盒 （1个）
|完成奥兹玛周常任务4次
|混沌灵念礼盒 （10个）
|完成奥兹玛周常任务6次
|混沌灵念礼盒 （15个）
|道具名
|详细内容
|交易类型
|玩转阿拉德冒险助力礼盒
|开启后， 可以获得1个无限之斗神之吼秘药、1个无限之精神刺激灵药和2个复活币。
获得的无限之斗神之吼秘药和无限之精神刺激灵药将于每周四凌晨6点删除。
所获得的道具均无法交易。
|账号绑定
|无限之斗神之吼秘药
|将该道具放入快捷栏， 即可触发该道具的效果， 在地下城中伤害增加12%。
（效果不适用于决斗场、 城镇、 街头争霸、 修炼道场挑战模式）
该道具只有在快捷栏时才会触发效果， 从快捷栏卸下后效果会消失。
（在修炼道场挑战模式中，点击鼠标右键可以触发该道具的效果）
与斗神之吼秘药共享冷却时间。
|无法交易
|无限之精神刺激灵药
|使用时， 该道具不会消失， 冷却时间结束后， 可以重复使用。
将该道具放入快捷栏， 即可触发该道具的效果， 减少所有技能的冷却时间20%。
（效果不适用于决斗场、 城镇、 街头争霸、 修炼道场挑战模式）
该道具只有在快捷栏时才会触发效果， 从快捷栏卸下后效果会消失。
（在修炼道场挑战模式中，点击鼠标右键可以触发该道具的效果）
与精神刺激灵药、 狂野水晶、 天帷之秘药、 净化的冰石碎片共享冷却时间。
|无法交易
|黑色大地的纹样随机礼盒 （1个）
|开启后， 可以从毁灭、 绝望、 恐怖的纹样中随机获得1种。
|账号绑定
|混沌灵念礼盒 （10个）
|开启后， 可以获得10个混沌灵念。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|混沌灵念礼盒（15个）
|开启后， 可以获得15个混沌灵念。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|紫英花瓣礼盒（20个）
|开启后， 可以获得20个紫英花瓣。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|紫英花瓣礼盒（30个）
|开启后， 可以获得30个紫英花瓣。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|希洛克转移之石
|使用后， 可以将1件希洛克史诗装备传送到账号金库。只能在赛丽亚旅馆使用。
|账号绑定
|无形残香宝匣礼盒
|开启后， 可以获得1个无形残香宝匣。可以消耗220个紫英花瓣开启无形残香宝匣获得1个无形残香。
获得的无形残香宝匣将于2022年4月21日删除。
2022年4月21日凌晨6点后无法交易或使用，统一删除。
|账号绑定
|无形残香宝匣
|可以消耗220个紫英花瓣开启该宝匣获得1个无形残香。
获得的无形残香无法交易。
|无法交易
|黑夜残息礼盒 （30个）
|开启后， 可以获得30个黑夜残息。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|黑夜残息礼盒 （50个）
|开启后， 可以获得50个黑夜残息。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|黑夜残息礼盒 （100个）
|开启后， 可以获得100个黑夜残息。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|光芒圣痕护石自选礼盒
|开启后， 可以选择获得光芒圣痕护石。获得的护石无法交易，随机赋予符文气息。
|账号绑定
|绝望矿石礼盒 （600个）
|开启后， 可以获得600个绝望矿石。 获得的材料无法交易。
|账号绑定
|恐怖之瞳礼盒 （2个）
|开启后， 可以获得2个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|恐怖之瞳礼盒 （3个）
|开启后， 可以获得3个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|恐怖之瞳礼盒 （4个）
|开启后， 可以获得4个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。
|账号绑定
- 1.活动期间，每个账号只能领取1次累积任务奖励，每周只能领取1次周常任务和每周助力任务奖励，每周四凌晨6点重置。
- 2.除无形残香宝匣礼盒外其它礼盒均为账号绑定，且会在2022年1月20日凌晨6点删除，请注意使用。无形残香宝匣礼盒为账号绑定，无形残香宝匣为无法交易道具，并将于2022年4月21日凌晨6点删除。