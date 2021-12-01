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抖音电商双12大促：特设“好物新国潮”专区

2021-12-01 11:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，抖音电商开启“双12”大促，国货品牌、地方农特产和非遗老字号商品将成为本次抖音电商“双12”大促的重点推介。

抖音电商 (1)

据悉，本次大促为期12天，至12日结束。活动期间该平台将特别设置“好物新国潮”专区，通过短视频和直播重点推介国货、农产品及非遗商品。

12月6日至10日，该平台将在线上专区特别推出“好物新国潮”版块，消费者可以对国货官方店铺、地方新农人、非遗老字号等直播场次进行预约，获得更高效、个性化的购物体验。

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