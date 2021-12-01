抖音电商双12大促：特设“好物新国潮”专区

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，抖音电商开启“双12”大促，国货品牌、地方农特产和非遗老字号商品将成为本次抖音电商“双12”大促的重点推介。
据悉，本次大促为期12天，至12日结束。活动期间该平台将特别设置“好物新国潮”专区，通过短视频和直播重点推介国货、农产品及非遗商品。
12月6日至10日，该平台将在线上专区特别推出“好物新国潮”版块，消费者可以对国货官方店铺、地方新农人、非遗老字号等直播场次进行预约，获得更高效、个性化的购物体验。
站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，抖音电商开启“双12”大促，国货品牌、地方农特产和非遗老字号商品将成为本次抖音电商“双12”大促的重点推介。
据悉，本次大促为期12天，至12日结束。活动期间该平台将特别设置“好物新国潮”专区，通过短视频和直播重点推介国货、农产品及非遗商品。
12月6日至10日，该平台将在线上专区特别推出“好物新国潮”版块，消费者可以对国货官方店铺、地方新农人、非遗老字号等直播场次进行预约，获得更高效、个性化的购物体验。
今天，抖音电商正式开启双12大促活动。本次双12.抖音力推国货、农产品及非遗老字号商品。据悉，12月6日至12月10日，抖音特别设置了“好物新国潮”专区，通过短视频和直播，重点推介国货、农产品及非遗商品。
双十一大促活动刚结束不久，抖音电商今日又公布了双12好物狂欢季活动规则。根据规则，抖音电商双十二活动时间为2021年12月01日-2021年12月12日，所有符合条件的小店商家、达人、服务商、跨境商家均可参与。
从去年开始，双十一的鏖战，就已经从阿里、京东、拼多多的货架电商，蔓延至淘宝直播、抖音、快手等内容电商。2020年，直播电商规模超万亿，这其中有疫情的元素，更有赖于电商基础设施的完善以及直播电商的普及。
从去年开始，双十一的鏖战，就已经从阿里、京东、拼多多的货架电商，蔓延至淘宝直播、抖音、快手等内容电商。2020年，直播电商规模超万亿，这其中有疫情的元素，更有赖于电商基础设施的完善以及直播电商的普及。
日前，抖音发布《【画风低质:图片轮播】实施细则》。据悉，图片轮播，即短视频全程播放多张或单张图片等非视频内容，或以图片轮播作为视频主要内容替代商品实物展示的行为。
日前，抖音电商公布了《酒店旅游类商品宣传规范》，平台商家/创作者推广酒店旅游类商品时需要遵守多条规定。
11 月 15 日，蝉妈妈精选“资源对接会”在杭州·国际博览中心圆满落幕，1700+业内精英共聚一堂， 除了分享关于直播电商发展增量的真知灼见，也共同见证了蝉妈妈精选的首次公开亮相。▲蝉妈妈精选资源对接会现场蝉妈妈精选初亮相 引发全场关注目前，蝉妈妈已经成为全网达人、商家活跃度较高的第三方平台。在今年 8 月蝉妈妈推出了蝉妈妈精选平台，并且上线了蝉妈妈精选官网（Jx.chanmama.com）和蝉妈妈精选小程序，平台聚集了海量的
日前，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现新增《“假一赔十”服务规范》，新规将于2021年11月25日生效执行。
日前，抖音电商平台宣布上线“超新星计划”，该计划为针对非机构高潜电商达人的专项扶持活动，打造平台超主播。
日前，抖音电商公布了双12好物狂欢季开启招商，本次活动包括短视频任务赛、好物直播间、直播任务赛等多种玩法。
大屏手机有啥好？相信大部分人在第一次了解到大屏产品的时候，心中都会有这类疑问。作为市场中少见的一种产品，大屏手机被许多有换机计划的用户关..
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根据市场调查公司 IDC 公布的《全球移动电话季度跟踪报告》，2021 全年智能手机的出货量预估达到 13.5 亿台，同比增长 5.3%。然而，由于第 3 季度..
近日，有媒体报道称，从2021年12月3日起，特斯拉将在国内正式推出寒冷套件”OTA升级服务，以优化用户在冬季的用车体验。据悉，所谓的寒冷套件”，..
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据国家市场监督管理总局发布的信息，特斯拉备案了召回计划，自即日起，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日期间的部分国产Model Y电动汽车..
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12 月3 日，OPPO正式宣布以“致善·前行”为主题的OPPO未来科技大会 2021（OPPO INNO DAY 2021）将于 12 月 14 日- 15 日在深圳举办。届时，OPPO创..
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