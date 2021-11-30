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饿了么确定食物热量专利获授权，可提高确定食物热量的精确度

2021-11-30 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:企查查APP显示，11月30日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司“一种确定食物热量的方法和装置”专利获授权，公开号为CN108766527B。

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企查查专利摘要显示，本发明实施例涉及热量确定领域，尤其涉及一种确定食物热量的方法和装置，用以解决现有技术中确定食物热量不准确的问题。由于本发明实施例中，所述热量特征结合所述各成分的热值及质量，确定所述食物的热量值，提高了确定食物热量的精确度。

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