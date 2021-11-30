饿了么确定食物热量专利获授权，可提高确定食物热量的精确度

近期，由广西壮族自治区商务厅、广西烹饪餐饮行业协会、饿了么联合举办的“ 2021 年广西餐饮业一店一品农餐对接会”在南宁精彩启幕，诸多精彩活动和最新发展成果逐一亮相，吸睛无数。据悉，饿了么围绕“优材、名菜、名店、优购”，助力广西打响“一店一品”招牌。在 10 月，饿了么App将打造线上“一店一品”专区，围绕生鲜国货、餐饮家国风味开展促消费狂欢节，充分挖掘广西菜新兴消费潜力。与此同时，口碑App也将配套开展桂味美食