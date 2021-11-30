饿了么确定食物热量专利获授权，可提高确定食物热量的精确度

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:企查查APP显示，11月30日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司“一种确定食物热量的方法和装置”专利获授权，公开号为CN108766527B。
企查查专利摘要显示，本发明实施例涉及热量确定领域，尤其涉及一种确定食物热量的方法和装置，用以解决现有技术中确定食物热量不准确的问题。由于本发明实施例中，所述热量特征结合所述各成分的热值及质量，确定所述食物的热量值，提高了确定食物热量的精确度。
站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:企查查APP显示，11月30日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司“一种确定食物热量的方法和装置”专利获授权，公开号为CN108766527B。
企查查专利摘要显示，本发明实施例涉及热量确定领域，尤其涉及一种确定食物热量的方法和装置，用以解决现有技术中确定食物热量不准确的问题。由于本发明实施例中，所述热量特征结合所述各成分的热值及质量，确定所述食物的热量值，提高了确定食物热量的精确度。
饿了么宣布正式成立蓝骑士智囊团，首批共有10名外卖小哥收到了这份特别的聘书。据悉，首批10位蓝骑士会作为智囊团的创始成员，将对涉及到骑士工作的产品功能和规则进行测试反馈，给到最真实的体验和吐槽，参与优化产品和规则。
为帮助老年人、残障人士消除智能技术的使用障碍，推进信息无障碍技术的发展。在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院联合阿里巴巴、蚂蚁集团、快手、饿了么、腾讯、哔哩哔哩、360等七家互联网企业，宣布成立“信息无障碍技术和知识产权开放工作组”。
市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查。经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。
今天中午微博博主“随机掉落一只桃”爆料，自己去年给饿了么想的创意直接被白嫖照搬拿去做了，并且在最近上了微博热搜，这位博主自嘲也算又达成一个的职业成就。
今日，国家市场监管总局对美团依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，并处以其2020年境内销售收入3%，约34.42亿元的罚款。国家市场监管总局表示，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取
今年，北京、上海、南京、西安等众多一二线城市的写字楼、学校等场所，智能取餐柜逐渐出现，替代了以往的临时取餐点。主导这场变化的正是美团和饿了么这对“老冤家”。
饿了么发布公告称，饿了么关注到国家市场监督管理总局对美团滥用市场支配地位的垄断行为作出处罚。饿了么坚决支持国家市场监督管理总局等相关行政部门对外卖行业公平竞争和长期健康发展的监管和指导，也将以此为鉴，坚决不从事“二选一”行为，坚持依法合规经营，自觉维护外卖行业公平良性的竞争环境。
近期，由广西壮族自治区商务厅、广西烹饪餐饮行业协会、饿了么联合举办的“ 2021 年广西餐饮业一店一品农餐对接会”在南宁精彩启幕，诸多精彩活动和最新发展成果逐一亮相，吸睛无数。据悉，饿了么围绕“优材、名菜、名店、优购”，助力广西打响“一店一品”招牌。在 10 月，饿了么App将打造线上“一店一品”专区，围绕生鲜国货、餐饮家国风味开展促消费狂欢节，充分挖掘广西菜新兴消费潜力。与此同时，口碑App也将配套开展桂味美食
国家反垄断再出重拳！这次被罚的是美团，金额高达34.42亿元。2021年10月8日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。经查，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别?
昨日，因涉嫌促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，美团被国家市场监管总局处以2020年境内销售收入3%，约34.42亿元的罚款。
在欧赛斯看来，一个伟大的事业的成功总是取决于三条关键因素：第一条：一眼看到底的思维：对事物本质的深度把握及对规律的深入研究认知决定了人与..
当前我国医药行业正在面临不断递增的市场需求。 截至 2021 年 5 月，我国 65 岁及以上人口为1. 9 亿人，占总人口数的13.50%。高龄人口数量还在进一..
是的，有多少人在陌生的城市里奋斗扎根。就如我，十一年前初入社会恍如昨日，如今已是秃头的亿员大军，细想，自己的生活除了工作也没什么了，有时..
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11 月30 日，摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司（以下简称“摩尔线程”）与国网电商科技有限公司（以下简称“国网电商科技”）战略合作签约仪式..
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大家好，先跟大家自我介绍一下，我叫张峰，在企业微信的「行业拓展中心」负责零售板块。我在开场前想说一件事情，刚刚我在展区转悠的时候，看到了..
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2021，和大家一样南京连天美度过了一个不平凡的经营年还要感谢大家的支持和信赖有关注南京连天美的同学们应该发现了12 月我们上线了积分当钱花等一..
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凤凰网科技讯12月2日消息，今日，网易云音乐在港交所上市，股票代码“9899”。云音乐开盘价为205港元，对应市值425.9亿港元（约348亿元人民币）。..
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