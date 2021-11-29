第三季度NAND闪存市场份额：三星以34.5%位列第一

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:三星电子2021年第三季度的NAND闪存销售额较上季度增长16.5%，达到65.1亿美元。据市场研究公司TrendForce称，销售增长是由智能手机和数据中心市场需求增加推动的。三星电子的市场份额从2021年第二季度的34.0% 上升到第三季度的34.5%，增长了0.5个百分点。

SK海力士第三季度NAND闪存销售额总计25.45亿美元，环比增长25.6%。其市场份额较第二季度上升1.2个百分点至13.5%。SK海力士位列第三，仅次于三星电子和日本铠侠。

由SK海力士收购的英特尔 NAND 闪存业务部门的市场份额在第二季度下降至6.7%，并从第一季度的7.5% 进一步降至第三季度的5.9%。

TrendForce解释说:“由于数据中心部门的强劲需求，英特尔 NAND 闪存产品的平均销售价格上涨了近6%，但由于上游零件短缺，其出货量环比下降了5%，”

SK海力士目前正在等待国内监管机构关于收购英特尔NAND业务的批准。收购完成后，其市场份额预计将上升至19% 左右。日本的铠侠以19.3% 的市场份额排名第二，美国西部数据以13.2% 排名第四，美国美光以10.4% 排名第五。

TrendForce分析称，2021年第三季度，全球 NAND 闪存市场规模为188.791亿美元，比上一季度增长15.0%，数据中心和智能手机市场的强劲需求推动了扩张。