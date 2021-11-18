小红书：5月-10月处置炫富类违规笔记8787篇

一家具有社区与平台属性的公司，其叙事往往由它所遭遇的重大事件所定义。当指责、批评甚至谩骂纷迭而至，它“自己眼中的自己”、“用户眼中的自己”、“创作者眼中的自己”和“公众眼中的自己”之间的形象错位会被放大，如果错位所造成的冲击对它没有伤筋动骨，将是它完成叙事进化，了解自己和帮助他人了解自己的机会。