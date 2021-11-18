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小红书：5月-10月处置炫富类违规笔记8787篇

2021-11-18 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，小红书公布“炫富”治理进展称，今年5月-10月，平台处置炫富类违规笔记8787篇，处罚账号240个;与此同时，针对炫富识别的算法模型再次升级，通过AI算法识别炫富的召回能力和准确性得到了大幅提升。

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据悉，今年5月，国家网信办启动“清朗”系列专项行动，要求各平台防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。

对此，在“清朗”系列专项行动启动半年后，小红书公布了自己深度治理炫富的阶段性进展。

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