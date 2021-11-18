小红书：5月-10月处置炫富类违规笔记8787篇

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，小红书公布“炫富”治理进展称，今年5月-10月，平台处置炫富类违规笔记8787篇，处罚账号240个;与此同时，针对炫富识别的算法模型再次升级，通过AI算法识别炫富的召回能力和准确性得到了大幅提升。
据悉，今年5月，国家网信办启动“清朗”系列专项行动，要求各平台防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。
对此，在“清朗”系列专项行动启动半年后，小红书公布了自己深度治理炫富的阶段性进展。
站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，小红书公布“炫富”治理进展称，今年5月-10月，平台处置炫富类违规笔记8787篇，处罚账号240个;与此同时，针对炫富识别的算法模型再次升级，通过AI算法识别炫富的召回能力和准确性得到了大幅提升。
据悉，今年5月，国家网信办启动“清朗”系列专项行动，要求各平台防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。
对此，在“清朗”系列专项行动启动半年后，小红书公布了自己深度治理炫富的阶段性进展。
11月18日消息，今日，小红书官方对外公布了最近半年打击炫富”专项治理的进展。官方表示，今年5月-10月，平台处置炫富类违规笔记8787篇，处罚账号240个，同时，针对炫富识别的算法模型再次升级，通过AI算法识别炫富的召回能力和准确性得到了大幅提升。今年5月，国家网信办启动清朗”系列专项行动，要求各平台防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨审丑”等现象对未成年人形成不良导向。在清朗”系列专项行动启动半年后，小红书公布了自己深
近日，小红书科技有限公司申请的“老红书”商标状态变更为驳回复审，该商标国际分类涉9类科学仪器，申请日期为6月8日。
昨日，一则小红书注册老红书商标被驳回的消息登上热搜。据悉，今年6月，小红书科技有限公司申请“老红书”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。不过就在近日，小红书科技有限公司申请的“老红书”商标状态变更为驳回复审。
户外露营风潮势头见涨——根据小红书发布数据显示，在今年端午三天假期期间，露营的搜索量同比增长约 4 倍，北京、成都、上海、重庆和杭州成为露营搜索量最高的 5 个城市。这项原本小众的户外生活方式，为何正吸引更广泛的人群入场？这背后既有社区平台的推波助澜，也蕴藏着疫情后旅游行业努力挖掘的一片新蓝海，小红书等内容社区商业化在此间的助力也不可小觑。 今年端午小长假的第一天。位于大兴区的松鼠小镇大热荒野营地上， 6
小红书中的一切根源都是内容，这已成为博主和品牌们的普遍的共识。但在内容之下，还是会有些差别，例如话题和笔记，这两点都是属于内容的一部分，但却又不能归为同种内容。
10月28日，我曾写了一篇文章来预测小红书的抽奖功能更新，果然11月15日小红书抽奖功能终于迎来了本次更新。自此，小红书个人号和企业号都有了抽奖功能，而且企业号还能抽3次呢。（小红书个人身份的专业号和企业身份的专业号，以下简称个人号和企业号）
不知不觉小红书首页已经接近3年未做过改变了，而这3年也恰好是小红书快速发展的3年。目前小红书上的大多数用户都来源于最近这3年的增长，这代表着有些人刚用小红书时，小红书就长这个样子，对他们来说，这种首页是小红书的“原生形象”，也是小红书本来的面目。
据日前报道，近期小红书科技有限公司申请注册的科学仪器类老红书”商标流程变更为驳回复审”，该商标申请于2021年6月8日，目前状态为驳回复审中”。老红书”商标这个名称也把网友逗乐了，引发了大量关注和讨论，有网友纷纷评论称是等着用户老了好改名吗？”小红书自己可能都没想到一个商标会引起这么大的热度，但是申请失败也很是没面子”。11月11日，针对小红书注册老红书商标被驳回一事，小红书官方日前回应称，申请老红书”的起
一家具有社区与平台属性的公司，其叙事往往由它所遭遇的重大事件所定义。当指责、批评甚至谩骂纷迭而至，它“自己眼中的自己”、“用户眼中的自己”、“创作者眼中的自己”和“公众眼中的自己”之间的形象错位会被放大，如果错位所造成的冲击对它没有伤筋动骨，将是它完成叙事进化，了解自己和帮助他人了解自己的机会。
不谈粉丝质量，抽奖的确是小红书涨粉最快的方式之一......因为利益的驱动让人太难以拒绝了，抽个iphone，涨个万八千粉丝的真不是什么大问题。
为贯彻落实首届中国5G+工业互联网大会贺信精神，抢抓数字经济发展新机遇，深入推进5G与工业互联网融合发展，11月19日至21日，由工业和信息化部、湖..
全国各地疫情反复，为强化疫情防控常态化，提升防控水平和应急处置能力，切实保障患者的诊疗安全，成都新世纪妇女儿童医院结合当前新冠肺炎疫情防..
前些日子，头部直播电商企业辛选的联合创始人辛巴辛有志在个人的社交帐号上分享了一个视频，引发网友热议。视频中，辛巴辛有志携父母共同出镜，场..
近日，日本潮玩设计师大久保博人在其海外社交账号上分享了艺术联名潮玩FARMER BOB X INSTINCTOY ICE LIQUID WITH BOB。该作品由其与艺术潮流文化厂..
今年以来，传统短信营销面临着愈发严格的国家管控、隐私保护等政策的限制。以双十一为例，以往每到大促前期，用户便会收到来自各个商家平台近似『..
对于电动牙刷相信大家都比较熟悉了，目前电动牙刷的销量在不断地提升，作为一个使用电动牙刷超过8年的老用户想要跟大家来分享一下电动牙刷的选购和..
搭载强劲功能的高端品质的家电产品，如何能在市场竞争愈演愈烈的今日脱颖而出呈现在消费者面前，一直是困扰品牌的难题。2021年11月18日，以“新鲜..
近日，iFixit完成了对于苹果新推出的第三代AirPods的拆解评估，并且给出了可修复性为0的最终评价。这意味着这款产品故障，那就只能立即报废。根据..
一次又一次大促的成交数据证明，在消费升级的大潮下，中国消费市场不会因任何外因而有所萎靡，反而不断爆发巨大潜力;与此同时，在各大品牌的激烈竞..
2021年11月19日，科勒合肥设计体验中心于望湖美家居馆盛大开业，成为全球厨卫创新先锋科勒KOHLER落户安徽合肥的首家设计体验中心。有别于旗舰店或..
近日，微淼荣获“北京市用户满意企业”称号，并被授予北京市用户满意评价荣誉证书。“北京市用户满意企业”评定是由北京市用户满意认定办公室组织..
研判小泄漏，遏制大隐患!11月19日，辰安科技和中国电信联合推出“辰安天翼燃气安全监测云产品”线上发布会，吸引了来自全国各地的观众朋友、多家渠..
亚洲作为全球最大的体育市场之一，吸引着越来越多的体育赛事落地，来开拓体育市场。而作为体育赛事最重要的体验方式之一，线上体育娱乐在互联网发..
2021 年 3 月，第一个将“元宇宙”概念写进招股书的“沙盒游戏平台Roblox”成功登陆纽交所。 2021 年 5 月Facebook又宣布将在 5 年内转型成为一家..
根据NBC获得的一份员工备忘录，在关于这家世界上价值最高的公司之一的员工就雇员收入议题在几个月时间连续引发内部争议之后，苹果公司宣布，员工有..
随着功能的持续完善，Microsoft Edge 在浏览器市场的份额也在稳步增长。对于部分用户来说，Microsoft Edge 的体验优化，还是较 Google Chrome 或 ..
凤凰网科技讯 11月20日消息，近日一则“阿里内部会通知要裁员大概2万人，管理层更加扁平化管理，有的部门将彻底消失”的截图在网上流传。对此，阿..
据报道，昨日宁波恒舜拍卖有限公司发布余姚中国塑料城物流有限公司产权交易项目成交公告。公告显示，知名视频平台哔哩哔哩bilibili（以下简称B站）..
微软刚刚更新了 Android / iOS 版本的验证器（Microsoft Authenticator）应用，为企业用户和 IT 管理员带来了新的安全功能。该公司指出，其中一些..
不知不觉，安卓手机的内存已经超过PC了。今日，@中兴手机 官微宣布：中兴Axon30 Ultra航天版，全球首发18G+1TB组合，11月25日，我们海南文昌见！ ..