LOL云顶之弈11月18日更新维护公告 11.23云顶之弈更新内容汇总

文章目录 版本要闻

小小英雄

双人作战

系统改动

大型改动

小型改动

狂暴模式

BUG修复

英雄联盟的云顶之弈模式在11月18日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，有很多的改动，下面就来为大家分享一下云顶之弈的更新维护公告。

LOL将在11月18日凌晨0点开始全区停机维护（请注意:11月17日23:30分将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布11.23版本，预计停机时间为0:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

各位弈士好! 新赛季后的第一个版本来啦，所以请准备好迎接对各位最爱的英雄、羁绊和海克斯强化进行的一系列平衡性改动吧。有很多需要了解的东西，包括双人作战的推出，所以赶快前往下一章节吧!

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

版本要闻

小小英雄

【黯晶 皮克蜥】与【亮晶晶 皮克蜥】名称已对调。

双人作战

双人作战来了!这里是简介，可前往这里了解这个模式的更多详情。 【云顶之弈】团队已经决定在【双人作战】推出时禁用掉这个模式中小小英雄的社交侦察功能，因为有一个致命的BUG。显然，在这个最强调社交的游戏模式中失去有趣的社交功能是非常扫兴的，因此【云顶之弈】团队正在争取在下一个版本中修好它。感谢各位的耐心，希望各位能畅享【云顶之弈】的最新实验玩法!

步骤1:带上一名搭档

步骤2:一起进入游戏，但要记住，两人的生命值是共享的!

步骤3:不要输。只要其中一人的生命值耗尽，两人的生命值就会重设为1。此后只要再输一次，两人就都会被淘汰!

步骤4:在对局中的几个关键点阶段，使用【援助武器库】来给你的搭档送出基础装备、金币和其它有用的东西。

步骤5:在贯穿全局的不同节点阶段，使用【忠诚符文】来给你的搭档赠送英雄和该英雄身上的装备!

步骤6:派出增援!如果你比你的搭档先击败了对手，在短暂的延迟后，你场上还存活的英雄们将跃至你搭档的棋盘提供帮助!

步骤7:一起胜利!

系统改动

海克斯强化

【云顶之弈】团队已经从八种可能的【海克斯强化】排列（在整个游戏中为您提供不同【海克斯强化】的顺序）更改为十四种，来创造更多独特的体验。 提醒一下，最弱的【海克斯强化】是白银，而最强大的是棱彩。六种新的排列非常罕见，从百分之一的几率(棱彩、白银、棱彩)到百分之十的几率(黄金、白银、白银)。

白银、棱彩、白银

棱彩、黄金、黄金

黄金、白银、白银

白银、黄金、棱彩

黄金、黄金、黄金

棱彩、白银、棱彩

选秀UI增强

想查看你的棋盘上的一名英雄，来确认其技能收益或羁绊么?现在可以了。

在选秀回合期间，你现在可以在侦察其他人的棋盘时查看英雄的具体信息了。

大型改动

海克斯强化

【海克斯强化】的数量超过了140个，所以不得不对其中的一些进行调整也是必然的。有些【海克斯强化】需要简单的调整，而其它诸如【逆风斗志】和【泰坦之劲】需要更良好的调节来调低它们在某些使用场景中的强度。来自【便携锻炉】武器库的各种【奥恩】神器也需要获得增强，来提升这些神器的价值!

炽热香炉 （效果:被【白魔法师】提供过治疗或护盾效果的友军会获得可叠加的攻击速度，持续到战斗环节结束为止）

位阶:黄金 ⇒ 白银

终生进修 （效果:【学者】们如果在战斗环节中存活下来，则会永久获得法术强度）

位阶:黄金 ⇒ 白银

【终生进修】将不再作为第3个【海克斯强化】选项出现

符能护盾 （效果:在战斗环节开始时，【黑魔法师】们获得基于各自法术强度的护盾值）

护盾持续时间:无限 ⇒8秒

护盾的收益 （白银/黄金/棱彩）:250/375/500%法术强度 ⇒300/450/600%法术强度

分享聚光灯 （效果:在战斗环节开始时，一个【聚光灯】(来自【社交名流】羁绊）邻格的所有友军获得它的一部分加成。)

分享加成:75% ⇒100%

泰坦之劲 （效果:你的弈子们只要最大生命值多于阈值，就会获得相当于其一部分最大生命值的攻击力。）

生命值阈值:1300⇒1400

额外攻击力:4% ⇒3%最大生命值

森林幻像 （效果:在战斗环节开始时，你的生命值最高的英雄会给自己生成一个固定生命值的分身(不包括装备）。)

位阶:黄金 ⇒ 棱彩

分身生命值:1200⇒1500

逆风斗志 （效果:当你还存活的弈子的数量比敌人少时，你的弈子们会每秒回复自身一部分已损失生命值。）

每秒生命值回复:10% ⇒12%已损失生命值

每秒生命值回复上限:无上限 ⇒200生命值/秒

便携锻炉 （效果:开启一个武器库，并从3件由奥恩打造的独特宝物之中选出1件。）

【死亡之蔑】（效果:携带者受到的一部分伤害会转化为非致命的持续伤害）

护甲:25⇒50

【魔蕴】（效果:在每个战斗环节第一次施放技能后，携带者会在4秒里持续回复法力值）

4秒法力回复:100⇒200

【黑曜石切割者】（效果:携带者的攻击和技能会击碎敌人的一部分护甲和魔法抗性）

护甲和魔法抗性击碎:40% ⇒70%

【兰顿之兆】（效果:在战斗环节开始时，处于携带者邻格的所有友军都会获得护甲和魔法抗性）

群体护甲和魔法抗性加成:40⇒50

【火箭助推铁拳】（效果:在战斗环节开始时，携带者会将相距最远的敌人拉到近战距离，并将其晕眩）

生命值:200⇒750

法力值:15⇒30

【目标假人】生命值:600⇒500

羁绊

知识就是力量——但力量过多了。由于持续的教育（即使在成年后，此处@盖伦）会为【战斗学院】英雄们提供越来越多的属性，这个羁绊需要从博士级降到硕士级。 【保镖】作为一个羁绊来说日子很不好过，因此【云顶之弈】团队给他们添加了更多对自身的强度，来帮助他们履行职责。现在他们会在嘲讽邻格的敌人后为自己提供护盾值，好对抗即将到来的伤害。 带召唤物的羁绊在前期往往很强大，因为额外的一管生命值可以将旗鼓相当的战斗偏向对你有利的局面。【云顶之弈】团队正在调节【发明家】的强度，来弱化其前期实力，但确保召唤物在中后期能够起飞并猛击对手们。 【云顶之弈】团队也在削弱【赏金猎人】羁绊的掉落价值，好让这些藏宝箱继续藏着宝贝。略微减少了金币并减少了海妖币（强大的掉落）。即使是【(7)赏金猎人】也会少掉一些金币，但将仍然给你相同档次的其它掉落(装备、妮寇之助，等) 最后，【云顶之弈】团队调整了【狙神】来被动地提供额外的1格攻击距离。这个改动会使【狙神纹章】有更多创造性和有趣的用法。为了避免对每个【狙神】弈子的增强，【云顶之弈】团队将他们的攻击距离削弱了1格，这样就与新的羁绊加成达成零和改动了。有趣的冷知识:在去掉来自【狙神】的1格攻击距离后，【烬】的攻击距离是4格了。

战斗学院

初始攻击力和法术强度:20/40/60/80⇒18/35/50/70

每次施放的攻击力和法术强度:3/5/10/15⇒3/5/8/12

保镖

新增:在战斗环节开始后的短暂时间内，【保镖】们在触发嘲讽效果后会获得一层护盾

护盾值:100/300/600/1000

巨像

【（2）巨像】伤害减免:25% ⇒30%

执法官

将不再晕眩那些免疫控制效果的弈子了。在挑选要晕眩的弈子时，【执法官】们将跳过那些免疫控制效果的弈子。

【灵风】的优先级将高于【执法官】。在挑选要晕眩的弈子时，【执法官】们将跳过那些被【灵风】放逐的弈子。

帝国

队伍伤害加成:0/40% ⇒0/50%

发明家

发明造物的基础生命值:650/1100/1900⇒475/750/1250

发明造物的基础攻击力:50/75/100⇒40/50/65

发明造物的星级修正系数:15% ⇒25%

发明造物【机械巨龙】现在免疫控制效果

发明造物【机械巨龙】攻击距离:4⇒2格

发明造物【机械巨龙】技能的恐惧距离:3⇒5格

发明造物【机械巨龙】技能的恐惧时长:4⇒3

发明造物【机械巨龙】每第3次攻击的魔法伤害:750⇒500

发明造物【机械巨龙】技能现在会在增益期间提升友军的体型

赏金猎人

调低了这个羁绊的总强度，方式是全面地微削了各种骰子的奖励价值

变异战士

【源计划增幅】额外生命值:400/800⇒450/900

【旺盛胃口】每名阵亡队友提供的攻击力和法术强度:30/50⇒25/40

【破蛹之变】每层效果的攻击力和法术强度:10/20⇒5/10

狙神

新增:【狙神】们获得+1攻击距离。装备了【狙神纹章】的弈子也会从这个加成中获益

【狙神】弈子（烬，凯特琳，崔丝塔娜，厄运小姐，克格莫）的攻击距离削弱了1格，来补偿这个羁绊现在提供的额外1格距离

英雄:3阶

经济类羁绊的英雄们的强度不应该有现在这么高。 莎弥拉过于强大了。她可以非常快速地在中期稳住局势，并保持统治地位，甚至能持续到后期。如果你设法将她升到3星，那么她就能把对手们的护甲都削成负数，从而产生奇怪且难以看懂的伤害增幅。在一堆削弱之后，【云顶之弈】团队将给她进行一些补偿，让她的施法动画在带着【蓝霸符】时感觉更好——应该会有人去试试这个搭配，尤其是那些想在物理阵容中搭配一个会移动的【最后的轻语】的玩家们。

普朗克

生命值:800⇒750

护甲和魔法抗性:45⇒40

攻击力:80⇒75

技能的基础伤害:125/150/200⇒110/135/170

厄运小姐

攻击速度:0.75⇒0.7

技能的伤害值:300/400/600⇒275/375/550

莎弥拉

攻击力:85⇒80

技能的远程版的施放时间略微缩短

技能的攻击力收益:175/180/190% ⇒165/170/180%

技能的护甲击碎:10/20/40⇒10/15/20

英雄:4阶

有攻击力装备支持的厄加特的强大程度有目共睹，所以他需要来次削弱。

厄加特

攻击力:75⇒70

技能的攻击力收益:30% ⇒25%

英雄:5阶

【双城之战】的5费英雄们总体上都过于强力（请看【小型改动】章节）。但人人都爱的派对石像鬼却苦于无法登场。

加里奥

法力值:180/300⇒200/300

技能的伤害值:125/250/2000⇒150/250/2000

小型改动

海克斯强化

【海克斯强化】的大部分较小改动是为了让“这给的啥?”时刻变没那么糟糕，方法是在每场对局中为大家提供更有意义的【海克斯强化】。

人人为我（效果:当一名友军阵亡时，该友军会为【帝国】羁绊的【暴君】提供其一部分最大生命值。）

最大生命值加成:40% ⇒33%

卓尔不群 （效果:你的弈子们只要不具有任何已激活的羁绊，就会获得生命值和攻击速度。）

在选择【卓尔不群】后，将不再提供大部分【心】类强化和【魂】类强化，以及【纹章】类强化

将不再作为第3个【海克斯强化】选项出现

生命值 （白银/黄金/棱彩）:300/450/600⇒300/400/500

攻击速度 （白银/黄金/棱彩）:50/65/80⇒50/60/70

二进制空投 （效果:在战斗环节开始时，己方携带了2件装备或基础装备的英雄们会获得1件随机的临时成装。）

位阶:白银 ⇒ 黄金

随机的临时装备现在会尝试避免提供与携带者缺乏协同性的装备（例如:【吉格斯】将不再随到【兹若特传送门】，【布里茨】将不再随到【死亡之刃】）

存心失利 （效果:在输掉你的战斗环节之后，获得若干金币和一次免费的商店刷新。）

将不再作为第3个【海克斯强化】选项出现

统治地位 （效果:在赢下对玩家的战斗环节后，每存活若干弈子，就会提供额外金币。）

将不再作为第3个【海克斯强化】选项出现

废品场 （效果:在【极客】羁绊激活时，每过3个战斗回合，就会提供1个随机的基础装备。）

将不再作为第3个【海克斯强化】选项出现

神射手 （效果:【枪手】的远程攻击和技能可以弹射一次，造成的伤害降低。）

伤害衰减:40% ⇒45%

意外之财 （效果:基于你现在已有的【海克斯强化】数量提供金币。）

现在会基于【海克斯强化】数量提供正确数额的金币（20/25/30金币，而非25/30/30金币）

羁绊

【极客】英雄们在挑选临时装备时会更加挑剔了。坦克英雄们将停止挑选攻击力C位装备，而C位们将停止拿出坦克装备了。

格斗家

额外生命值:125/250/400/700⇒125/225/350/700

精密发条

基础攻击速度:10/25/50⇒10/30/55%

极客

随机的临时装备现在会尝试避免提供与携带者缺乏协同性的装备（例如:【吉格斯】将不再随到【兹若特传送门】，【布里茨】将不再随到【死亡之刃】）

英雄:1阶

强大的前期羁绊还有着强大的前期英雄，因此【云顶之弈】团队以他们的方式对他们进行了削弱。

伊泽瑞尔

技能的伤害值:30/60/90⇒25/50/100

盖伦

法力值:40/80⇒50/90

辛吉德

技能的主要目标晕眩时长:1.5/2/2.5⇒1.5/2/3

吉格斯

攻击力:45⇒50

崔斯特

法力值:30/40⇒0/40

英雄:2阶

【解脱之触】是从何时开始变成【治疗之触】的?

卡特琳娜

技能的伤害值:180/225/300⇒190/240/320

克格莫

攻击力:30⇒35

斯维因

技能的治疗效果:200/250/325⇒200/230/300

特朗德尔

技能的攻击力收益:150% ⇒140%

英雄:3阶

帮助内容创作者们打造【科加斯】高光视频。

科加斯

法力值:100/160⇒100/150

萨科

技能的攻击力收益:175% ⇒185%

英雄:4阶

【蒙多医生】被削弱了一些伤害输出和爆发性治疗效果，但作为补偿，他的持续治疗效果获得了增强。

蒙多医生

技能的每段伤害:100/150/300⇒80/125/300

技能的当前生命值爆炸收益:20/25/50% ⇒15/20/50%

技能的瞬间治疗效果的最大生命值收益:40% ⇒35%

技能的持续治疗效果的最大生命值收益:20/30/100% ⇒25/35/100%

菲奥娜

技能的起手延迟已被略微降低

永恩

攻击速度:0.85⇒0.8

英雄:5阶

正如前文提到的，【双城之战】的5费弈子整体上过于有影响力了。是时候让塔姆坐替补席，让悠米关禁闭，让杰斯生闷气，并残酷地提醒金克丝她的过去（抱歉，找不到韵了）了。

杰斯

近战形态的护甲和魔法抗性加成:50⇒40

金克丝

攻击速度:1.1⇒1.05

塔姆

吞噬伤害:1000/1600/30000⇒900/1450/30000

悠米

生命值:850⇒800

装备

离子火花

震击伤害:250% ⇒225%最大法力值

狂暴模式

约德尔人

现在会在每场对玩家的战斗回合后提供1个【约德尔人】。

有一定几率在每场对玩家的战斗回合后提供2个【约德尔人】。这个几率随阶段数提升。

BUG修复

【神射手】（效果:【枪手】的远程攻击和技能可以弹射一次，造成的伤害降低。）将不再作用于【狙神】的攻击了

【破损的秒表】（效果:在战斗环节开始若干秒后，所有敌人和非【精密发条】弈子都会被冻结在时光中，持续若干秒）现在会正确地冻结免疫控制的弈子了(例如【巨像】、【水银】)

【二进制空投】 （效果:在战斗环节开始时，己方携带了2件装备或基础装备的英雄们会获得1件随机的临时成装。）现在会正确地触发临时装备的战斗环节初始效果了(例如【灵风】、【基克的先驱】等)

【布里茨】的友军现在总会正确地将被【布里茨】的技能拉过来的敌人选为目标了（前提是在攻击距离内）

【符能护盾】（效果:在战斗环节开始时，【黑魔法师】们获得基于各自法术强度的护盾值）将不再为备战席上的弈子提供护盾了

【目标假人】应该不再显示在赛后结算界面/对局记录界面了

【赏金猎人】的战利品法球已被移动到右侧，这样它们就不再被【海克斯核心】给隐藏了

修复了一个错误，该错误曾导致:【约德尔人】在从【约德尔传送门】出来时会无法合成并升星。这种情况大部分出现在【狂暴模式】获得2个【约德尔人】时。【云顶之弈】团队相信还有第二种更罕见的方式发生此错误，但可能无法修复。【狂暴模式】将密切关注那些想要自由自在，不想被合到一起的约德尔人。

【金币收集者】（效果:携带者在命中时会处决生命值低于阈值的敌人们。处决时会生成1金币。）在PVE回合将不再提供金币

【塔里克】在施放技能时，如果主要目标刚好阵亡，那么他对自己的治疗将不再失败了。