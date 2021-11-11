英雄联盟精选限定皮肤销售与英雄皮肤全场半价限时开启

英雄联盟官方在最近开启了精选限定皮肤销售与英雄皮肤全场半价限时活动，很多玩家还不清楚具体的情况，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

骑士归来，巅峰立新王!为庆祝EDG在2021英雄联盟全球总决赛中勇夺冠军，“英雄皮肤全场半价”，“冠军精选限定皮肤限时销售”与“海克斯皮肤半价兑换”活动将于2021年11月11日10:00开启，以下为活动详情。

冠军精选限定皮肤限时销售

销售时间:2021年11月11日10:00-2021年11月14日23:59

销售内容:EDG在2021全球总决赛上出场英雄的部分限定皮肤，共12款

以下为参与本次活动的限定皮肤详表:

● 泳池派对 格雷福斯

● 玉剑传说 舞剑仙

● 卧虎藏龙 贾克斯

● 泳池派对 嘉文四世

● 泳池派对 李青

● 玉剑传说 无影

● 红桃杰克 崔斯特

● 泳池派对 佐伊

● 司马懿 仲达

● 星之守护者 伊泽瑞尔

● 电玩女神 厄运小姐

● 泳池派对 蕾欧娜

海克斯皮肤半价兑换

活动时间:2021年11月11日10:00-2021年11月26日10:00

活动内容:活动期间战利品系统紫色宝石兑换的海克斯限定皮肤限时兑换半价（不包含6个月以内推出的新道具）

召唤师可在活动期间登录游戏客户端，前往战利品的神秘合成商店参与活动。

温馨提示:全球总决赛法球、神龙尊者和双城之战魔法引擎紫色宝石掉率是紫色宝箱的1.5倍

以下为参与本次活动的海克斯限定皮肤详表:

● 恐惧新星 德莱厄斯

● 摄魂使者 薇恩

● 海克斯科技 安妮

● 海克斯科技 阿利斯塔

● 新创战纪 希维尔

● 海克斯科技 阿木木

● 海克斯科技 拉莫斯

● 海克斯科技 卡萨丁

● 海克斯科技 斯维因

● 海克斯科技 魔腾

● 海克斯科技 雷克顿

● 海克斯科技 嘉文四世

● 海克斯科技 波比

● 海克斯科技 玛尔扎哈

● 海克斯科技 克格莫

● 海克斯科技 瑟庄妮

● 海克斯科技 吉格斯

● 零之枪骑 赫卡里姆

● 黎明使者 卡尔玛

● 暗星 科加斯

英雄皮肤全场半价

活动时间:2021年11月11日10:00-2021年11月14日23:59

活动内容:所有商城在售的英雄、非限定皮肤、炫彩、图标、守卫皮肤、表情、加成道具、改名卡、额外符文页均半价销售，2021年5月15日以后上架的新道具将不参与此次活动。

活动期间，以下炫装皮肤将暂停炫装关系，按照定价的5折销售。列表如下:

● 暗星女王 拉克丝 和 耀星女神 拉克丝

● 黑夜使者 索拉卡 和 黎明使者 索拉卡

● 睡衣守护者 伊泽瑞尔 和 星之守护者 伊泽瑞尔

● 睡衣守护者 拉克丝 和 星之守护者拉克丝

● 睡衣守护者 索拉卡 和 星之守护者 索拉卡

● 睡衣守护者 厄运小姐 和 星之守护者 厄运小姐

● 睡衣守护者 璐璐 和 星之守护者 璐璐

● 日蚀骑士 蕾欧娜 和 月蚀骑士 蕾欧娜

举例:已拥有星之守护者 拉克丝，购买睡衣守护者 拉克丝时，购买价格为半价后的3950点券。

召唤师可以前往游戏商城、掌盟商城、道聚城、微商店购买。祝各位召唤师在峡谷连战连捷，好运连连!

英雄皮肤全场半价活动710款皮肤列表详见文末附表