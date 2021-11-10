特斯拉2天1.3万亿市值灰飞烟灭 马斯克弟弟抛售1亿美元股票

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:美国当地时间周二，电动汽车巨头特斯拉股票延续周一下跌趋势，盘中最高跌幅12%，截至美股收盘，跌11.99%，当日市值1.03万亿美元。

这使得特斯拉周二当天市值蒸发约1400亿美元（约合人民币8948亿元）。而在周一，特斯拉股价已大跌近5%，市值蒸发593亿美元(约合人民币3789亿元)。这意味着，特斯拉市值在2天内累计跌去1993亿美元(约合人民币1.3万亿元)。

外界认为，特斯拉此次股票大跌跟此前马斯克在社交媒体上发文是否该卖出10%特斯拉股票有关。

周六，马斯克曾在推特上询问网友是否该卖出10%特斯拉股票，并称“无论如何都会遵守网友投票结果”。最终，推特支持马斯克卖出特斯拉股份网友投票比例超过50%。

值得注意的是，除了马斯克本人，他的弟弟Kimbal Musk也一度抛售超1亿美元特斯拉股票。

据悉，Kimbal Musk是特斯拉董事会成员之一。上周五Kimbal Musk行使他的特斯拉股票期权，以每股74.17美元的价格购入2.5万股特斯拉股票，随后立即分批抛售，卖出价格在1223美元/股至1236美元/股不等，套现约1.088亿美元。

目前，Kimbal Musk仍持有超过51.1万股特斯拉股票，按照周一收盘价计算，这些股票价值约5.94亿美元。