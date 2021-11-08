东芝回应大连公司关闭：撤出中国系误读

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据国是直通车报道，今日，针对“撤出中国”一事，东芝方面回应称，无稽之谈，目前东芝在大连还有其他的投资。大连这家公司建于30年前，工厂设备老旧，其生产的产品也已逐渐完成历史使命。
此外，东芝还表示，中国是东芝集团在海外最大的市场，中国市场的营收在东芝整个集团中占比约为15%左右。
此前，有消息称，大连东芝召开了千人遣散大会，宣布于9月30日关闭工厂。
资料显示，东芝大连有限公司成立于1991年9月25日，于1993年4月1日正式投产。
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据国是直通车报道，今日，针对“撤出中国”一事，东芝方面回应称，无稽之谈，目前东芝在大连还有其他的投资。大连这家公司建于30年前，工厂设备老旧，其生产的产品也已逐渐完成历史使命。
此外，东芝还表示，中国是东芝集团在海外最大的市场，中国市场的营收在东芝整个集团中占比约为15%左右。
此前，有消息称，大连东芝召开了千人遣散大会，宣布于9月30日关闭工厂。
资料显示，东芝大连有限公司成立于1991年9月25日，于1993年4月1日正式投产。
在过去的一年中，整个社会已经领教到了半导体有多重要这一年中产能紧张、芯片涨价已经导致了各个行业都受到了影响。台积电资深副总张晓强今天表示，芯片不是21世纪的石油，而是跟空气一样重要，未来无所不在。台积电业务开发资深副总经理张晓强今天在玉山科技大会上发表了题为半导体技术未来展望”的演讲，针对有人称半导体是21世纪的石油的说法，张晓强表示这是低估了半导体的重要性。他认为半导体跟空气一样，是无所不在的东西。
报道称，三家公司均有望在某个时候上市。此举是东芝战略的一部分，旨在通过创建具有不同利润结构和增长战略的独立公司，以提高股东价值。
台积电创始人张忠谋26日晚在玉山科技协会20周年晚宴上表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。张忠谋强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。
【TechWeb】10月12日消息，据国外媒体报道，受全球半导体短缺及疫情影响，现代汽车9月份在全球的销量降到了28.12万辆，同比下滑22.3%，环比下滑6.3%。不只是现代汽车，与现代汽车同属现代汽车集团的起亚，在9月份同样也受到了半导体短缺的影响，全球销量也有明显下滑。起亚官网的数据显示，他们在9月份销售223593辆汽车，同比下滑14.1%，下滑的幅度低于现代汽车。虽然同比有大幅下滑，但起亚9月份的销量，与8月份相比还是有增加。?
比亚迪在深交所发布公告，披露分拆所属子公司比亚迪半导体至创业板上市的最新进展。公告显示，香港联交所同意进行本次分拆。
车芯第一股”就要来了。10月25日晚，比亚迪发布公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。公告称，比亚迪曾多次召开董事会会议和临时股东大会等，审议通过关于分拆比亚迪半导体至深交所创业板上市的相关事项，并向港交所提出分拆及豁免公司向公司股东提供保证配额的申请。目前，比亚迪已经收到港交所关于分拆的批复和保证配额的豁免同意函。对于
十月金秋至,盛会恰当时!10月11日,在第32届中国·南京金秋经贸洽谈会期间,由南京市人民政府主办,南京市浦口区人民政府承办,芯谋研究协办的2021 IC中国·扬子江峰会在南京国际博览中心隆重举行。本次活动也是芯谋研究在外地协办的一项重要会议,邀请业内朋友齐聚南京,共同为长三角地区半导体产业发展谋划新的篇章。江苏省委常委、南京市委书记韩立明出席了本次活动。南京市政协主席、市集成电路产业链链长刘以安,全国政协委员、中国工
英伟达现在击败台积电成为全球最大的半导体公司。该公司正在扩大其业务，以涵盖人工智能芯片等。与此同时，台积电正处于全球代工市场的激烈竞争中，由于全球芯片等半导体产品持续短缺，智能手机制造商对其产品的订单正在减少。
1) 全球芯片巨头AMD (AMD.O) Q3 营收43. 13 亿美元，同比增长54%，环比增长12%；Non-GAAP净利润8. 93 亿美元，同比增长78%，环比增长15%；2) 全球汽车半导体巨头意法半导体 (STM.N) Q3 营收 32 亿美元，同比增长20%，环比增长7%；毛利率41.6%，净利润4. 74 亿美元，同比增长96%。3）全球半导体巨头三星电子Q3 营收73. 98 万亿韩元，同比增长10%。其中半导体营业利润10. 06 万亿韩元，同比增长82%，占公司总营业利润64%本周观点全球
据国外媒体报道，在特斯拉、英特尔、微软、谷歌等发布最近一个季度或财季的财报后，韩国消费电子产品巨头三星电子，在今日也发布了三季度的财报，这一季度他们的营收、净利润等同比环比均有明显增长。
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金铲铲之战在最近开启了双城传说的玩法，其中还上线了宝典和魔典的内容，很多玩家还不清楚本次的宝典及魔典系统，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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据天眼查App显示，近日，喜茶（深圳）企业管理有限责任公司全资子公司深圳美西西餐饮管理有限公司发生工商变更，经营范围新增日用口罩(非医用)销售..
你知道吗?苹果手机也可以继承了。11月10日，苹果公司向开发人员推出了iOS15.2的第二个测试版。新增了多个新功能，其中就包括数字遗产功能。..
摘要：本次峰会以“LETS战，一起FUN!”为主题，重磅发布 Wish Standards 等重点项目。 11 月 9 日下午，Wish 联合 36 氪出海共同举办的 Wish2021 ..
从2020年愚人节首播，罗永浩已经做了500余天电商主播，以一出“真还传”故事逆袭，也真称得上是“彪悍的人生不需要解释”。按他的预期，6亿债务将..
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最近“时空伴随者”这个词频繁出现在网络上，时空伴随者是指本人的电话号码与新冠确诊号码在同一时空网格(800M*800M)共同停留超过 10 分钟，且最近..
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