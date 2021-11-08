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东芝回应大连公司关闭：撤出中国系误读

2021-11-08 16:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据国是直通车报道，今日，针对“撤出中国”一事，东芝方面回应称，无稽之谈，目前东芝在大连还有其他的投资。大连这家公司建于30年前，工厂设备老旧，其生产的产品也已逐渐完成历史使命。

此外，东芝还表示，中国是东芝集团在海外最大的市场，中国市场的营收在东芝整个集团中占比约为15%左右。

谣言，辟谣

此前，有消息称，大连东芝召开了千人遣散大会，宣布于9月30日关闭工厂。

资料显示，东芝大连有限公司成立于1991年9月25日，于1993年4月1日正式投产。

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