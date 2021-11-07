马斯克称花了7.5万美元买下特斯拉商标 不然可能要叫“法拉第”了

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:日前，特斯拉CEO埃隆马斯克在社交平台在一段自己的采访下评论表示，如果我们当时不能获得特斯拉汽车的商标，那么就要叫法拉第”了，不过最终竞争对手最终使用了它。

在该采访中，马斯克透露曾花费7.5万美元从一个人手中买下了特斯拉汽车商标。马斯克在评论中表示，如果当时无法获得特斯拉汽车商标，那可能就要叫“法拉第”了，不过那个名字已经被竞争对手用了。

对此，贾跃亭回应称，我们是人类科学发展历程中的战友而不是竞争对手。一起让FARADAY和TESLA 在21世纪继续伟大，向敢于推动人类社会进步而打造智能电动出行生态的冒险家致敬。

此前，特斯拉总市值迈过万亿美元门槛，成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。法拉第未来（FF）创始人贾跃亭在微博发来贺电称，自己从上次祝贺特斯拉突破1000亿美元市值，到突破1万亿美元市值，仅仅才过去21个月，这是一个足以载入新能源汽车历史的时刻。

同时，贾跃亭称，2014年，特斯拉市值300亿美元左右，自己正式提出“SEE”计划，FF在美国加州正式成立，FF91的研发正式开启。现在，FF正为按时高品质、高产品力交付FF91全力以赴，希望以领先的产品力和技术力成为主角，将共享智能电动出行生态系统的愿景变为现实。