京东双11售出商品超1.9亿件

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:10月31日晚8点，京东双11商品预售尾款正式开付。
今日凌晨，京东官方公布数据称，从10月31日晚8点开始的4个小时内，京东累计售出商品超1.9亿件;而截至31日22点的两小时内，全国超百万消费者已经收到京东11.11包裹。
其中，Apple品牌开门红4小时成交额同比增长200%;小米、OPPO、vivo开门红1小时成交额超去年开门红全天;高端笔记本电脑成交额同比增长340%，其中ROG系列、ThinkPad X1系列成交额同比增长均超400%;4k投影机成交额同比增长240%。
站长之家获悉，10月21日，京东联合达达集团发布京东小时购业务，小时购由达达集团全面承接。
消费者在京东APP内选购商品时，当看到商品带有“小时购”标识，则意味着可以享受到商品小时级甚至是分钟级送达的服务。消费者在京东APP下单后，商品从用户POI点周边3-5公里的门店发货，从而能够实现1小时内配送到家。
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