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京东双11售出商品超1.9亿件

2021-11-01 08:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:10月31日晚8点，京东双11商品预售尾款正式开付。

今日凌晨，京东官方公布数据称，从10月31日晚8点开始的4个小时内，京东累计售出商品超1.9亿件;而截至31日22点的两小时内，全国超百万消费者已经收到京东11.11包裹。

QQ截图20211101081224.jpg

其中，Apple品牌开门红4小时成交额同比增长200%;小米、OPPO、vivo开门红1小时成交额超去年开门红全天;高端笔记本电脑成交额同比增长340%，其中ROG系列、ThinkPad X1系列成交额同比增长均超400%;4k投影机成交额同比增长240%。

站长之家获悉，10月21日，京东联合达达集团发布京东小时购业务，小时购由达达集团全面承接。

消费者在京东APP内选购商品时，当看到商品带有“小时购”标识，则意味着可以享受到商品小时级甚至是分钟级送达的服务。消费者在京东APP下单后，商品从用户POI点周边3-5公里的门店发货，从而能够实现1小时内配送到家。

2021年京东双11会场入口一览

主会场入口

电脑数码分会场入口-热卖投影|智能音频|打印生活|电脑整机

京东生鲜分会场入口-家乡水果|美食厨房|猪牛羊肉

爆款手机分会场入口-5G运营|手机狂欢|游戏手机|手机嘿市

爆款家电分会场入口-电视影音|图书预售|小家电

品质居家分会场入口-运动户外|家居百货

服饰鞋包分会场入口-美妆预售|风尚女装|国际奢品|品质内衣

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