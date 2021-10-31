胖球为李佳琦做数据？官方回应：该消息不实

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:近日，第三方直播数据平台“胖球数据”因涉嫌用爬虫窃取直播相关数据被一锅端，团队23人全部被抓获。与此同时，有多个自媒体散布消息称胖球曾为李佳琦做数据，李佳琦背后团队已被抓。

对此，李佳琦直播官方微博回应称该消息不实。此不实信息被部分网民跟帖、转发，对美腕（上海）网络科技有限公司(以下简称“美腕”或“我司”)以及李佳琦先生的声誉造成了严重损害，已涉嫌诽谤、名誉权侵权等违法行为，特此声明如下:

1、美腕及李佳琦从未与包括“胖球数据”在内的数据公司或营销公司展开数据合作;

2、我司始终严格遵守国家相关法律法规规定，从未对直播间数据展开过任何形式的干扰，也从不参与任何业内数据榜单的编造和制作，从未开展过任何涉及数据造假的行为;

3、数据安全是美腕最为关注的，我们内部有严格的数据保密及管理措施，从未对外授权任何第三方机构相关数据权限。目前市场上各研究机构涉及到美腕及李佳琦的销售等数据，均非我司提供，也不是事实数据。

4、我司已保留相关证据，并向谣言所在平台提出了投诉举报。

5、我司将与有关部门保持沟通，保留依法追究相关谣言发布者、散播者的法律责任的权利。

美腕（上海）网络科技有限公司

2021年10月31日