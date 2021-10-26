首页 > 业界 > 关键词  > B站最新资讯  > 正文

B站投资观察者网，后者为新闻时评集成网站

2021-10-26 10:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:企查查APP显示，近日，上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时公司注册资本由1.2亿元人民币增加至1.23亿元人民币。

企查查信息显示，观察者网是一家新闻时评集成网站，公司成立于2012年，法定代表人为金仲伟，经营范围包含:广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物批发;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务等。

b563150829a1733c5c6bc794c29bada.jpg

1dab9c5e05a5789ba3a3aeff80c3979.png

62d874c70a5525cbdb52032db3572fc.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • B投资新闻资讯网站观察者网 后者注册资本增至约1.23亿元

    10月25日，观察者网关联公司上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时注册资本增至约1.23亿人民币。

    ​B站 ​观察者网

  • Chartbeat：本周Facebook宕机后 新闻网站的流量大幅增加

    据外媒报道，Chartbeat的一项新分析发现，当 Facebook 本周出现宕机时，新闻网站的流量增加了。2018年8月3日，Facebook宕机45分钟。与本周的故障相比，这只是一个小故障：10月4日，Facebook、Instagram和WhatsAppk曾宕机近6小时。三年前，Chartbeat的Josh Schwartz曾写道，45分钟的Facebook故障足以让人们去其他平台阅读新闻。那么这次发生了什么？根据Chartbeat本周提供的来自60个国家的数千家出版商客户的数据，在长达5个多小时?

    ​facebook ​twitter ​营销

  • 谷歌设立Dev Library开源项目贡献与教程专题网站

    Google 刚刚设立了一个名叫“开发库”（Dev Library）的新网站，旨在提供与这家互联网巨头的平台和软件等各个方面相关的开源项目和教程。与 GitHub 之类的开源代码托管平台相比，Dev Library 并不鼓励大家在注册后上传自己的代码和文本，而是提供了由 Google 团队牵头策划的精选内容。这么做的好处，就是能够确保项目和文章的正确性与相关性。具体说来是，Dev Library 提供了包括 Android、Angular、Firebase、Flutter、谷歌云、以

    ​github ​网站 ​谷歌

  • 网站变现难？长们赚钱新渠道别再错过了

    相信大家可以很明显的感觉到，如今站长越来越少，而这最直接体现在网站数量的减少。如何才能赚到钱已经成为了很多站长心中的一个难题，找到新的收益渠道无疑是一个比较好的解决方式。

    ​网站变现 ​站长 ​网络赚钱

  • 企业如何搭建一个高转化率的网站

    在网站建设成熟的今天，无论是互联网企业还是传统企业，建设网站已经成为大家必不可少的一个环节。但同时，随着市场需求的增加，也使得市场的价格区间变得很大，甚至有的一些传统模板建站几百元就可以搞定，然而，面对如此便宜的模板建站，很多企业主都选择绕道而行，这又是为何呢？顾名思义就是用已经成形的网站为框架进行套用，企业主可以在后台进行设置网站的一些信息，把这个网站改变成自己需要的网站信息，明显的优点就是省时

    ​企业网站 ​提高网站转化率

  • 网站买卖微信号被判侵权

    某网络科技公司是某网站的经营者。该网站设有微信账号买卖、微信辅助注册、微信辅助解封等交易专区。交易专区里包含大量微信买卖信息。腾讯公司认为，某网络科技公司的行为严重影响了微信平台的正常运营，破坏微信平台的健康生态。故诉请法院判令被告某网络科技公司立即停止不正当竞争行为，在其官方网站首页显著位置发布消除影响的公开声明，同时赔偿经济损失及合理支出210万元。

    ​微信号 ​腾讯 ​侵权

  • Dedecms系统网站如何免费一键转移，导入建宝盒？

    「建站宝盒」作为国内知名的智能建站工具，发展至今15年了，作为老牌建站系统，一直不断迭代更新中，9月30日推出了「Dedecms网站免费一键转移的功能」 。据说在国庆假期期间，已经有十几个客户转移导入成功了，看到他们有一位客户在10月6日一次性导入了700多篇文章。有图有真相，看下图。从Dedecms网站之前发布的公告上可以看到，Dedecms产品截止到10月25日需要完成转移或取得相关授权，简单点说，也就是留给各位站长的时间不多了?

    ​Dedecms ​Dedecms系统

  • AirTag“丢失模式”漏洞可以将用户重定向到恶意网站

    根据KrebsOnSecurity发布的新报告，AirTag的丢失功能，允许任何人用智能手机扫描丢失AirTag找到主人的联系信息，并且可以被滥用于网络钓鱼诈骗。

    ​AirTag ​安全漏洞 ​恶意网站

  • 10个超实用论文写作网站，钛学术文献下载凭什么第一？

    全网最全面的“写论文找文献的神奇网站”都在这里啦！有写论文需求的小伙伴都深知查找参考文献和领域文章的重要性和不可或缺性，所以不仅是为了让有需求的用户在在查文献的路上少走弯路，还为了让广大用户顺利写好论文。奉上镇山之宝，十个比SCI-Hub还牛的下载文献的宝藏网站，教你高效下载国内外中英文文献。一、钛学术文献平台平台推荐：钛学术网站在公共服务实验室学术出版新技术应用的领导下，联合多家业内权威期刊合作单位，?

    ​钛学术

  • 纽约大学广告观察站今日将在美国国会听证会上针对Facebook作证

    据外媒Neowin报道，近两个月前，Facebook禁止纽约大学（NYU）广告观察站(Ad Observatory)进入其平台，称其背后的团队使用未经授权的方法收集用户数据。在这种情况下，广告观察站正在研究和测量Facebook上政治广告的影响。该项目团队今天将在国会针对Facebook作证，要求为研究社交媒体平台的人制定更好的法律和保护措施。纽约大学广告观察站将由纽约大学网络安全促进民主项目的联合主任Laura Edelson代表，她将向美国众议院科学、空

    ​facebook

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM