B站投资观察者网，后者为新闻时评集成网站

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:企查查APP显示，近日，上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时公司注册资本由1.2亿元人民币增加至1.23亿元人民币。
企查查信息显示，观察者网是一家新闻时评集成网站，公司成立于2012年，法定代表人为金仲伟，经营范围包含:广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物批发;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务等。
站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:企查查APP显示，近日，上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时公司注册资本由1.2亿元人民币增加至1.23亿元人民币。
企查查信息显示，观察者网是一家新闻时评集成网站，公司成立于2012年，法定代表人为金仲伟，经营范围包含:广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物批发;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务等。
10月25日，观察者网关联公司上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时注册资本增至约1.23亿人民币。
据外媒报道，Chartbeat的一项新分析发现，当 Facebook 本周出现宕机时，新闻网站的流量增加了。2018年8月3日，Facebook宕机45分钟。与本周的故障相比，这只是一个小故障：10月4日，Facebook、Instagram和WhatsAppk曾宕机近6小时。三年前，Chartbeat的Josh Schwartz曾写道，45分钟的Facebook故障足以让人们去其他平台阅读新闻。那么这次发生了什么？根据Chartbeat本周提供的来自60个国家的数千家出版商客户的数据，在长达5个多小时?
Google 刚刚设立了一个名叫“开发库”（Dev Library）的新网站，旨在提供与这家互联网巨头的平台和软件等各个方面相关的开源项目和教程。与 GitHub 之类的开源代码托管平台相比，Dev Library 并不鼓励大家在注册后上传自己的代码和文本，而是提供了由 Google 团队牵头策划的精选内容。这么做的好处，就是能够确保项目和文章的正确性与相关性。具体说来是，Dev Library 提供了包括 Android、Angular、Firebase、Flutter、谷歌云、以
相信大家可以很明显的感觉到，如今站长越来越少，而这最直接体现在网站数量的减少。如何才能赚到钱已经成为了很多站长心中的一个难题，找到新的收益渠道无疑是一个比较好的解决方式。
在网站建设成熟的今天，无论是互联网企业还是传统企业，建设网站已经成为大家必不可少的一个环节。但同时，随着市场需求的增加，也使得市场的价格区间变得很大，甚至有的一些传统模板建站几百元就可以搞定，然而，面对如此便宜的模板建站，很多企业主都选择绕道而行，这又是为何呢？顾名思义就是用已经成形的网站为框架进行套用，企业主可以在后台进行设置网站的一些信息，把这个网站改变成自己需要的网站信息，明显的优点就是省时
某网络科技公司是某网站的经营者。该网站设有微信账号买卖、微信辅助注册、微信辅助解封等交易专区。交易专区里包含大量微信买卖信息。腾讯公司认为，某网络科技公司的行为严重影响了微信平台的正常运营，破坏微信平台的健康生态。故诉请法院判令被告某网络科技公司立即停止不正当竞争行为，在其官方网站首页显著位置发布消除影响的公开声明，同时赔偿经济损失及合理支出210万元。
「建站宝盒」作为国内知名的智能建站工具，发展至今15年了，作为老牌建站系统，一直不断迭代更新中，9月30日推出了「Dedecms网站免费一键转移的功能」 。据说在国庆假期期间，已经有十几个客户转移导入成功了，看到他们有一位客户在10月6日一次性导入了700多篇文章。有图有真相，看下图。从Dedecms网站之前发布的公告上可以看到，Dedecms产品截止到10月25日需要完成转移或取得相关授权，简单点说，也就是留给各位站长的时间不多了?
根据KrebsOnSecurity发布的新报告，AirTag的丢失功能，允许任何人用智能手机扫描丢失AirTag找到主人的联系信息，并且可以被滥用于网络钓鱼诈骗。
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据外媒Neowin报道，近两个月前，Facebook禁止纽约大学（NYU）广告观察站(Ad Observatory)进入其平台，称其背后的团队使用未经授权的方法收集用户数据。在这种情况下，广告观察站正在研究和测量Facebook上政治广告的影响。该项目团队今天将在国会针对Facebook作证，要求为研究社交媒体平台的人制定更好的法律和保护措施。纽约大学广告观察站将由纽约大学网络安全促进民主项目的联合主任Laura Edelson代表，她将向美国众议院科学、空
“鸭屎香”，一个听着就有味道的名字。在“宁可一日无米，不可一日无茶”的潮汕界里，它以名奇、高香闻名茶界。作为凤凰单丛茶的一种香型，很多人..
10 月 27 日，广州，中国领先的开发者服务提供商，极光（Aurora Mobile， 纳斯达克股票代码：JG），受邀参加华为云TechWave全球技术峰会（应用现代..
对于蓝牙耳机这个“数码小妖精”，很多人可以说是又爱又恨了，“爱”是因为使用起来特别方便，随拿随用，不用担心有线拉扯，用起来，有种解放双手..
随着消费市场回归理性，直播电商行业也越来越透明化、规范化。行业的整体良性发展，为主打“性价比”的头部直播电商辛选，带来了发展“沃土”。为..
合肥斌能信息科技有限公司成立于 2016 年 9 月，专注于人工智能技术，为金融、房地产、电力、政府等领域提供智能呼叫中心解决方案，自主研发智能客..
从人脸识别、智能问答、算法推荐到无人驾驶技术，人工智能技术已经悄无声息地进入了人们日常生活中的各个方面。教育也正在步入智能化时代，在线教..
自人类进入信息时代以来 ，互联网 、移动通信 、广告传媒技术的发展使得信息的传播速度与传播范围激涨，由此带来的利益关系使得电视、电影、公共设..
Android平板一直有短板，比如系统缺少针对性优化导致体验差，这导致Android平板用户体验跟对手iPad相比有较大差距。为此，谷歌专门针对平板电脑等..
“在近21个月的时间里，公司试图扭亏为盈、重整旗鼓……由于没能引入重整投资人，公司的经营也每况愈下，目前已经难以为继。”..
2021年11月11日马上就要到了，这是一年一度著名的电商节，京东也会在最近开放红包雨的活动，很多朋友还不清楚什么时候才会开始，下面就来为大家分..
Barra指出，通用将推出许多新车型，例如即将发布的GMC悍马皮卡和凯迪拉克Lyriq，以及即将推出的雪佛兰跨界车。这些车型是通用汽车到2025年至少发..
临近双十一，网购包邮的话题引发关注。最近有位新疆网友就在社交媒体上晒单表示：自己在淘宝买的手机壳，价格只有13.9元，但包裹从广东深圳运到新..
2021 科大讯飞全球 1024 开发者节以“AI共生·新征程”为主题， 10 月 23 日- 26 日在安徽合肥顺利举办。疫情之下，过去一年的时间里酒店业持续低..
忽如一夜春风来，千树万树梨花开。2021 年可谓是国内智能手机市场不平凡的一年，5G东风中新老玩家你方唱罢我登场，都想在新一波的换机潮来临时分得..
近日，抖音APP新增了“校园日常”功能，用户可通过其发现同校以及同城附近学校的用户所发的短视频。该功能的入口位于抖音App消息页的上方，用户点..
这篇文章的开头，是老生常谈：iPhone4面世之后，到iPhone7诞生之前的那几年，是音频行业最幸福的岁月，彼时所有手机都有3.5耳机口，而且Beats为代..
10 月 25 日下午， 2021 东莞台湾名品博览会（以下简称“东莞台博会”）媒体通气会在东莞环球经贸中心举行，会上公开发布第十二届东莞台博会的展会..
近日，外媒透露称Facebook公司准备改名，引发了互联网行业以及各国网友的热议。一时间，全球网友都积极参与到了这场“无奖竞猜”之中，从FB、Fake..
就在iOS 15.1正式推送（10月25日）几天后，苹果今晨面向开发者下发了iOS 15.2首个Beta测试版本。当然，与此同时，iPadOS 15.2、tvOS 15.2、watchO..
强劲的第一季度业绩，使得微软向苹果全球市值最高上市公司的地位发起有力挑战。今天常规交易中微软股价上涨13.06美元，涨幅为4.21%，报收于323.17..