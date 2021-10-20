阴阳师10月20日更新维护公告 10.20妖行试炼秋间狩活动开启

阴阳师在10月20日开启了更新维护，此次的更新内容主要是各种活动的开启，很多玩家还不清楚到底更新了什么，下面就来为大家分享一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于10月20日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.「妖行试炼·秋间狩」活动开启

※活动时间:10月20日维护后-10月26日23:59

※活动期间，需要组合选择突变后挑战活动副本，同时战斗中双方所有不受效果命中影响的概率触发的御魂套装效果，触发概率提升至100%。

※战斗胜利时根据所选突变的总等级获得试炼徽章，并将今日挑战过的最高等级累计至活动总成绩，以完成活动任务获得额外的试炼徽章。

※允许组队挑战，队长和队员均可通过组队战斗正常获得试炼徽章，但仅队长会更新突变等级和完成活动任务。

※试炼徽章可用于在活动商店中兑换奖励，包括神秘的符咒、四星奉为达摩等;活动总成绩达到30后，即可解锁兑换白狼新皮肤「步影舞」等;达到70后，可解锁兑换御行达摩、六星斗鱼结界卡等。活动商店将开放至10月31日23:59。

※新增排行榜突变组和查看功能，可前往今日挑战排行榜中，查看并复制其他阴阳师的突变组合进行挑战。

2.「叶落霜临，初寒合契」召唤活动开启!

※活动时间:10月20日维护后-10月31日23:59

※自选SSR/SP或未收录符咒概率UP

活动期间，分别选择1名主选的SSR/SP式神或「未收录SSR/SP符咒」和3名副选的SSR/SP式神，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒召唤到SSR/SP式神时，主选式神或「未收录SSR/SP符咒」初始有10%的概率出现，每名副选的式神初始各有5%的概率出现，所有自选目标初始出现概率总计25%!主选式神或「未收录SSR/SP符咒」的概率UP最多可享受1次，所有副选式神的概率UP总共最多可享受2次。

活动期间，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤次数达到100/200/300/400/500/600次时，主选式神或「未收录SSR/SP符咒」的概率UP分别增加至12%/16%/20%/30%/50%/70%，副选式神的概率UP分别增加至6%/7%/8%/9%/10%/10%，所有自选目标出现概率总计分别为30%/37%/44%/57%/80%/100%。

活动开启前同时达成SSR全集赏与SP全集赏的阴阳师大人，主选式神位置可选择「未收录SSR/SP符咒」（使用后随机获得一个未收录的SSR/SP式神，若已达成SSR与SP全集赏，则随机获得一个SSR/SP式神，不包含联动限定及两面佛，仅限使用一次，永久有效），主选「未收录SSR/SP符咒」与主选SSR/SP式神的概率UP、召唤规则相同。

※SSR/SP必定出现

活动期间，每当使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤连续59次未召唤到SSR/SP式神时，下一次必定出现SSR/SP式神!经此福利出现的SSR/SP同样享受自选SSR/SP概率UP。此福利不限触发次数，但会在主选式神或「未收录SSR/SP符咒」和副选式神的概率UP均达到限次后失效。

※召唤福运

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到699次时，若仍未召唤出主选式神或「未收录SSR/SP符咒」，第700次召唤必定出现当前指定的主选式神或「未收录SSR/SP符咒」，之后消耗该指定目标的概率UP次数。

※召唤助力礼

活动期间，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数，将获得额外奖励，包含大量神秘的符咒、御行达摩、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※重要说明

本活动仅对阴阳师等级达到15级的角色开放。对于未达到15级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受自选式神或未收录符咒概率UP等福利，但可正常计入召唤助力礼的召唤次数中;若在活动期间达到15级，可直接领取已达成的召唤助力礼，同时享受相应的概率UP福利。

活动期间需要先选定主选式神或未收录符咒和副选式神后，才可进行召唤。

主选和副选的目标一经选定，不可更改。

选定主选和副选目标时，均不可选择联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子及两面佛;此外，本期主选式神不可选择食灵、饭笥。

SSR全集赏/SP全集赏以图鉴中点亮的SSR/SP式神为准（两面佛除外）。

SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

3.京都望月——协同对弈大赛开启

海选赛

※比赛时间:10月25日-10月31日

※海选赛采用协同对弈基础战斗规则，海选赛期间胜场积分规则将特殊处理，初始分数将重置为1000分，海选赛结束后将恢复，排名前列的大人有机会获得限定头像框「京都望月」和「京都望月·宗师」。

※本次海选赛期间，协同对弈玩法参与次数限制调整为50次，请大人留意规则调整哦。

望月赛

※比赛时间:11月6日-11月10日

※望月赛分为小组赛与决赛，参与报名且在海选赛中取得较高名次的大人将收到寮办的望月赛邀请。

※更多活动细则，可以查看活动入口处说明，感谢各位大人的关注。

4.现世逢魔寮勋章收益UP

※活动时间:10月20日0:00-10月26日23:59

※活动期间，逢魔之时玩法中“现世逢魔”四次后获得的阴阳寮勋章收益翻倍，快集结寮成员一起参与吧!

5.新礼包情报!

※初寒合契福袋壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:10月20日维护后-10月31日23:59限购2次

※初寒合契福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:10月20日维护后-10月31日23:59限购2次

※初寒合契福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×45，御行达摩×1，五星奉为达摩×1，金币×200000

限购时间:10月20日维护后-10月31日23:59限购2次

※豪华育成礼

售价:328魂玉

购买后获得:御行达摩×2，五星奉为达摩×2，大吉达摩×5，金币×100000

限购时间:10月20日维护后-10月26日23:59限购1次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:10月20日维护后-10月26日23:59每日限购1次

6.新区开启

※时间:10月20日10:00

※全平台新区「相闻秋歌」开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

※「相闻秋歌」将开启持续15日的「新区专属活动」（入口位于头像下方），包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、成长锦囊、急速育成、新区团队等福利活动，敬请留意。

7.四季神乐·大神妙笔造物征集会开启

※活动时间:即日起-11月7日23:59

※前往网易大神，在#妙笔造物#话题下投稿原创作品，即有机会获得周边及现金大奖;优秀作品将有机会制作成周边，后续可在大神商城免费兑换!

8.应相关要求，优化了部分插画中的文字样式。

9.插画商店延期至10月27日下架，大人们可抓紧时间选购喜爱的插画作品。

体验优化

1.协同对弈更新

※协同对弈玩法中新增了SSR阶式神食灵、SSR阶式神饭笥、SR阶式神饴细工可供阴阳师大人们选择。

2.阴阳寮集体任务优化

※每日的三个可选任务中，将必定刷出「结伴同行」任务。

※新增「结伴同行」自动选定功能。会长或副会长勾选开启后，每日将自动选定「结伴同行」任务。

3.式神录全式神新增了「展示」按钮的支持。其中，SR、R阶式神典藏皮肤新增了「特写展示」的支持。

4.优化了地域鬼王中的信息显示，现可在筛选界面中快速查看不同鬼王当日的特殊挑战条件

5.优化了SSR阶式神铃鹿御前在「一键育成」界面的位置显示。

6.调整了SSR阶式神一目连「风符·护」的技能描述，使之与实际效果一致。

7.优化了SSR阶式神饭笥的特效表现。

8.优化了结界寄养的体验，在好友结界列表增加了滚动条，查找结界更便捷。

9.优化了阴阳寮宴会中无法便捷查看式神的问题，在更换式神界面增加了式神录入口。

10.优化了修行羁旅商店兑换自选SSR阶式神皮肤的体验，为已拥有的皮肤增加了「已拥有」标记。

11.优化了部分iOS设备适配的问题。

12.打开头像框界面时新获得的头像框置顶显示。

13.优化了式神歌舞界面右下角「图形-平面」按钮位置。

14.藏宝阁新增支持「春告之雪」服务器。

问题修正

1.修复了部分设备SP阶式神蝉冰雪女式神录模型表现异常的问题。

2.修复了组队探索过程中，进入式神录将出战式神育成消耗后，出战阵容没有及时刷新的问题。

3.修复了阴阳寮祈愿搜索栏显示异常的问题。

4.修复了头像框-类型界面头像框点击异常的问题。