Canalys：因零部件短缺今年智能手机促销力度或不如往年激进

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:据Canalys微信公众号消息，2021年第三季度，由于零部件短缺，厂商难以保证智能手机供应，全球智能手机出货量同比萎缩6%。在所有厂商中，三星以23%的份额稳居第一。得益于iPhone13的市场早期反响积极，苹果以15%的份额重回第二。小米以14%的份额位居第三，vivo和OPPO紧随其后，均以10%的份额并列第五。

Canalys 首席分析师 Ben Stanton 表示:「虽然手机厂商正在竭尽全力最大限度地提高设备产量。在供应方面，芯片制造商正在提高价格以抑制过度订购，试图缩小供求缺口。尽管如此，主芯片短缺的困境仍要到2022年才能有所缓解。再加上全球运费的高昂成本，智能手机厂商不得不提高产品零售价。」

Ben Stanton还表示，「面临今年即将到来的促销节点，如双十一和黑色星期五，许多渠道商倍感压力。随着越来越多的消费者开始参与这些促销，加上手机的渠道库存量在第三季度本来已经走低，渠道将更加无法满足即将到来的购买浪潮。因此今年智能手机的促销力度或许不会如往年那般激进。为了避免消费者失望，利润率受限的智能手机品牌尤其应该采取『捆绑』销售的策略，将手机与可穿戴设备、IoT产品等『捆绑』促销，保障消费体验。」