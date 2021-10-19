文章目录 芒果TV诉傲游浏览器屏蔽广告获赔52万

360拟29亿入股哪吒汽车

宁德时代称不存在过度融资情形

芒果TV诉傲游浏览器屏蔽广告获赔52万

天眼查App显示，10月17日，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司与网际傲游（北京）科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。

原告芒果 TV诉称，网际傲游公司开发经营的“傲游5浏览器”存在广告过滤插件，用户使用该插件后可以有效屏蔽芒果TV网的页面广告、视频片头和会员服务推广广告，上述行为构成不正当竞争。

法院查明后认为，网际傲游公司在涉案浏览器中提供涉案插件行为，系利用技术手段，破坏芒果TV网相关服务的正常运行行为，构成不正当竞争。需赔偿原告经济损失50万元及合理开支2万元等。

360拟29亿入股哪吒汽车

昨日晚间，三六零安全科技股份有限公司发布对外投资公告称，拟以自有资金29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车），本次投资全部完成后，公司将间接合计持有哪吒汽车16.594%股权，合计成为哪吒汽车第二大股东。

三六零称，公司战略投资入股哪吒汽车，拟以智能网联汽车安全作为基石，将自身在 网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车，并 将依托双方后续深度战略合作，进一步深入研究智能网联汽车安全问题，从而 更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。未来，三六零 计划与其它哪吒汽车战略合作伙伴分别发挥各自在车联网安全、智能驾驶、智 能座舱等方面的核心优势，共同协助哪吒汽车不断进行产品打磨升级，使网联 汽车在智能化进程中兼顾 OTA 信息安全、数据安全、功能安全、运营安全，打 造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。

宁德时代称不存在过度融资情形

昨日，宁德时代回复问询函称，不存在过度融资的情形，公司前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。公司需要通过本次发行融资，顺利开展实施本次募投项目，进一步提升公司业务规模和盈利能力。

宁德时代解释称，考虑到公司新增电池产能建设及实施等一系列流程，周期较长，因此需进行前瞻性布局。仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。尽管目前公司财务状况为业务发展提供了较好基础，但无法完全满足未来发展的资金需求。