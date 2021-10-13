搞谐音梗商标？B站申请食品饮料类阿婆主商标

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:企查查APP显示，近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。
据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
此前，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增多项“哔哩通”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:企查查APP显示，近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。
据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
此前，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增多项“哔哩通”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
QuestMobile发布的《2020银发经济洞察报告》数据显示，50岁以上银发人群占比达到1/3，这部分网民规模已经超过1亿，且用户增速（2020年5月同比14.4%）高于全体网民，成为移动网民的重要增量。随着中国老龄化程度的加深，银发人群在用户规模和移动互联网使用时长上都存在着巨大的增长红利。
近日，林俊杰与上海宽娱数码科技有限公司，肖某相关案件新增送达公告，相关案号为（2021）沪0110民初12812号，经办法院为上海市杨浦区人民法院。
伴随着轻松愉快的暑假成为过去式，开学季的到来使B站未能延续8月涨粉榜的“高光”，9月的涨粉趋势不可避免有所回落，位居涨粉榜单TOP1的UP主也仅仅达成了57W的粉丝增量，UP主们越来越难以“杀出重围”。
天眼查App显示，9月29日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司与李某其他合同纠纷一审民事判决书公开。原告幻电公司诉称，原告与被告于2017年2月1日签订《合作协议（直播播主）》，约定由被告作为原告独家签约的直播播主(B站昵称:天使菌_)协议有效期为三年，被告向原告书面承诺并保证在双方合作期间不得在任何案外人平台进行类似直播活动或签订任何类似协议。
近日，视频剪辑工具不咕剪辑针对UP主创作诉求推出了PC专业版公测。<br/> <br/>
你好，我是田掌柜。B站音乐区UP主「杨可爱」发布的一条视频，画面里他双眼泛红，用着哭腔讲述了她所遭受的一起电信诈骗事件，在骗子的层层诱导下转给对方16万。
连同一起被告的还有上海宽娱数码科技有限公司，也就是大家所熟悉的哔哩哔哩（B站）主公司。
近日，哔哩哔哩音乐区UP主@杨可爱Ukulele 发布的一条视频引起网友热议。该UP主在视频中详细描述了自己被电信诈骗16万元的经历。而从怀疑到被说服再到最后被骗转账，整个过程仅30分钟。据介绍，事发当天，这名UP主接到电话，对方自称是某快递公司的客服人员，因为寄送的一个快递丢了，需要对她进行双倍的赔偿。对方报出了她的姓名，还一字不差地报出了正在运输中的一个快递单号。该客服人员”承诺杨可爱将支付她180元的赔偿费用，但
9月23日，知名音乐UP主@杨可爱Ukulele发微博称自己遭受了电话诈骗，被骗了16万元。
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