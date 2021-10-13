搞谐音梗商标？B站申请食品饮料类阿婆主商标

近日，哔哩哔哩音乐区UP主@杨可爱Ukulele 发布的一条视频引起网友热议。该UP主在视频中详细描述了自己被电信诈骗16万元的经历。而从怀疑到被说服再到最后被骗转账，整个过程仅30分钟。据介绍，事发当天，这名UP主接到电话，对方自称是某快递公司的客服人员，因为寄送的一个快递丢了，需要对她进行双倍的赔偿。对方报出了她的姓名，还一字不差地报出了正在运输中的一个快递单号。该客服人员”承诺杨可爱将支付她180元的赔偿费用，但