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搞谐音梗商标？B站申请食品饮料类阿婆主商标

2021-10-13 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:企查查APP显示，近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。

据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。

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此前，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增多项“哔哩通”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。

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