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苏州抖音电商直播基地正式启用 占地面积2.8万平方米

2021-10-13 17:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:近日，苏州抖音电商直播基地在吴江区震泽镇正式启用，该基地占地面积2.8万平方米，配备了从30平方米到130平方米面积不等的形象直播间、品牌直播间、普通直播间。

直播 摄影3

目前，该基地已有100多家丝绸品牌和80多家美妆品牌入驻，为入驻商户提供优质电商供应链、质检、物流、仓储、主播运营孵化、商户运营等全方位服务。

启动仪式现场，丁家宜、资生堂等知名美妆品牌与苏州抖音电商直播基地进行签约。

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