苏州抖音电商直播基地正式启用 占地面积2.8万平方米

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:近日，苏州抖音电商直播基地在吴江区震泽镇正式启用，该基地占地面积2.8万平方米，配备了从30平方米到130平方米面积不等的形象直播间、品牌直播间、普通直播间。
目前，该基地已有100多家丝绸品牌和80多家美妆品牌入驻，为入驻商户提供优质电商供应链、质检、物流、仓储、主播运营孵化、商户运营等全方位服务。
启动仪式现场，丁家宜、资生堂等知名美妆品牌与苏州抖音电商直播基地进行签约。
站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:近日，苏州抖音电商直播基地在吴江区震泽镇正式启用，该基地占地面积2.8万平方米，配备了从30平方米到130平方米面积不等的形象直播间、品牌直播间、普通直播间。
目前，该基地已有100多家丝绸品牌和80多家美妆品牌入驻，为入驻商户提供优质电商供应链、质检、物流、仓储、主播运营孵化、商户运营等全方位服务。
启动仪式现场，丁家宜、资生堂等知名美妆品牌与苏州抖音电商直播基地进行签约。
9 月 29 日，由抖音电商举办的“潮流自造· 2021 抖音电商服饰新风潮峰会”在杭州举办，发布服饰行业“时尚潮流发源地”的定位，并对服饰行业的全新战略和政策进行了解读。抖音电商副总裁木青、抖音电商服饰行业策略运营负责人张宁宁，以及众多服饰商家、达人、生态伙伴出席了本次峰会，并就兴趣电商为服饰行业带来的新机会进行了探讨。抖音电商副总裁木青在发言中表示，抖音电商为服饰行业提供了新的增量空间，通过在自播基础上?
2020 年抖音日活用户数已突破 6 亿，而在 2019 年 1 月这个数字还是2. 5 亿。用户的快速增长，也推动着基于抖音电商生意的增长。据数据显示， 2021 年 1 月，抖音电商总GMV相比去年同期增长 50 倍。快速增长的背后，离不开抖音电商服务商(简称“DP”)的助力。老牌电商直播服务商纳斯机构抖音品牌直播负责人说：“对于品牌企业来说，流量在哪里，生意就在哪里，这无疑是获得新增量、打造电商新阵地的又一机会。机会稍纵即逝，我们可
作者：iebrun扩大消费人群、释放专业价值，抖音电商成为二手行业发展的沃土。“正品保证”、“假一赔三”、“支持复检”、“一年质保免费检修”……在抖音直播间“三千说表”里，“贴”满了上述标签。“55号看看。”主播娴熟快速回应着观众的需求，“55号是款二手葡计，95新，全自动机械款，公价六万三，四万七千九百块钱。”“这边这款是大号山度士，三万五千五的价格。”也许很难想象，在抖音电商，这样客单价的直播间，竟能保持
日前，抖音电商推出了“文明奇旅”活动，联合故宫文化、观复博物馆等十多家文化机构，上线百款文创产品。9月22日-9月30日期间，用户在抖音搜索“文化周文明奇旅”进入话题即可参与活动。据悉，“文明奇旅”是抖音电商“富艺计划”中的专项系列活动，通过名人直播带货等方式，让博物馆文创产品走进人们的日常生活。
9 月 29 日，抖音电商将在杭州举办“潮流自造· 2021 抖音电商服饰新风潮峰会”。抖音电商副总裁木青、抖音电商服饰行业策略运营负责人张宁宁将出席本次活动，并将针对抖音电商服饰行业发展策略和商家经营趋势进行主题演讲。本次峰会抖音电商不仅将为服饰行业提供全新增长空间，更将针对各类服饰商家的痛点、难点推出优势政策，提供多元化的发展平台。此外，在圆桌论坛等交流环节，邀请了服饰品牌商家、达人及生态伙伴将对服饰生?
据悉， 9 月 16 日起，Apple系列新品在抖音电商及苹果官网同步首发。新款iPad已在抖音电商Apple产品青橙数码旗舰店抖音开新日活动期间进行预售，此外，iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Max四款手机也将于 9 月 17 日20： 00 开启预售。在抖音电商，消费者可享受新品iPhone和iPad第一波预售购买权益及DOU分期 12 期免息福利，并有机会抽奖获赠AirPods，还可参与 iPhone12 等产品的优惠直降活动。得益于兴趣电?
9月24日，“2021抖音电商达人峰会”在杭州举行，本次峰会回顾了过去一年抖音电商达人的发展状况，论证了达人在兴趣电商的重要价值，并公布了平台对达人的长期扶持计划。抖音电商总裁魏雯雯在会上提出，电商达人是值得全情投入的事业，在抖音电商的生态里面扮演着不可或缺的重要角色，能够连接平台、用户与商家。未来一年，抖音电商将在能力UP、货品UP、流量UP上，为每一位电商达人的事业保驾护航，助力百万电商达人全年收入翻倍。?
2021 年 9 月14- 15 日由要火直播主办的《抖音电商全景运营总裁班》在广东广州白云区南洋长胜酒店圆满收官。本次大会以“炬焦抖音电商，助力商家长效经营”为主题， 150 位来自各行各业的商家及巨量学认证讲师无忌、巨量学认证讲师缮言、巨量学认证讲师夜澜、要火直播创始人肖阳、要火特聘讲师不凡 5 位业内资深讲师参与了本次大会。会议伊始，由巨量学认证讲师无忌带来以“ 2021 抖音直播间起爆底层逻辑”为主题的分享，结合目前?
针对单品的“抖in好奇新”计划-“新品扶持”定向扶持政策，为商家推新、达人带新、服务商孵新和消费者追新提供了专属平台和渠道。自 6 月以来，抖音电商每月发布的新品英雄榜单均受到广泛关注。因此，我们将继续为大家播报 9 月新品英雄榜，以及这些新品在FACT经营方法论模型下，都如何打造爆品。以下 9 月新品英雄榜共有 6 款“超级新品”上榜，包括Spes免洗空气感蓬松喷雾、荣耀 50 系列手机、追觅智能洗地机H11MAX、飞科太空小?
9月16日，巨量千川推出了长效经营方法论，老赵觉得这个方法论非常有意义，就结合老赵日常工作中的一些体会来给大家拆解一下这个长效经营方法论，聊聊老赵对品牌在抖音平台上做长效经营的理解。
人类本质中最殷切的需求是渴望被肯定。——威廉·詹姆斯提到“夸夸群”，这个来源于社交平台群聊网络流行语。大家应该都有所了解的，只要在夸夸群..
有一个新的推动，使智能眼镜的下一个大东西，这些可能是最令人印象深刻的尚未-TCL推出了雷鸟智能眼镜先驱版。他们使用了一个微型LED显示屏和一个波..
连续两天时间，@realme真我手机 都通过官方微博渠道，向外界分享了即将于 10 月 19 日发布的新机的一些重要信息。先是昨日，realme 预告了真我 GT..
今日，阿里健康大药房宣布启动“新药首发扶持计划”。该计划包含7天首发绿色通道、专项资源跟投、1对1策略服务、百城基建配套四项举措。..
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兴奋、失落，憧憬、绝望，冷静、恐慌，所有这些反差极大的情绪交织在一起，伴着跨境电商从业者走过2021年的“生死路”。..
10 月 13 日， 2021 金投赏OPPO营销专场圆满举行。本次专场OPPO互联网商业平台总经理Cody以“拥抱终端价值，激发商业可持续增长”为演讲主题，解读..
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2021 年的北京楼市拿地规则，和以往有些不同，采取集中供地、集中拍地的方式——今天，我们就从土拍“玩法”，大胆推测一个最佳的入手时机。先来回..
近期， Grand Seiko冠蓝狮在得物App上新2021年浮世绘特别款腕表新品，此次新品的设计灵感均来自浮世绘大师葛饰北斋画作【田子之浦】、【砾川雪之旦..
近期山西暴雨灾情事件牵动了不少人的心，受冷空气的影响，多地又遭遇霜冻寒潮，大量山西同胞的生活和工作受到灾情的影响。但是困难来临之时，我们..
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小米应用商店开发者官微发布9月开发者月报，月报显示，2021年9月份以来，小米平台检测合规1105款 App，因“隐私政策未设置拒绝按钮”“无账号注销..
10月15日，中国消费者协会发布《十一”消费维权舆情分析报告》，报告提到，监测期内，共收集有关食品”类负面敏感信息240967条，9月30日负面敏感信..
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苹果加入 Blender 开发基金将支持这款免费开源的3D 图形工具开发。Blender 基金会称，除了对开发基金贡献外，苹果苹果还会向 Blender 提供工程开发..
2021年10月15日下午，坚果手机官方发布"关于锤子论坛下线公告"，锤子论坛将在10月16日停止新用户注册，11月15日正式停止运营。..
谁都知道的东西往往是最容易被忽略的，而我们忽略的却总是最关键的部分。在投资中容不得半点马虎，今天浦华金融带大家“避雷”。关于黄金投资的十..