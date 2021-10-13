顺丰王卫将出任嘉里物流董事会主席

态度决定一切 很多人都知道我是有宗教信仰的人——信仰佛教。为什么会有这个信仰，这个信仰给我带来了什么，了解了这些之后，相信你对我王卫和顺丰的所作所为，以及顺丰未来的发展会有更好的理解。 首先我简单地描述一下我自己的成长经历。我22岁开始创办顺丰，25岁公司初具规模，算是赚得了第一桶金。可能有人会说王卫很难得，年轻得志，却没有头脑发热变成「土豪」。 其实，我25岁的时候也曾经是一副标准的暴发户做派。不过这一