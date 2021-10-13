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顺丰王卫将出任嘉里物流董事会主席

2021-10-13 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:今日，嘉里物流发布公告称，顺丰控股创办人王卫将出任嘉里物流董事会主席及非执行董事。

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9月29日，顺丰控股发布公告称，全资子公司已成功收购嘉里物流51.5%股权，嘉里物流已成为其控股子公司。

据悉，嘉里大通始建于1985年，是中国大陆最早成立的国际货运代理企业，拥有约7300名员工，服务逾1600个城市。

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