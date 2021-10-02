消防救援局：“密室逃脱”安全风险高 要严管

站长之家（ChinaZ.com）10月2日 消息:今天应急管理部消防救援局印发了《密室逃脱类场所火灾风险指南（试行）》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》，要求从业单位要对照《风险指南》《检查指引》自查自改，相关部门、单位要严查严管，确保安全。

消防救援局印发的《密室逃脱类场所火灾风险指南（试行）》从起火风险、人员安全疏散风险、火灾蔓延扩大风险三大方面，对密室逃脱类场所的火灾风险进行了明确。《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》从消防安全管理、火灾危险源、重点部位、应急处置能力四大方面，对开展火灾风险检查的重点内容进行了说明。

消防救援局要求各地消防救援机构要紧密结合国庆假期安全防范工作，主动向当地政府做一次专题汇报，推动解决当地密室逃脱类场所突出问题。要依托安全生产委员会、消防安全委员会等平台，向文旅、住建、公安等部门发送建议函，提示加强密室逃脱类场所消防安全管理。要迅速将《风险指南》《检查指引》印发至当地密室逃脱类场所及其所在建筑物业管理单位，指导其压实消防安全责任，向社会公开消防安全承诺，落实火灾风险分级管控机制，强化消防安全自主管理。要提请政府，会同文旅、住建、公安等部门开展联合检查，对密室逃脱类场所对照《风险指南》《检查指引》开展自知自查自改工作要进行重点抽查，对检查发现的消防违法行为，依法责令改正;对存在重大隐患的，依法采取查封、关停等措施。

消防救援局强调，各地要广泛开展宣传警示教育，提示密室逃脱类场所火灾风险，提醒群众关注消防安全，举报身边火灾隐患。对存在重大隐患的密室逃脱类场所，组织新闻媒体集中曝光，以舆论监督倒逼隐患整改、震慑违法行为。要将密室逃脱类场所作为高风险场所开展常态化消防监督检查，精准防范消防安全风险，坚决遏制重特大火灾事故发生。