2021年9月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奶油草莓的，问题是“奶油草莓的得名是因为该品种的草莓?”很多朋友还不清楚这个奶油草莓到底为什么叫奶油草莓，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

奶油草莓的得名是因为该品种的草莓怎么样 9月29日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:奶油草莓的得名是因为该品种的草莓?

A、有一股奶香味

B、价格跟奶油一样贵

正确答案:有一股奶香味

奶油草莓之所以叫奶油草莓，就是吃起来有一股奶香味的草莓，这个就叫做奶油草莓。

草莓是一种色香味俱佳的水果。它营养丰富，含有果糖、蔗糖、柠檬酸、苹果酸、水杨酸、氨基酸以及钙、磷、铁等矿物质。此外，还含有多种维生素，尤其是维生素C含量非常丰富，每100克草莓中就含有维生素C60毫克。草莓中所含的胡萝卜素是合成维生素A的重要物质，具有明目养肝作用。草莓还含有果胶和丰富的膳食纤维，可以帮助消化、通畅大便。且草莓的营养成分容易被人体消化、吸收，多吃也不会受凉或上火，是老少皆宜的健康食品。 但草莓在清洗过程中不像生梨、苹果可削皮后吃，且草莓外表高低不平，表皮很薄，稍稍用力就会破损，所以很多人不知道应该如何来洗它，有的人干脆不洗就吃，通常会有些人因吃了不洁草莓而引起腹泄等疾病发生。