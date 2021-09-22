欧盟最快本周四出台法案 统一移动设备充电器

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 欧盟最新资讯 > 正文

欧盟最快本周四出台法案 统一移动设备充电器

2021-09-22 09:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:欧盟委员会很快将提出一项立法提案，该提案可能会在欧盟为移动设备建立一个通用充电器标准，这可能会迫使苹果放弃目前iPhone上的闪电接口，转而使用USB-C。

苹果手机，iPhone12 pro(2)

一段时间以来，欧洲官员一直在推动制定统一的充电标准，尽管苹果和科技行业的其他公司提出了抗议。不过据路透社报道，最早可能在9月23日星期四欧盟会出台一项在欧洲实施通用收费标准的立法提案。

欧盟立法者声称，通用充电器对消费者来说更方便，也更环保。苹果公司反对强制充电标准，声称它们会抑制创新、惹恼消费者并造成不必要的电子垃圾。

目前尚不清楚欧盟将要求哪种类型的端口，但很可能是USB-C。2018年，与手机一起销售的充电器中有一半配备了USB-misco接口，而29%配备了 USB-C，但之后USB-C的份额大幅度增加。当时，21% 拥有苹果专有的 Lightning 格式，但随着时间的推移，这一数字也在增加。

尽管苹果在某些硬件上确实有 USB-C 端口，但 Lightning 是其iPhone设备的标准配置。虽然有一些传言指出苹果未来可能会推出USB-C接口的iPhone，但其他报道表明苹果不会很快采用 USB-C，而是可能会选择完全无接口的 iPhone。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • iPhone13可以用以前的充电器吗 苹果13可以用什么充电器

    苹果iPhone13系列手机今年不仅电池要变大，同时官方也会支持速度更高的充电器。那么如果以前用户已经有了iPhone11、iPhone12系列手机的充电器可以给iPhone13充电吗，这里我们来看下具体的介绍。

    iPhone13 苹果13

  • 苹果活动前，新MagSafe充电器抵达FCC

    正如9to5Mac首次报道的那样，苹果公司已经向FCC提交了关于升级MagSafe充电器的文件。该型号于8月13日被添加到FCC的数据库中，距离苹果的发布时间还有一个月新款MagSafe充电器的型号为A2548，而目前iPhone 12系列的MagSafe充电器为A2140。值得注意的是，尽管苹果有时可能会发布现有配件的新型号，但可能没有重大变化需要注意来源：FCC然而，值得注意的是，新型MagSafe充电器已经在八款iPhone手机上进行了测试。八款，因为我们预计下

    magsafe 充电器 苹果

  • 充电器充电宝二合一，安克能量棒帮你减负出行！

    在手机高度普及的现在，人们的日常消费，出行旅游，休闲娱乐等各方各面都离不开手机，也正是因为手机对人的重要性，使得人们在外出时会时刻关注手机的电量，产生不同程度的电量焦虑。同时，随着手机的不断发展，更清晰的屏幕、更流畅的刷新率、更强的处理器性能、更快的网速，都会导致手机耗电的增加，因此越来越多的人在外出时都会随身携带大且重的充电宝或者充电器，增加出行负担。为解决出行不便的烦恼，安克推出了充电宝充电器

    充电器 安克能量棒

  • 不止没有充电器！iPhone 13连包装塑料膜都省了：继续宣称环保

    iPhone 13系列今天正式发布了，不出所料的依然不送充电器，仅在包装中附送了Lightning转USBC数据线，连五福一安的充电头都没有，用户只能自己花费重金购买。苹果关键建议用户重复使用现有的USB-A转闪电连接线、电源适配器和耳机，它们均兼容这些iPhone机型。但如果你需要任何新的Apple电源适配器或耳机，也可随时购买。iPhone 13包装仅提供手机和数据线需要注意的是，继此前iPhone取消充电头减小包装之后，苹果今年再次以环保名义?

    苹果 耳机 数据线

  • 紫米推33W抹茶绿充电器 为iPhone 13打造

    苹果发布会下个月就要来了，据预测，iPhone 13的充电功率可能有所提升，达到25W，按照惯例，苹果官方不送充电器，需要自己购买。对此，紫米推出了全新33W抹茶绿充电器，Type-C口支持PD3.0协议，完美适配iPhone 8-12以及即将发布的苹果系列手机，提供最高33W快充，30分钟就可以为iPhone 12充电至60%。它同时支持QC、PD、Apple等协议，不光为主流的电子品牌如苹果、小米、三星等的手机品类快速充电，还能充电脑、Switch、无线耳机、?

    充电器 苹果 小米

  • 努比亚预告65W四口氮化镓充电器：迄今体积最小

    氮化镓(GaN)充电器是越来越丰富了，努比亚今天也预告了一款新品。它的完整名字叫65W四口GaN3氮化镓充电器”，号称采用第三代氮化镓技术，是迄今为止体积最小的65W四口氮化镓充电器。它设计了一个USB-A、三个USB-C共四个接口，支持三口盲插，最大输出功率65W。外观方面延续了努比亚氘系列氮化镓充电器的风格，银色外观，同时内部还有全新凝胶散热技术，可以让散热更均匀，效果更佳。该充电器将在明天下午的新品发布会上，和红魔游戏

    充电器 红魔 游戏

  • 三星Galaxy S21 FE用户手册显示缺少microSD卡插槽，盒子中没有充电器

    三星的Galaxy S21FE长期以来一直有传闻称，由于芯片危机的持续，它被推迟上市，但它有望在未来几周的某个时候上市。

    三星 三星GalaxyS21FE 三星手机

  • 为环保拼了 苹果iPhone 13系列继续不送充电器：材料基本可再生

    今晚苹果发布了iPhone 13系列手机，虽然整体外观变化不大，但屏幕、续航、性能、5G及拍照等方面变化还是挺大的，特别是拍照上，被苹果称为史上升级最大的相机升级。与此同时，苹果iPhone 13系列今年也没有涨价，考虑到今年半导体芯片各种缺货涨价，成本增加没有转嫁给消费者，苹果这次可以了。更进一步，苹果这次还可以说是非常良心，iPhone 13 mini也是升级OLED屏，而且全系128GB容量起步，万恶的64GB终于被淘汰了。当然，苹果也?

    苹果 主板 摄像头

  • 与iPhone 13系列同时发布！苹果新款MagSafe充电器现身：吸力更强

    根据近段时间的爆料已经基本可以确定，苹果将会在下个月正式召开秋季新品发布会，具体日期有望会定档9月14日，此次发布会最大的主角自然是万众期待的iPhone 13系列。虽然目前苹果官方还未透露半点信息，但是从各种消息来看，苹果正在紧锣密鼓的准备着新品的上市。据报道，苹果近期就向FCC提交了一份全新的文件，其中就曝光了为iPhone 13系列准备的新款MagSafe充电器，具体型号为A2140，不过从文件上并不能看出该产品与老款有任何参

    苹果 magsafe 充电器

  • [图]Apple Watch SE包装现升级到USB-C充电线

    现在订购 Apple Watch SE 的用户有个好消息，包装内的 USB-A 充电线现在升级到 USB-C 充电线了。苹果正在统一 Apple Watch 系列包装盒中的电缆，继续从 USB-A 中过渡。显然，Apple Watch SE 将配备与 Apple Watch Series 7 相同的 USB-C 快速充电器，但快速充电仅限于新型号。虽然电缆是一样的，但 Apple Watch SE 将以标准速度充电。由于 Apple Watch SE 没有内置新的充电架构，使用快速充电线，Series 7 的充电速度比使用标准 Ap

    watch 苹果 充电器

  • Apple Watch SE现在配备USB-C充电线 加速数据线统一

    如果用户现在订购苹果入门级智能手表Apple Watch SE的客户，现在将在包装中收到升级后的USB-C充电线，而不是之前的USB-A充电线。

    AppleWatchSE USBC 数据线

  • iPhone 13不送充电器！努比亚寻找1000名果粉免费送快充套装

    9月15日凌晨，iPhone 13系列发布。售价方面，iPhone 13 mini定价5199元起， iPhone 13定价5999元，iPhone 13 Pro定价7999元起， iPhone 13 Pro Max则是8999元。值得注意的是，iPhone 13系列和上一代一样不配备充电器，用户需要单独购买。苹果官网页面解释道：为了实现我们的环保目标，iPhone 13系列不再随附电源适配器和EarPods。包装盒内随附一根USB-C转闪电连接线，可支持快速充电，并兼容USB-C电源适配器和电脑端口。苹果公司建

    苹果 充电器 微博

  • Apple Watch Series 7迎来新款USB-C充电适配器 售价29美元

    在今日隆重发布 Apple Watch Series 7 智能手表的同时，苹果也带来了一款新版 USB-C 充电适配器。与采用 USB Type-A 接口的旧款相比，新品还支持更快的充电速率。而与手表磁性吸附的这一端，依然维持着原有的设计。截图（来自：Apple 官网）在北京时间 9 月 15 日（周三）凌晨 1 点的流媒体直播期间，Apple Watch 产品经理 Lauren Braun 表示：“Apple Watch Series 7 的充电速率较上一代 Series 6 快了 33%，具有更新的充电架构和

    watch 手表 苹果

  • 贝克勒交易所BECQUEREL数字资产立足大欧盟

    据官方消息，贝克勒交易所BECQUEREL是全球领先的区块链资产交易综合服务平台，于 2018 年 3 月正式开放亚洲市场，贝克勒交易所在亚洲金融中心新加坡开设亚洲运营服务总部。全球顶级资本及RVC风险投资机构共同注资上亿美元全力打造国际品牌，现已获得德国合规牌照，总部位于欧盟后花园的德国，并在新加坡加、拿大、香港、澳洲、菲律宾等国设有运营中心。BECQUEREL全力打造安全稳健的数字资产交易平台，坚持以用户利益为核心，提供?

    BECQUEREL

  • 贝克勒交易所Becquerel欧盟首获认证交易所

    据官方消息，贝克勒交易所Becquerel成为欧盟 28 个国家首个获许可的比特币交易所，已获得支付机构审核，成为全球为数不多的有用跨国许可的比特币交易所之一。该许可证是通过欧盟的护照计划获得的，允许在一个成员国合法成立的金融服务提供者在其他成员国同样开展业务。因此，凭借德国金融监管局的许可，贝克勒交易所Becquerel将在所有 28 个欧盟国家获得许可。 不过加密货币服务提供商必须接受年审，包括反洗钱监管等，同时还需了

    加密货币

  • BOSE新款降噪头戴QC45发布：加入通透模式、USB-C/24小时续航

    距离QC35发布5年、QC 35 II发布近4年后，BOSE（博士）终于正式推出了新款降噪头戴耳机QC45。QC45定价329.95美元（约合2131元），9月23日首批发货，提供黑色和白色。从外形上说，QC45基本保持了与QC35的一致，但头梁部分进一步做了佩戴优化、工程缝隙减小、软材料的褶皱和压痕不再，新增第四颗前馈麦克风。其它像是物理按键、3.5mm耳机孔等均得到保留。基本特性方面，QC45的主动降噪分为安静和通透模式，通透模式可放大周围噪声，以

    bose 耳机 苹果

  • Facebook违反欧盟用户数据共享法规遭处罚 跌近1.8%

    凤凰网科技讯北京时间9月3日消息，在因违反欧盟隐私法律法规而被爱尔兰监管机构罚款2.167亿美元的消息曝光后，常规交易中Facebook股价下跌6.77美元，跌幅为1.77%，报收于375.28美元。此外，Instagram美国当地时间今天上午遭遇宕机。虽然对Facebook来说2.67亿美元罚款并非是天文数字——仅相当于其3天净利润，但这一消息提醒投资者，隐私问题和监管罚款仍然是悬在头上的一把利剑。2019年，Facebook就因违反消费者隐私保护法律法规而

    facebook 隐私 投资

  • StartIsBack预览版开始兼容Windows 11 可以找回经典开始菜单和任务栏

    Windows11来了，它带来了一个全新的外观。虽然新的美学设计在很大程度上受到了人们的喜爱，但变化总是有分歧的，有很多用户对新的开始菜单不太满意，渴望以前的样子。而这正是StartIsBack可以帮助你的地方（这款工具几乎全程陪伴了Windows10的不少用户）。StartIsBack Windows 11预览版本下载地址：http://startisback.com/tbd/只需几个步骤，它就能让你不仅定制和个性化开始菜单，还能定制Windows 11的任务栏。可以将Windows 10或

    https

  • FTX掌舵人SBF：如何在混乱但良好的道德联盟中构建自我体系

    近日，加密交易平台FTX完成 9 亿美元B轮融资，创业内最大融资记录。FTX能够创造如此的佳绩，这与其创始人和团队的努力是分不开的。FTX掌舵人Sam Bankman-Fried是一位平易近人、非常友好的高管，也是一个有着超自然智力和丰富情感生活的人。他对英雄联盟等奇幻游戏非常感兴趣，他之前可能玩过《龙与地下城》，他是游戏星球上混乱的创始人。在某些方面，他受到利他主义的驱使，他操作FTX的方式充分体现出他愿意在边界内快速发挥作用?

    FTX

  • 股讯 | 美股收高 Facebook因触犯欧盟隐私法律吃逾17亿元罚单

    纳指涨0.14%，报收15331.18点凤凰网科技讯 北京时间9月3日消息，美国上周初次申请失业救济人数为30万人，低于分析师预期的34.5万人，创下自去年3月份以来的低点，表明经济在持续从新冠肺炎疫情中恢复，美股收涨，标普500指数年内第54次创下新高。截至收盘，道指涨131.29点，涨幅为0.37%，报收35443.82点；标普500指数涨12.86点，涨幅为0.28%，报收4536.95点；纳指涨21.8点，涨幅为0.14%，报收15331.18点。美国主要科技巨头多数下跌

    阿里 股价 facebook

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM