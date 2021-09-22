欧盟最快本周四出台法案 统一移动设备充电器

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:欧盟委员会很快将提出一项立法提案，该提案可能会在欧盟为移动设备建立一个通用充电器标准，这可能会迫使苹果放弃目前iPhone上的闪电接口，转而使用USB-C。

一段时间以来，欧洲官员一直在推动制定统一的充电标准，尽管苹果和科技行业的其他公司提出了抗议。不过据路透社报道，最早可能在9月23日星期四欧盟会出台一项在欧洲实施通用收费标准的立法提案。

欧盟立法者声称，通用充电器对消费者来说更方便，也更环保。苹果公司反对强制充电标准，声称它们会抑制创新、惹恼消费者并造成不必要的电子垃圾。

目前尚不清楚欧盟将要求哪种类型的端口，但很可能是USB-C。2018年，与手机一起销售的充电器中有一半配备了USB-misco接口，而29%配备了 USB-C，但之后USB-C的份额大幅度增加。当时，21% 拥有苹果专有的 Lightning 格式，但随着时间的推移，这一数字也在增加。

尽管苹果在某些硬件上确实有 USB-C 端口，但 Lightning 是其iPhone设备的标准配置。虽然有一些传言指出苹果未来可能会推出USB-C接口的iPhone，但其他报道表明苹果不会很快采用 USB-C，而是可能会选择完全无接口的 iPhone。