蔚来汽车注册资本增加至30亿美元

9月11日消息根据中汽数据终端零售数据显示，在2021年8月造车新势力上险量排行榜单上，理想汽车以9394量排在第一，小鹏汽车以6945位列第二，蔚来汽车以6476处在第三。显而易见，凭借着爆款打天下”的销售策略，理想ONE成功作为新势力销量榜第一的位置。而蔚来和小鹏在争夺冠亚军，随着小鹏P7的持续发力，小鹏也在销量上完成了对蔚来的超越，以6945的微量优势，位于排行榜第二的位置。蔚来在8月份的上险量为6476辆，不过均价超42万的