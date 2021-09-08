游戏业半年营收1500亿 有一半以上网民是网络游戏用户

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游戏业半年营收1500亿 有一半以上网民是网络游戏用户

2021-09-08 16:52 · 稿源：站长之家

据《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年1月至6月，国内游戏市场实际销售收入1505亿元，同比增长7.89%。

此前，不少企业表示未成年用户对其财务贡献极低，有的甚至表示完全抛弃了未成年用户，不对他们开放。

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但值得注意的是，游戏行业企业的毛利率很高，超50%很普遍，简直是暴利。

另有数据显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%。

这里面到底有多少未成年用户，他们在游戏里面又花了多少钱，仍不得而知。

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