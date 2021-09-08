游戏业半年营收1500亿 有一半以上网民是网络游戏用户

据《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年1月至6月，国内游戏市场实际销售收入1505亿元，同比增长7.89%。
此前，不少企业表示未成年用户对其财务贡献极低，有的甚至表示完全抛弃了未成年用户，不对他们开放。
但值得注意的是，游戏行业企业的毛利率很高，超50%很普遍，简直是暴利。
另有数据显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%。
这里面到底有多少未成年用户，他们在游戏里面又花了多少钱，仍不得而知。
据《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年1月至6月，国内游戏市场实际销售收入1505亿元，同比增长7.89%。
此前，不少企业表示未成年用户对其财务贡献极低，有的甚至表示完全抛弃了未成年用户，不对他们开放。
但值得注意的是，游戏行业企业的毛利率很高，超50%很普遍，简直是暴利。
另有数据显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%。
这里面到底有多少未成年用户，他们在游戏里面又花了多少钱，仍不得而知。
今日，扫黄打非办表示，各地部门深入开展“护苗2021”专项行动，在专项整治暑期文化市场的基础上，积极开展“护苗·开学季”活动，净化校园周边文化市场、打击侵权盗版教材教辅、清理网上有害不良信息、防止未成年人网络沉迷。
一则防止未成年人沉迷网络游戏的政府新规，引发了中国游戏公司股价集体下跌。8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称《通知》），所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。
未成年人是祖国的未来，正处于身心发展的关键时期，极易受到外界因素干扰，影响自身健康成长。互联网时代在给民众生活带来便利的同时，也可能让未成年人陷入网络不良信息带来的危险之中。对此，网易游戏积极开展“暑期未成年网络环境专项整治行动”，通过“三防三治两专项”行动，深入自查、堵塞漏洞，切实保障未成年人网络安全。多项举措并行，力求清朗环境三防三治两专项行动主要聚焦四大板块：防沉迷系统升级、游戏环境治理、暑
在网易二季度财报电话会议上，网易CEO丁磊对最近下发的游戏监管新政作出回应，他表示，作为中国主要的一个游戏开发商，将严格落实新政决定。同时强调将放弃所有针对18周岁以下玩家的市场。
近年来，互联网渗透到未成年人群体的学习和生活之中，成为当下未成年人群体获取信息的重要途径。缺乏独立经济能力、辨别能力的低龄群体涌入网络文娱产业，保护未成年人网络安全刻不容缓。为加强未成年人网络保护，使其免受来自网络不良信息和行为的侵害，网易游戏已对旗下所有官方运营游戏的未成年人防沉迷系统进行再升级，构筑起更加完善的未成年防沉迷系统，为孩子们打造一个更安全、健康的网络环境。“三防三治”启动，严堵网络
今日，字节跳动旗下休闲游戏发行平台Ohayoo宣布，将坚决支持国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并予以积极落实。Ohayoo表示，接下来，基于主管部门的最新要求，Ohayoo将严格遵守并积极落实主管部门要求，与社会各界共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。
据悉，2019年国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定，网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时。
网易游戏高度重视未成年人网络保护工作，一直致力于营造健康有序的未成年人网络环境。为进一步维护未成年人合法权益，切实守护青少年健康成长的“清朗”暑假，按照国家网信办统一安排部署，网易游戏启动了2021年“暑期未成年网络环境专项整治”活动，对未成年人的网络安全问题严格把关。此次“暑期未成年网络环境专项整治”活动，网易游戏紧紧围绕与未成年人密切相关的平台环节，强化问题导向和效果导向，大力整治影响青少年健康上
国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，出手解决未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题。
随着未成年人网络保护成为社会焦点，保护不足的问题也日益突出，为了进一步加大未成年人保护力度，网易游戏积极履行自身义务和责任，推出了2021 年“暑期未成年网络环境专项整治”活动。通过三大治理专项、三大防沉迷措施和两大特别行动的“3+2+2”模式，持续为未成年人护航。据悉，三大治理专项从游戏环境、骚扰黑手、黑产处理三个方面着手。三大防沉迷措施则从防沉迷角度出发，通过技术严打逃避防沉迷、护航功能优化、365* 24 全
互联网纷繁复杂的环境，让社会对于自我保护意识、信息甄别能力较弱的未成年人更加关注。对此，网易游戏积极应对，主动承担互联网头部企业职责，启动“暑期未成年网络环境专项整治行动”，并通过“三防三治两专项”行动，加强未成年人防护，助力未成年人健康成长。“三防”主要是围绕技术严打逃避防沉迷、护航功能升级优化以及365* 24 全面服务三个方面来对未成年人防沉迷做出相应的加强措施，达到严控未成年人上网时间及消费的目的
为了防止未成年人沉迷网络，打造安全健康的上网环境，暑假期间，《迷你世界》升级了未成年防沉迷安全体系，并从用户安全、内容安全、平台安全三个维度对未成年进行守护，坚决打击危害未成年人身心健康的网络问题。 全方位守护 扮演未成年人守护者 作为国内用户体量最大深受青少年喜爱的沙盒游戏，自 2016 年起，《迷你世界》便努力构建青少年网络安全体系，在用户安全、平台安全、内容安全等多个方面不断摸索前进，也建立了业内?
进入暑期，未成年人网络安全成为社会关注点。网易游戏积极承担社会责任，前期便在“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动的精神指引下，通过未成年人保护中心制，并持续升级“三防三治两专项“行动等方式，深化未成年人保护措施，为青少年的网络安全保驾护航。三大防沉迷措施并行，全方面严防沉迷网易通过各种措施，搭建起完善的防沉迷体系，从多方面严防未成年沉迷。三大防沉迷措施：技术严打逃避防沉迷措施、护航功能升级优
近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。
小米游戏发布公告，积极响应国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康，小米游戏将于2021年9月1日完成对未成年人防沉迷系统的调整。
对于腾讯来说，他们也公开表示，需要减少未成年人在线时间。8月18日，腾讯发布了2021年第二季度及半年度业绩报告。该季度腾讯营收1383亿元，同比增长20%；净利润425.9亿元，同比增长29%，上个季度同比增长65%；非国际财务报告准则净利润同比增长13%至340亿元，上个季度同比增长22%；每股基本盈利为4.472元，每股摊薄盈利为4.387元，同比增长28%，环比下跌11%。针对此前因未成年人游戏而引发的争议，此次腾讯在财报中强调称，2021年
昨日，腾讯旗下互动恋爱手游《光与夜之恋》宣布健康系统第二阶段升级，自2021年9月25日00:00起，凡是经公安实名校验确认为未满18周岁的未成年用户，将无法登录游戏体验。
8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；同时不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。对此，小米游戏发布通知称，小米游戏将于2021年9月1日完成对未成年人防沉迷系统的调整。调整后，小米游戏将与广大?
日前国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。
近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观
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