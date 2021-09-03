雪梨回应999元运费：限购1份 同一用户拍下2份会触发

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:昨日晚间，一则“直播抢到2分钱商品要999元运费”的新闻登上热搜。

有消费者反馈称，自己在头部主播雪梨的直播间抢到了仅1分钱的电动牙刷和枕头，但在付款时，却显示需要999元的运费。

对此，该消费者认为雪梨直播间存在欺骗行为。

不过就在今日下午，雪梨方面回应称，999元邮费是为了让更多粉丝朋友能够享受到秒杀品机会，每位用户限购1份。针对同一位用户同时拍下2份的情况，后台会触发默认的999元运费机制。目前，涉及此情况的用户一共有174位，已经退款171位。

同时，雪梨方还表示，将完善后台设置功能、弥补漏洞，强化客服人员的业务能力，对相关责任人进行处理，今后将更严谨落地每次直播活动。

以下为雪梨方声明全文:

我们关注到有账号发布“雪梨粉丝节秒杀品999元邮费”情况，现就该情况做出如下声明。

8月26日，雪梨直播两周年庆暨雪梨粉丝节，为了感谢粉丝朋友一路的支持与陪伴，当晚共准备70万份1分钱秒杀品，并于当晚直播中全部秒杀完毕，全程有杭州互联网公证处公证员记录，公开透明。

出现部分网友反映的“999元邮费”原因是:为了让更多粉丝朋友能够享受到秒杀品机会，每位用户限购1份。针对同一位用户同时拍下2份的情况，后台会触发默认的999元运费机制。目前，涉及此情况的用户一共有174位，已经退款171位。因退款信息暂未提供，剩余3位用户的退款正在处理中，我们的客服团队会与每位用户继续保持沟通，为客户合法妥善解决。

每位用户限购1份1分钱秒杀品的初衷是为了使更多直播间粉丝朋友能够享受到粉丝节福利，不想给大家造成了误会，在此给受到影响的粉丝朋友真诚道歉。雪梨直播间将完善后台设置功能、弥补漏洞，强化客服人员的业务能力，对相关责任人进行处理，今后将更严谨落地每次直播活动，坚决维护消费者权益，祝大家生活愉快!