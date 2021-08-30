云监督来了！浙江推出浙江外卖在线

近日，浙江宣布推出“浙江外卖在线”平台，消费者可实时查看商家后厨菜品制作过程。
这个外卖监管平台能够查看食品溯源，餐具的消毒情况，外卖封签使用情况等，功能丰富。
系统贯通了平台、商家、厨房、配送、骑手和办案管理等多个场景，
实现从后厨到餐桌、从加工到配送、从线上到线下、从商家到骑手的全链条闭环管理。
近日，浙江宣布推出“浙江外卖在线”平台，消费者可实时查看商家后厨菜品制作过程。
这个外卖监管平台能够查看食品溯源，餐具的消毒情况，外卖封签使用情况等，功能丰富。
系统贯通了平台、商家、厨房、配送、骑手和办案管理等多个场景，
实现从后厨到餐桌、从加工到配送、从线上到线下、从商家到骑手的全链条闭环管理。
大趋智能做云打印机的愿景是:让天下没有难做的外卖生意!2021年3月份，由深圳大趋智能科技有限公司研发并投产的大趋智能P7系列外卖云打印机正式上市! 与云打印机一起被推出的，还有大趋智能为公司云打印产品研发的配套软件——小店掌柜聚合外卖管理软件。2021年6月20日，小店掌柜管理软件全面升级，升级后的产品功能更加强大，进一步满足了外卖商户聚合管理多平台多店铺的诉求。大趋智能外卖解决方案↓资料显示，外卖行业发展至今早
继美团推出“商家群聊”后，美团围绕外卖场景再次搭建了一个社交体系，名为“饭小圈”，是一款基于微信好友和通讯录好友，建立社交关系的外卖分享平台。
日前抖音已经实现点外卖功能 ，用户在抖音可以通过外卖平台或者品牌商户的账号，跳转至外卖下单页面。
8月3日，广西玉林一名外卖员杨某某自称曾在奶茶、糖水中加老鼠屎”和尿液”。他撕开封口加料后，再自己支付费用找奶茶店重新封口。目前，警方已介入调查。杨某在微信群聊中称奶茶加料很容易的，你把杯子口撕开，里面的东西倒掉一些或者自己喝几口，然后随便加点什么进去，找其他的店自己拿个5块钱，再不行就10块，让他给你封上。”同时他还发布了相关视频展示了自己高超的加料”技术。更让人无语的是，群聊中部分网友不但没有反对?
抖音上能点外卖了，玩的是大众点评的“心跳”。8月12日，抖音上线了外卖小程序，实现了点外卖的功能，肯德基、喜茶等品牌商家均已入驻。
肯德基、喜茶两家连锁餐饮品牌今日已经开始在抖音上提供外卖服务。凤凰网科技经过测试，证实通过抖音app搜索“肯德基”、“喜茶”官方账号，即可看见接入小程序的链接，点击后直接跳转至外卖点餐页面。
前不久开启内测的抖音“心动外卖”，正在想办法让你被短视频中的美食种草后，将心动转化为行为，把刷到的美食变成餐桌上的饭菜。
对于大多数点外卖的人来说，就是图方便。而近日，一名外卖员由于不想将外卖送到用户家中遭到拒绝后，竟然做出了十分恶心的举动。据媒体报道，8月13日，吉林省吉林市丰满区的李先生在外卖平台点了一份外卖，收到外卖后却发现外卖中被人吐了痰。根据李先生的描述，当时骑手到了小区之后，打电话给李先生沟通说想把外卖放到电梯中，然后让李先生到电梯中自取。由于李先生嫌电梯环境不卫生，拒绝了骑手的这个请求。结果在骑手将外卖送?
前几天，我们在发了一篇外卖 App 大数据杀熟的文章，结果好多小伙伴都在问我们，什么时候扒一扒「外卖券」这个产业:
昨日，四川省市场监管局等五部门发布《关于推广餐饮外卖无接触取餐柜服务的紧急通知》称，将落实倡导外卖无接触配送要求，进一步加强餐饮外卖服务环节疫情防控，有效减少人员接触和聚集，改善外卖送餐员工作环境。
刚打开美团，就发现我开通美团会员价格从之前的15元/月，降到了4.9元/月。
不知大家是否发现，无论你在微博、知乎、贴吧、小红书，还是在抖音和快手，都免不了会遇到例如“外卖漏洞”、“1元点外卖”、“300块钱吃一个月外卖”、“66元外卖红包每天领”等类似风格的内容。在这些调性完全不同的平台上，总有“好心人”告诉如何“白嫖”美团或饿了么。<br/> <br/>
当外界的注意力还在抖音外卖时，本地商家自播已被提上了日程。8月19日，深圳某牛扒商家门店，开启了0粉带货首秀，2小时内“意外”卖出了145单，成交了3.08万元。
在成年人的世界里，的确没有容易二字。越来越多的职场人士，为了提升自身的价值，利用业余时间报读职培班、考证班，只为了让自己手头尽可能拥有更多的职业技能证书，期待有朝一日能有用武之地。
顾客和外卖小哥产生矛盾，大多数都因为配送时间。最近，重庆就发生了一个案例，因为订单被取消，骑手当着顾客的面怒砸外卖。据国内媒体报道，近日，重庆巴南的耿先生因外卖超时取消订单，骑手怒气冲冲赶来，直接就把饭菜砸在了耿先生的面前。到了之后，外卖员就冲我发了一通火，然后当着我的面就把我的外卖，摔在我的面前，谁都接受不了。”耿先生说。耿先生称，当时预计送达时间大约是中午1:40，外卖小哥在1:46才电话告知，说餐馆
抖音可以点外卖了，你知道吗?上周，肯德基和喜茶在抖音开启了外卖服务，用户可以直接通过抖音小程序下单。去年以来，抖音关于本地生活的动作一直很多，比如:
点外卖已经成为了不少年轻人日常生活中的一个饮食习惯，虽然方便，但质量以及卫生问题也随之而来。据媒体报道，近日，来自天津的孙先生在外卖平台点了一份牛肉饭，正在享受美食的时候，却被饭中的一个不明物体给弄得吃不下饭了。根据孙先生的说法，当时自己点的是一份牛肉饭，其中一个黄色的食材”刚开始还以为是豆腐，后来夹起来的时候以为是牛板筋，结果嚼了一口发现不对，感觉像是烟头。从视频中可以看出，孙先生吃出的这个不明
在今日的国务院例行吹风会上，市场监管总局指出，合理设定对外卖送餐员的绩效考核制度。平台应当合理确定订单数量、在线率等考核要素，适当放宽配送时限，不得通过算法等手段侵害劳动者的正当权益。
据Tech星球消息，近日美团内测外卖社交功能“饭小圈”。该功能的玩法和微信朋友圈类似，用户可以将自己的外卖订单，即美食、甜品等分享出来。目前只能通过微信好友分享或通讯录分享，邀请开通该功能。
我国首个《外卖智能取餐柜管理规范（T/CCA 021-2021）》团体标准（下称《规范》）正式发布。
“金九银十”市场投资机会多，美联储官员一系列鹰派言论刺激美元走强，另一方面，中东地缘紧张局势纷争不断，黄金多空来回拉锯，火爆行情接连上演..
王者荣耀马上就要开启S25赛季了，很多玩家对此都很期待，但是不知道新赛季的段位继承规则是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
随着新零售概念被提出，经过近几年的发展，新零售已经逐渐被大家接受，也有很多零售企业开始推进“新零售”，市场上也不乏很多新零售的新业态，如..
近日，工信部在答复政协第十三届全国委员会第四次会议第 1323 号提案中称，将会同有关部门，加强基础学科研究和应用基础研究，加快关键技术攻关，..
旋转式压缩机具备结构紧凑、高效率、工作能力覆盖面广的特性，现阶段在家庭用分体式空调器、窗机、移动式空调和抽湿机上很多运用。那麼接下来笔者..
8月初，2020东京奥运会是网络话题中心。作为奥运新秀，14岁的跳水冠军全红婵成为舆论的中心。作为热点，公众号“Leon在路上”也第一时间进行了关注..
在国内监管审查压力增大之际，腾讯今年已经把对海外创业公司的投资数量提高了7倍以上，加快全球扩张。..
外星人游戏本几乎是每个游戏迷的终极目标，全新上线的ALIENWARE x15 更是惊喜多多，不仅保留了外星人一贯的产品理念，从包装到机身，诸多细节都传..
昆仑万维日前披露 2021 年半年报，旗下Star Group主打产品StarMaker表现优异。2021 年上半年，昆仑万维主营业务势头强劲，公司实现净利润9. 99 亿..
全球有超过20亿人处于 Z 世代年龄范围。这些出生于1997年至2009年之间的人约占全球总人口的30%——据预测，到2025年，Z 世代将占劳动力的约27%。..
在世界5G大会分论坛“5与新视听”论坛上，华为无线FDD领域高级专家许晓红表示，“随着5G的规模部署，5G已经在改变社会的方方面面，包括传统的视听..
努比亚 Red Magic 6S Pro智能手机预计将于9月6日（星期一）面世。有消息已经透露，它的外观与Red Magic 6 Pro几乎相同，但在内部，它正在升级为Sn..
近日，有网友曝光了iPhone 13系列全系售价，5499起步，均搭载A15处理器。不过，有网友发现，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max取消了256GB版本，仅..
继启动IPO后， 8 月 30 日叮咚买菜发布了首份财报。2021 年第二季度，叮咚买菜的GMV与营收都实现了快速增长，同比增速分别为80.8%和77.9%。受此利..
甲骨文宣布Oracle Fusion企业资源计划（ERP）云获评《 2021 年Gartner产品导向型企业云企业资源规划魔力象限》(2021 Gartner Magic Quadrant for ..
日前有网友曝光了一段AirPods3的超清渲染视频，从视频来看 AirPods3的造型和 AirPods Pro 十分类似，耳机柄更短，依然采如半入耳式的设计，这个设..
8 月，金帝智能厨电迎来 13 周年庆典。伴随着金帝智能集成厨房产业园三大中心投入建设，智能制造设备陆续上线，这座投入 10 亿元打造的智能工厂将..
随着疫后经济复苏以及新基建的助推，服务机器人产业规模呈迅速扩大之势，成为人工智能激烈角逐的重要领域。其中，致力于运用“互联网+物联网”手段..
我妈因为工作长期伏案，肩膀右半侧总是紧绷绷的。今年也去做了几次肩颈理疗，并不便宜。有时候非但不解乏，回来还说像被人打了一顿的感觉，花完钱..
近日，中兴通讯2022年度校园招聘正式启动，此次校园招聘面向全球优秀毕业生，共提供60 00 余个优质工作岗位，覆盖研发、营销、运营支撑及供应链等..