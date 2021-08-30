云监督来了！浙江推出浙江外卖在线

8月3日，广西玉林一名外卖员杨某某自称曾在奶茶、糖水中加老鼠屎”和尿液”。他撕开封口加料后，再自己支付费用找奶茶店重新封口。目前，警方已介入调查。杨某在微信群聊中称奶茶加料很容易的，你把杯子口撕开，里面的东西倒掉一些或者自己喝几口，然后随便加点什么进去，找其他的店自己拿个5块钱，再不行就10块，让他给你封上。”同时他还发布了相关视频展示了自己高超的加料”技术。更让人无语的是，群聊中部分网友不但没有反对?