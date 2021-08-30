云监督来了！浙江推出浙江外卖在线

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云监督来了！浙江推出浙江外卖在线

2021-08-30 17:05 · 稿源：站长之家

近日，浙江宣布推出“浙江外卖在线”平台，消费者可实时查看商家后厨菜品制作过程。

这个外卖监管平台能够查看食品溯源，餐具的消毒情况，外卖封签使用情况等，功能丰富。

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系统贯通了平台、商家、厨房、配送、骑手和办案管理等多个场景，

实现从后厨到餐桌、从加工到配送、从线上到线下、从商家到骑手的全链条闭环管理。

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