淘宝天猫宣布9月起升级官方商家产品 覆盖开店到售后等9大经营环节

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今天，淘宝天猫宣布将在9月起升级官方商家产品，覆盖从开店入驻到物流售后等9大经营环节，并将推出手机版商品发布、订单管理、店铺装修、营销活动等产品，并对商家永久免费。

官方表示，相比过去几年，这次产品升级范围更广，解决了近170多个商家产品痛点。智能化商品发布、批量订单管理、营销活动助手等提效产品也会在9月起逐步落地。

今年以来，淘宝天猫已经面向商家出台超过20项举措降低商家经营成本、提升商家经营效率:

1.4个步骤就可在淘宝一键开店

2.在天猫开店新增“试运营期“

3.在20个城市设立商家运营中心，面对面解决商家问题

4.上线淘宝商家成长层级，并上线免费权益中心

5.开通“一号专线”，1对1为商家解决问题

6.天猫商家可申请临时支用保证金

7.简化营销平台、营销活动的价格规则，缩减价格校验场景

8.改进聚划算和商家合作机制，取消“限购、历史销量”等要求

9.新商家入驻加入“淘宝官方群”，可快速找到对接小二

10.淘宝直播新增坑位费与销量直接挂钩、等比例结算等收费方式

11.推出新商家“火箭成长计划”，提供1对1指导商家成长

12.提供专门申诉入口帮助商家规避“职业举报”举报“，推出识别提醒恶意订单等服务

13.聚划算取消“参聚险”、“保价险

14。天猫大家电商品仓储服务费降费，部分降幅超10%

15.阿里巴巴普惠体2.0继续永久免费

16.淘宝教育推出官方免费电商课，已经被学300万次

17.“退货运费险”全面降费，最低每单1分钱

18.帮助商家在618期间快速回款，提前收款功能免费

19.三宝一券（店铺宝、单品宝、搭配宝、优惠券）免费

20.生意参谋免费

21.贷记卡支付服务费率统一降至0.6%。借记卡支付服务费继续由淘宝天猫平台承担，对商家免费