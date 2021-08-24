更美APP股权遭冻结 数额为 100 万元

高省APP的slogon是“帮朋友，省90%”。据我所知，高省APP是目前市面上给到终端用户佣金最高的APP，起步是71%（以联盟为100%计算，后面也是按照这个）稍微买几次就可以达到80%，后面等级可以继续升级，最高可以达到90%(阿里妈妈扣除后台10%技术服务费，也就意味着全部返给用户)，所以，这句口号里面有一个90%是这么来的。之前虽然时间上各种类似的APP，但是没有任何一款可以做到像高省APP这样，真正的把佣金都给到我们用户，所以这?