更美APP股权遭冻结 数额为 100 万元

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:企查查APP显示，近日，更美APP关联公司北京完美创意科技有限公司新增股权冻结信息。
执行通知书文号为（2021）京03执1301号，冻结股权标的企业为苏州完美互动信息技术有限公司，股权数额为100万元人民币，冻结日期自2021年8月23日至2024年8月22日。
站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:企查查APP显示，近日，更美APP关联公司北京完美创意科技有限公司新增股权冻结信息。
执行通知书文号为（2021）京03执1301号，冻结股权标的企业为苏州完美互动信息技术有限公司，股权数额为100万元人民币，冻结日期自2021年8月23日至2024年8月22日。
高省APP的slogon是“帮朋友，省90%”。据我所知，高省APP是目前市面上给到终端用户佣金最高的APP，起步是71%（以联盟为100%计算，后面也是按照这个）稍微买几次就可以达到80%，后面等级可以继续升级，最高可以达到90%(阿里妈妈扣除后台10%技术服务费，也就意味着全部返给用户)，所以，这句口号里面有一个90%是这么来的。之前虽然时间上各种类似的APP，但是没有任何一款可以做到像高省APP这样，真正的把佣金都给到我们用户，所以这?
近日，手机淘宝APP正在测试使用云闪付App付款，在付款方式列表下新增了云闪付的支付方式。在此之前，淘宝支持的付款方式主要有账户余额、银行卡储蓄卡、余额宝等。
6月15日，网信办宣布启动为期2个月的饭圈乱象整治专项行动。重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。
近日，中小学拍照搜题APP题拍拍宣布，从2021年8月5日起不再提供拍照搜题服务。在此之前，另一家中小学人工智能教育平台阿凡题也宣布将不再提供拍照搜题功能。
近期，业内屡次传出抖音商城独立的消息，备受各大品牌和商家的关注。于短视频平台而言，以内容作为切入口发展直播电商，多元内容是其独特优势，抖音以此为核心，展开对电商经营的补足，使得外界普遍认为其要打造完整的电商生态闭环。<br/> <br/>
今日，全国人大常委会法制工作委员会发言人表示，将进一步完善个人信息处理规则，特别是对应用程序（APP）过度收集个人信息、“大数据杀熟”等作出有针对性规范。
近日，美团App开始内测“短视频”功能，以种草内容为主，入口位于美团App首页的菜单入口中。值得一提的是，用户还可通过该功能赚取现金。
在百度世界大会2021上，百度正式对外宣布了萝卜快跑APP，这是一项为普通人提供的无人驾驶出行服务，该服务提供的车辆具备了L5级的自动驾驶能力，那么现在萝卜快跑APP在哪里可以下载，哪些城市提供萝卜快跑服务呢。
微粒贷是国内首家互联网银行微众银行推出的一款小额信贷产品，自 2015 年推出以来就受到了年轻人的青睐。随着微粒贷越来越受欢迎，一些违法分子也盯上了微粒贷，假借微粒贷的名义制作虚假链接、假冒APP等。小编在此提醒大家，微粒贷目前没有APP。通过下载微粒贷APP开通微粒贷，是个骗局！微粒贷申请小编从微粒贷官方资料了解到，微粒贷采用官方邀请制，受邀用户可以在微信支付或手Q钱包看到微粒贷官方入口。点击入口，进入微粒贷申
热力学第二定律告诉我们，世界永远会沿着从「有序」到「无序」的方向发展。 但社会秩序告诉我们，只有在成体系的规则之下，社会才能保证相对有序。在运维领域亦是如此——唯有体系化的运维手段，才能保证系统和业务的正常运行。 2018 年，云智慧在广泛调研行业需求的基础上，结合大量行业经验，推出了覆盖监控工具、数据中台和数据应用与管理产品的智能业务运维平台DOCP(Digital Operation Central Platform)。 该平台遵循“以数?
近日，腾讯旗下NFT交易APP“幻核” 正式上线，隶属于腾讯PCG。据悉，幻核APP首期将限量发售300枚“有声《十三邀》数字艺术收藏品NFT”，NFT数字藏品主要依托区块链技术。
通过对App加固，提升App 安全性，防止Apk(安卓应用软件包)被入侵、篡改、山寨，提升代码的安全性和被破解难度。不过，在对Apk加固后，Apk原有的签名信息会丢失，需要重新签名，否则，无法在安装到手机等安卓设备上。 因此Apk重签名需要和加固前保持一致，否则会触发加固的防二次打包功能，导致Apk无法正常运行。 Apk的签名的作用 软件签名并非安卓系统首创，在诺基亚主导的塞班(Symbian OS)时代就开始运行。通过签名每个程序开发?
7月8日，工信部宣布整治APP开屏弹窗信息骚扰用户问题，解决在开屏信息页面中存在利用文字、整屏图片、视频等方式欺骗误导用户跳转等问题。当时68家头部互联网企业表示已按要求完成整改。
MacRumors 报道称：苹果已于本周开始向 Apple Card 用户推广独家优惠，且在访问钱包应用的时候，相关优惠将直接呈现在用户眼前。由彭博社 Mark Gurman 在 Twitter 上分享的消息可知，苹果为 Apple Card 用户提供了免费访问 Apple News+、以及在 Panera Bread 下单时的咖啡无限续杯福利。不过这项功能似乎仍在早期推广阶段，当点击“了解更多”时，我们发现该链接未能正式生效。至于面向 Apple Card 用户的 Apple News+ 福利有多完?
今年，有个社交软件火啦!这款图片社交 App —— Poparazzi，5月24日在 App Store 上线 ，24小时内就冲顶美国等24个国家综合榜下载量榜首。根据 App Annie 监测的数据显现，其在美区 App store 上整整霸榜了6天!
最近，有网友问小编在哪里可以开通微粒贷，他需要一笔资金救急，下载了一款APP不知是否可以使用。据小编所知，微粒贷的开通和使用都是在微信支付或者手Q钱包两个官方入口。目前暂无APP，所以不要下载带有“微粒贷”字样的APP。微粒贷开通微粒贷是采用官方邀请制，受邀用户可以在微信支付或手Q钱包看到微粒贷官方入口。如果你看不到入口，那么就不是受邀用户。非受邀用户是暂时不能使用微粒贷的，耐心等待即可。千万不要相信网上宣?
8月5日消息，格力集团今日发布《关于谨防虚假App诈骗的严正声明》，表示从未在任何网站或手机应用商城上架或发布任何APP软件，亦未授权任何公司或个人在任何平台从事抽奖、派福利等活动及服务。格力集团表示：此类APP软件或网站发布的一切信息，均未获得我司的任何许可或授权。格力集团不承担任何与该类 App 软件所载信息相关的责任。需要注意的是，此次发表声明的是格力集团，而非格力电器，格力集团是由珠海国资委控股，属于国企
微粒贷已经成为当下年轻人最常用的小额信贷产品之一，小编在此结合官方资料给大家整理了一篇使用微粒贷时如何防骗的攻略，希望能够帮助到大家。第一，微粒贷采用官方邀请制，受邀用户可以在微信支付或者手Q钱包看到微粒贷官方入口，点击入口进行申请和使用微粒贷。申请的时候，按照手机界面提示操作，一般三五分钟就可以完成申请，最快不到一分钟就能下款。而且无抵押无担保，非常适合救急。微粒贷申请第二，微粒贷暂无独立APP，交
今日，工信部表示，将持续加大对违规行为的发现、曝光和处置力度。截至目前，已累计组织16批次集中抽测，检查139万款APP，通报1407款违规APP，下架377款拒不整改的APP。
还有 2 天，万众期待的“科技盛宴”—— 2021 百度世界大会将正式开启。今年的世界大会看点颇多，撒贝宁与李彦宏组成的“新CP”、“梦之队”的隐形教练、祝融号数字人、百度App新代言人龚俊、无人汽车……这么多令人眼花缭乱的看点背后，其实都有一个非常重要的关键词“人工智能”，也就是我们经常提到的AI。除了前面提到的一些看点，本届大会上百度智能云也“摩拳擦掌”，将为大家带来更贴近日常生活的案例和分享。大会倒计时 2 ?
最近热播的电视剧《扫黑风暴》，因超前点播被上海消保委点名批评。据了解，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。..
以大促为节点，先去理解消费者，再去为消费者寻找合适的商品，让商家生产、达人带货、市场进化都有方向，抖音电商正在用新的思路，开创生意增量新..
近年来，智能手机的普及也让手机诈骗案件越来越多，且种类庞杂，衍生出了各种各样的骗局，年轻人出门在外最为担心的就是父母因为手机上各种内容上..
据数码博主@数码闲聊站透露，OPPO会有一个针对中高端的平板电脑待发布。据称，这款平板电脑采用了四边窄边框，屏占比例非常高，和华为最新的Mate ..
最近热播的电视剧《扫黑风暴》大家看了吗？这次在腾讯视频上依然要超前点播，上海消保委今天点名《扫黑风暴》，认为超前点播涉嫌捆绑销售。据上海..
今天，小米集团副总裁常程晒出了小米MIX 4的商品评分。其中小米MIX 4在天猫的评分达到了4.9分（满分是5分，代表非常满意），大部分米粉留言评价对..
听说过996”007”吗？简单来说，第一个数字代表上班时间，第二个数字代表下班时间，第三个数字代表每周工作天数。996也就是9点上班，18点下班，一..
典型的季节性需求，加上异常激烈的员工竞争，意味着"iPhone 13"装配商富士康需要加紧招聘。面对能够和有兴趣从事制造业的劳动力的萎缩的现状，苹果..
你现在用的是什么牌子手机，下一次换机还会坚守该品牌吗？日前，QuestMobile公布了今年6月份，典型智能手机用户的品牌换机去向数据。结果显示，五..
今天下午，一则关于iPhone13系列或将涨价的消息冲上热搜，一时间引发了激烈的讨论，网友纷纷议论称：丐版都已经要接近6000元起售了，苹果手机真的..
8月26日晚间消息，小米发布公告，称于8月26日透过联交所回购815万股，每股价格介乎24.2-24.45港元，涉资1.98亿港元（约合1.64亿人民币）。今年以来..
【TechWeb】8月26日消息，中国人民大学人口与发展研究中心与抖音联合发布了《中老年人短视频使用情况调查报告》（以下简称《报告》）。《报告》显..
2020年，苹果公司将其iPhone 12阵容转向全OLED配置，所有四个型号都配备了高品质的新材质屏幕。之前的报告称，尽管iPhone 13即将推出，但苹果目前..
8月17日至23日期间，三星在韩国共收到92万份Galaxy Z Fold3 5G和Z Fold3 5G的预购订单。这意味着就首周订单而言，这款可折叠二合一手机的订单量已..
8月26日，中国领先的基于社交驱动的精品会员电商平台云集（NASDAQ:YJ），发布了截至2021年第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，云集Q2实现经营..
好动与不满足是进步的第一必需品。——托马斯·阿尔瓦·爱迪生（Thomas Alva Edison）追求卓越是人类不断发现并完善自我的过程 。作为家庭娱乐头牌..
8月26日，由中国互联网协会、中国网络空间安全协会、全国工商联大数据运维（网络安全）委员会、360互联网安全中心等机构大力支持的ISC 平台重磅上..
近日，知名财经作家吴晓波正式入驻360快资讯，首期就在快资讯《不吐不快》栏目犀利发问:收入越高越自由还是越不自由?话题一经上线，引发网友广泛..
在保险行业，线上+线下相融合并不是什么新概念。在2019年，众安保险时任CEO陈劲就说，保险业的未来发展就是线上线下融合。尽管如此，直到今天大多..
8月26日，有网友惊奇的发现，饿了么头像居然变成了征婚广告。头像是一张饿了么外卖箱上张贴的征婚启事，上面写道跟华华处对象就送铠甲勇士、游乐王..