李宁上半年净利近20亿 销量大增的原因是......

今年以来，国货品牌备受推崇，李宁在国民的大力支持下业绩大涨。
财报显示，截至2021年6月30日，李宁上半年营收达101.97亿元，净利润近20亿元。
李宁表示:线下销售的快速复苏得益于国内疫情的有效防控，而国内消费者的大力支持，也是上半年销售流水大增的原因之一。
对此，网友调侃称自己也是参与20亿工程的人了，说说你贡献了多少。
今年以来，国货品牌备受推崇，李宁在国民的大力支持下业绩大涨。
财报显示，截至2021年6月30日，李宁上半年营收达101.97亿元，净利润近20亿元。
李宁表示:线下销售的快速复苏得益于国内疫情的有效防控，而国内消费者的大力支持，也是上半年销售流水大增的原因之一。
对此，网友调侃称自己也是参与20亿工程的人了，说说你贡献了多少。
今日，小米集团董事长兼CEO雷军在社交平台晒出自己身穿李宁运动鞋晨练的照片。有网友评论：“前天安踏，昨天鸿星尔克，今天李宁”。还有网友调侃道，“还真就是那个雨露均沾”“明天361”“后天贵人鸟”。
上周，鸿星尔克因为向河南灾区捐款5000万而一夜爆红，理由是鸿星尔克自身尚处于亏损中却仍然慷慨解囊“倾小家为大家”。鸿星尔克总裁吴荣照给出了回应，表示鸿星尔克处于转型时期，“虽然非常艰难，但还没有像网友调侃的那样“濒临破产”。
六月的天好比娃娃的脸，也让祖国大地被极端天气所笼罩。河南的灾情让国货品牌鸿星尔克重回大众的视线。近几年，也有许多国货品牌被大众认知，作为一名数码产品爱好者，今天小编就来和大家聊聊数码类的国货品牌及产品，盘点手中好用的年轻数码国货产品，看看哪些品牌开启了数码类新国货时代！品牌一：当贝投影因为疫情的原因，许多人将自己的娱乐阵地搬回家中，因此投影仪市场发展更为疾速。小编也选择了为自己购入一台投影仪，不用
近日，全民似乎掀起了支持国货品牌热潮，小米创始人雷军也参与其中。继穿安踏、鸿星尔克晨练之后，雷军在微博又晒起了李宁鞋。
前几天国产跑鞋因为捐赠事件火了之后，小米董事长、CEO雷军也多了一项任务每天免费给国产跑鞋代言，而且一碗水端平，今天晒的是特步跑鞋。今天一大早，雷军就在微博晒鞋了，这次是一双浅绿色的跑鞋，品牌为特步，也是国内知名的运动鞋、跑鞋品牌了。这双跑鞋应该还是新品，雷军表示是特步赞助”的，虽然不一定是真正的商业代言，但这款特步跑鞋被网友认出29日才开售的160X Pro新品，售价1199元，在跑鞋中不算贵了，性价比不错。在?
近日鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。7月26日消息，据媒体报道，贵州安顺一名顾客为了支持鸿星尔克，专门在理发店剪了一个鸿星尔克的发型。而且这位网友边剪头发边在直播间抢鸿星尔克的衣服，称这样的企业文化我们推崇，所以要支持一把国货”。理发师说，对于鸿星尔克捐赠河南灾区的做法，大家打心底里佩服，自己店里也在买他们家的衣服。在鸿星尔克引发全网关注后，网民自发为鸿星尔克官方微博充值会员。截至今天，鸿?
近几年，是国货高速发展的时代，无论是电子科技还是美妆护肤，大批国货品牌的崛起，让消费者们越发意识到国货的魅力。而随着人工智能、大数据等技术日益发展，企业办公模式也有了翻天覆地的转变。智能会议平板俨然成了顺应时代的全新企业智慧办公必备设备，巨大的市场需求量，让许多科技公司看到了前景，纷纷入局。皓丽、华为，二者都是业内著名的国货品牌，在智能会议平板界也都有着不错的口碑，但是孰高孰低却很难下定论。这次我
近日，鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。线下实体店被疯狂扫货，直播间场场爆满，鸿星尔克宣布库存告急。
俗话说运动和音乐是天生一对，光运动没有音乐会变得枯燥无味，作为音乐播放载体耳机的选择尤为重要，有线耳机会束缚运动，蓝牙耳机使用时容易掉落，那么有没有运动时候不怕掉落，安全等级又比较高的蓝牙耳机呢？众多的蓝牙耳机款式中当然有很多是专门为运动而生了，今天就给大家好好聊一聊那些最适合运动时候佩戴。TOP1、南卡runner pro骨传导蓝牙耳机官方售价：899南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机骨架采用钛合金钛丝骨架，人体工学?
2020 年，突然爆发的疫情给线下健身行业带来了巨大的冲击，现金流承压、运营不善、转型缓慢等原因让众多公司在这场危机中被无情淘汰。如今，随着国内疫情好转，线下健身行业开始逐步恢复元气，但纵观2021 年上半年，国内投资市场对线下健身业态仍持相对保守态度。据公开数据显示，上半年发生在该领域的融资事件仅有3 起，分别为1 月完成D轮融资的乐刻运动，3 月完成Pre-A轮投资的宾果运动，以及5 月完成E轮投资的超级猩猩。在这三?
今天，小米CEO雷军在社交平台晒出自己身穿特步运动鞋晨练的照片。这已经是五天内第四次给国产跑鞋免费代言，且一碗水端平安踏、鸿星尔克、李宁、等国产品牌均有上榜。
8月8日东京奥运会落下帷幕，中国代表以38金32银18铜88枚奖牌数的好成绩，定格了这个夏天，体育强国之路正在一步步夯实壮大。赛场上，每一位运动员都表现出了极强的爆发力，苏炳添、全红婵等更是打破世界记录，这背后体现的是运动员们极强的体能储备。事实上，要有良好的体能才能保证更稳定的技术发挥。比如在此次东京奥运会四人双桨比赛中，中国女将们用38桨的桨频打对手40多桨的桨频，还紧压对手，获得好成绩，正是巨大体能优势的
8月1日，中国铅球名将巩立姣站上东京奥运会的最高领奖台，以20米58的个人最好成绩夺得金牌。很多人或许都会觉得她面熟——作为一员老将的她，曾四度代表中国国家队征战奥运会。而如今，32岁的巩立姣得到了一个新称谓“大满贯得主”，回看她21年的训练生涯，她几近包揽了所有女子铅球赛事的冠军。 从2008年的北京，到2016的里约再到延期来到的东京，巩立姣品尝了无数次失败和挫折的滋味。她在东京接受采访时吐露心声:“随着年龄的增
盛夏时节，各大体育赛事接踵而至，也让人们的运动热情和气温一样日渐高涨。在此“全民运动”之际，华为WATCH3系列及WATCH GT2系列推出一系列运动主题表盘，含有射击、游泳、举重等多个项目，HUAWEI EasyFit舒适系列燃力红氟橡胶表带也将于7月26日0点登陆华为商城。在致敬体育精神，鼓舞运动健儿的同时，也进一步释放自己的运动活力，记录为热爱和拼搏的瞬间，每一刻，都是伟大时刻。HUAWEI EasyFit舒适系列 陶瓷钉扣 燃力红氟橡胶?
李宁发布的中期业绩报告显示，截至2021年6月30日，李宁上半年营收达101.97亿元，同比增长65%;净利润近20亿元，同比大涨187.2%。值得注意的是，今年上半年，李宁电商渠道业务销售收入占比达29.1%。
7月6日，由第一财经、第一财经商业数据中心（CBNData）主办的看长·2021中国新消费品牌增长峰会在上海举办，揭晓了《Growth50·2021中国新消费品牌年度增长力榜》（以下简称 Growth50 榜单）。峰会现场汇聚了近四十位重量级嘉宾以及上百家各领域消费品牌、互联网品牌、投资及MCN机构，围绕“看长”主题，共同探讨新消费品牌如何从短期“爆红”走向实现更为长期的、跨越式的品牌增长。6月成功登陆港交所的“全球茶饮第一股”——奈?
对于穿鸿星尔克产品的用户来说，可以免费去景区了。湖南省岳阳市平江县文化旅游广电体育局官方公众号发布《平江县文旅行业关于支持民族品牌的共同决定》称，从即日起至7月31日，平江县石牛寨等7个景区将对穿戴鸿星尔克”和贵人鸟”品牌产品，吃白象方便面或喝汇源果汁的游客提供优惠措施。据新京报记者联系到景区工作人员，工作人员表示：穿鸿星尔克和贵人鸟品牌可以免门票，对于吃方便面免门票的事情不清楚，景区只针对门票免费，
“曼妙旅途 声而优雅”哈曼集团旗下豪华时尚音响品牌harman/kardon （哈曼卡顿），将于8月17日携手国内领先的汽车保养服务平台途虎养车全球首发其汽车后装音响产品。这个汇聚艺术与科技内涵，传承了半个多世纪的传奇音响品牌，即将为广大中国车主在旅途中带来哈曼卡顿标志性的“美丽声音”，让您的座驾升级为私享移动音乐厅。8月10日，哈曼卡顿联合途虎养车正式开启专属预售活动。8月10日-8月16日，来途虎养车哈曼卡顿旗舰店，只需
新国货护肤品正在成为越来越多女性的选择。于 2020 年诞生的新国货品牌“理肤宣言”，就是被众多精英女性热爱的品牌之一。在成功将一款细胞生物科技护肤品卖出几千万营业额后，悦华在 2020 年 8 月创立了细胞生物科技护肤品牌“理肤宣言”。对于大多数创业者而言，创业像是一场漫长而艰难的征途，或许起于一个冲动的念头，或许起于多年的经验积累。但对悦华而言，创业似乎是一件自然而然的事。图1:悦华她从事了 11 年的房地产行业?
连续两年“双十一”蝉联天猫彩妆类目排行榜榜首，创立第三年便达成“双十一”累计销售额破 7 亿数据神话的国货美妆品牌PERFECT DIARY完美日记，以强劲的品牌内核力，正以锐不可当的发展势头迅速崛起。今年 618 期间，PERFECT DIARY完美日记更是以持续强化的产品实力，在全平台的销量再创佳绩，斩获京东自营国货彩妆TOP1、唯品会彩妆TOP1、天猫国货彩妆TOP2。早前PERFECT DIARY完美日记在四周年公开信《致美丽、独一无二的每一个你?
7月初，闻泰科技旗下安世半导体公司宣布以6300万英镑（约合5.4亿元）收购英国最大半导体晶圆公司Newport Wafer Fab（NWF）。随后传出英方监管机构..
你在哪个城市工作生活？当地收入如何呢？日前，一财通过梳理统计各大城市的居民人均可支配收入整理出2021上半年收入最高的10座城市。按照次序分别..
近日，作为国家重点实验室之一的燕山大学亚稳材料制备技术与科学实验室，成功合成了新型非晶材料AM－III”。非晶材料也叫非晶态材料、玻璃态材料，..
经历了最初几年的辉煌之后，包括iPad在内的整个智能平板行业，似乎都陷入了究竟该如何发展的困局。iPad及时转型，以生产力为契机，重新寻找卖点，..
对于大多数点外卖的人来说，就是图方便。而近日，一名外卖员由于不想将外卖送到用户家中遭到拒绝后，竟然做出了十分恶心的举动。据媒体报道，8月1..
当代年轻人越来越爱在互联网上“算命”了。“你愿意为了我去搜陶白白吗?”继人类高质量油物、沉浸式凡尔赛之后，成为最近抖音上最热的梗之一。抖..
“世上没有完美，但总有人在追求完美”。这是小米MIX 4包装盒上所写的一段话。作为全面屏手机的开山鼻祖，自初代产品面世以来，MIX系列就一直在追..
近年来，不少明星都在线下开启了实体店，例如陈赫、郑恺的连锁火锅店。不过，依托人气流量虽然能招揽顾客，但在餐饮业，货真价实、口味等才是最重..
【TechWeb】8月15日消息，人工智能平台公司第四范式已向港交所提交上市申请。高盛、中金公司为联席保荐人。据悉第四范式提供以平台为中心的人工智..
7月8日，小米有品众筹上架了一款计客智能空间四子棋”，众筹价359元，未来零售价499元。如今，这款四子棋又在华为商城上架众测，价格同样359元。截..
跨境电商野蛮生长的时代已经结束，真正拼产品、拼供应链、拼运营能力的时候到了。风波之后，中国卖家更应该思考如何合规化经营，唯有此才是长久之..
日前，有网友在等红绿灯时拍下了令人十分迷惑”的一幕。据媒体报道，近日，江苏南京，有一位网友举报一男子骑摩托车等红灯的时候，居然在洗头。从..
如今开车在外，开启汽车导航已经是家常便饭，不过也不能尽信导航，被导航带偏的报道层出不穷。近日，一段男子就被导航坑了，他要去加油站，结果到..
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【TechWeb】8月15日消息，昨日晚间济南公安官方微博发布了关于“阿里女员工被侵害”一案的调查情况通报。以下为通报原文：近日，针对“阿里女员工..
最近，郑州一个外卖配送神器重出江湖，外卖小哥用晾衣杆”为顾客送餐，全程无接触贴心又安全！视频中，一名肯德基外卖小哥背着餐箱来到小区大门前..
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8月10日晚，时隔三年的MIX系列迎来新成员小米MIX 4。凭借首发骁龙888+以及CUP全面屏，该机受到诸多消费者好评，在预售开始后短短几分钟时间，小米..
据外媒报道，随着超跑制造商的发展，布加迪并不缺乏产品，但有消息称，古怪的Bolide概念车将催生一种生产模式，它可能会给目前的旗舰车型带来一些..
周六晚上，当被问及该公司为美国国家航空航天局(NASA)设计的Starship月球登陆器项目的进展时，SpaceX的老板埃隆·马斯克听起来很是乐观。Twitter账..