李宁上半年净利近20亿 销量大增的原因是......

今年以来，国货品牌备受推崇，李宁在国民的大力支持下业绩大涨。

财报显示，截至2021年6月30日，李宁上半年营收达101.97亿元，净利润近20亿元。

李宁表示:线下销售的快速复苏得益于国内疫情的有效防控，而国内消费者的大力支持，也是上半年销售流水大增的原因之一。

对此，网友调侃称自己也是参与20亿工程的人了，说说你贡献了多少。