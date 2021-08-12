一张图看懂 | 可视化美国2020年能源消耗情况

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一张图看懂 | 可视化美国2020年能源消耗情况

2021-08-12 16:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) ：美国依靠复杂的能源组合来推动该国各个领域的能源消耗。虽然这种能源组合仍以化石燃料为主，但有迹象表明，过去十年中已稳步转向可再生能源

受疫情影响，在2019年和2020年，美国国内的能源生产实际上已经超过了消费，其中能源产量下降了5%，消费量下降了7%。

虽然美国的能源消费结构相当多样化，但国内能源消费的79%仍然来自化石燃料。石油消耗占交通运输部门的90%以上，天然气和石油占则工业部门直接能源消耗的74%。

随着对煤炭依赖程度的下降，可再生能源的消费量连续六年增加，在2020年再次创下历史新高。然而，化石燃料仍占美国能源消费的79%，可再生能源和核能占21%。

由于拜登的目标是到2030年将温室气体排放量减少50%（从2005年的排放水平开始），美国的能源消费将不可避免地继续从化石燃料转向可再生能源和核能。

下面这张使用了EIA（能源信息管理局）数据的图表详细的展示了美国2020年的能源消耗情况，以及以及美国不同行业对能源的依赖程度。

U.S.-Energy-Graphic-10_副本.jpg

图注:BTU是英国热量单位，1BTU约等于251.9958卡路里，quadrillion是千的五次幂，图中简写为Q。

站长之家注：文章数据图表来自visualcapitalist

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