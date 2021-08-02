CF8月密藏宝箱活动地址 2021年8月CF密藏宝箱活动入口

2021年8月份到了，CF在这个月份开启了8月密藏宝箱活动，可以获得很多永久武器，这算是比较不错的福利了，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:即日起-2021年8月31日

活动地址:

https://act.qzone.qq.com/v2/vip/tx/p/1914_077c38dd

活动内容:

幸运抽奖

超级幸运抽奖

开启神秘宝箱

开启自选宝箱

永久道具暂存箱

老用户福利

活动规则：

1.活动时间:即日起到2021年8月31日。

2.活动期间，在本页面开通1个月豪华黄钻可获得2把钥匙，单次开通6个月豪华黄钻可获得16把钥匙;开通1个月大会员可获得5把钥匙，单次开通6个月大会员可获得36把钥匙;开通1个月SVIP+腾讯视频可获得6把钥匙，单次开通3个月SVIP+腾讯视频可获得21把钥匙。消耗钥匙可进行抽奖。

3.豪华黄钻和大会员每个档位用户各限开通30次，SVIP+腾讯视频每个档位用户各限开通30次。4.用户抽奖获得的幸运指数可用于超级幸运抽奖区抽奖，每抽奖一次消耗80点幸运指数，奖品不会进入暂存箱。

5.抽中神秘宝箱的用户可再开启神秘宝箱，随机获得一个既有道具。

6.抽中自选宝箱的用户可自由选择兑换一件武器道具。

7.抽奖获得的可分解道具将存放在暂存箱中，可选择重新分解为钥匙或发往游戏仓库，已经分解成钥匙的道具，无法退换;不可分解的道具将直接发往游戏内，已经领取到仓库的道具无法退换;活动结束时，系统自动回收未领取或未分解的道具，请慎重使用暂存箱。

8.本期活动设有开通、抽奖、领奖、暂存箱、连续月奖励等逻辑，详情请查看对应模块的活动说明。

9.钥匙、神秘宝箱、自选宝箱、幸运指数仅在本活动中有效，逾期作废，请及时消耗。

10.温馨提示:在本页面开通时，仅支持通过Q点/财付通/网银/微信支付等预付费方式的用户

领取礼包，通过手机话费、短信方式开通的用户无法领取礼包。

11.如果您遇到活动相关的问题，可以通过微信-搜索小程序【腾讯客服】选择【其他更多问题-QQ会员】向我们反馈。

12.穿越火线高价值道具概率公示:活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用“概率”均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少重测试数据可能存在一定差异。

13.因活动以及规则产生任何争议，用户与主办方友好协商解决，如协商不成，用户与主办方均同意将争执提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼并解决，因本活动规则的一切事宜均使用中华人民共和国法律。

14.如果您遇到活动相关的问题，可以点击“我要反馈”反映问题。