小米11T Pro海外型号曝光 国内或是Redmi K40系列新机

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:一款型号为2107113SG的小米新型号手机已获得马来西亚SIRIM机构的认证。清单显示该设备将在马来西亚以小米11T Pro的命名发布。

（Redmi K40，图源：小米官网）

SIRIM列表中没有关于小米11T Pro 规格的信息。Pro版本的存在表明可能存在一款名为小米11T的版本。除了SIRIM，小米11T Pro 名称和型号也出现在IMEI数据库中出现。

去年的小米10T和小米10T Pro智能手使用了骁龙865处理器。因此，小米11T系列很有可能搭载骁龙8系旗舰芯片。具体是骁龙870还是骁龙888处理器，还有待后续更新的爆料消息。

在参数规格方面，小米10T预计使用6.67英寸的IPS屏幕，支持144Hz刷新率和FHD+分辨率，面板由康宁大猩猩5保护。小米10T Pro的后置摄像头有一个6400万像素的主摄像头、一个1300万像素的超广角镜头和一个500万像素的微距摄像头，同时还有一个2000万像素的自拍镜头。

小米10T配备5，000mAh 电池，支持33W 快速充电。小米10T在国内以Redmi K30S的形式发售手机。因此，小米10T很可能会以Redmi K40系列手机或Redmi K40S的版本推出。