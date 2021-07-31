格力电器公告：回购股份比例超3% 耗资超95亿元

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:今日，格力电器发布了《关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告》称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9亿股，占公司总股本的3.16%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股，支付的总金额约为95.15亿元。

格力于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第三期回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，资金总额不低于人民币75亿元(含)且不超过人民币150亿元(含)，回购股份价格不超过人民币70元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

格力电器表示，公司未在下列期间内回购股票:（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内;(3)中国证监会规定的其他情形。

自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量356，625，554股的25%（即89，156，388股）。