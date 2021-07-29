腾讯超台积电重返中国第一大市值公司 总市值达4.66万亿港元

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:今日盘中，腾讯股票一度涨超9%，截至发稿，腾讯股票上涨8.68%，报486港元，总市值4.66万亿港元（约合3.88万亿元），创1月25日以来最大涨幅，同时也超台积电重返中国第一大市值公司。

据悉，截至昨日收盘，台积电美股上涨1.33%，报115.050美元，总市值5966亿美元（约合3.87万亿元）。

据了解，此前因市场监管总局对腾讯作出责令解除网络音乐独家版权等处罚，当时腾讯股价一度下跌超4%。

7月24日，市场监管总局表示，腾讯收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中，腾讯通过与市场主要竞争对手合并，获得较高的市场份额，集中后实体占有的独家曲库资源超过80%，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒，对相关市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

当时，腾讯音乐娱乐集团回应称，对于此决定，公司全面诚恳接受，将严格按照监管要求，就三十日内解除独家音乐版权、停止高额预付金的版权费用支付方式、无正当理由不要求上游版权方给予腾讯优于竞争对手的条件等制定整改方案。