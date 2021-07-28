优秀！网络流行语yyds 谐音就是杨杨得胜

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优秀！网络流行语yyds 谐音就是杨杨得胜

2021-07-28 10:33 · 稿源：站长之家

网络流行语yyds是“永远滴神”的拼音缩写，可以说霸占各大网络平台。

随着杨倩、杨皓在奥运夺冠，yyds有了新的解释，其谐音刚好是杨杨得胜。

QQ截图20210728095446.png

在7月27日的混合团体10米气步枪金牌赛上，杨倩、杨皓然组成的“杨杨组合”为中国队夺得第九金。

对此，网友表示，优秀，这个谐音梗用的太到位了。你觉得呢?

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