优秀！网络流行语yyds 谐音就是杨杨得胜

网络流行语yyds是“永远滴神”的拼音缩写，可以说霸占各大网络平台。

随着杨倩、杨皓在奥运夺冠，yyds有了新的解释，其谐音刚好是杨杨得胜。

在7月27日的混合团体10米气步枪金牌赛上，杨倩、杨皓然组成的“杨杨组合”为中国队夺得第九金。

对此，网友表示，优秀，这个谐音梗用的太到位了。你觉得呢?