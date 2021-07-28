优秀！网络流行语yyds 谐音就是杨杨得胜

网络流行语yyds是“永远滴神”的拼音缩写，可以说霸占各大网络平台。
随着杨倩、杨皓在奥运夺冠，yyds有了新的解释，其谐音刚好是杨杨得胜。
在7月27日的混合团体10米气步枪金牌赛上，杨倩、杨皓然组成的“杨杨组合”为中国队夺得第九金。
对此，网友表示，优秀，这个谐音梗用的太到位了。你觉得呢?
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作为四年一度的重大体育赛事，东京奥运会在疫情影响的情况下，已经延期至 2021 年 7 月 23 日到 2021 年 8 月 8 日举行。届时东京奥运会将会在CCTV-5、CCTV-5+电视台全程直播。中国男篮已确认无缘奥运，只能说是遗憾，但好在还有我们期盼的跳水，乒乓球，女排，女足等赛事。如果家里没有安装机顶盒的电视用户到时应该怎么观看奥运直播呢？今天就来教你一招智能电视怎么看奥运直播！首先准备一个U盘，在电脑上找到：当贝市场，可以?
2020 东京奥运会开幕式将于北京时间 2021 年 7 月 23 日晚 7 点正式开始，据东京奥组委透露，东京奥运会开幕式因为执行防疫措施，将延长半个小时，北京时间晚 10 点 30 分(东京时间晚 11 点30)结束。此次东京奥运会开幕式希腊代表队第一个出场，难民奥运代表队第二个出场，东道主日本代表队最后出场，美国和法国分别排在倒数第三和倒数第二。其余代表团出场顺序将按照日语“五十音”顺序排定，中国代表队第 111 位出场。此次奥运会
因为疫情原因，本届东京奥运会开幕式空场，不仅环节精简，时长也大幅缩短，几个节目过后，各国运动员代表团就纷纷入场。广大网友显然意犹未尽，看完东京奥运会开幕式节目后，纷纷涌入B站重温2008北京奥运开幕式。东京奥运会开幕式据了解，有超过5万名观众重温2008北京奥运开幕式，众多网友还在弹幕上打出了北京奥运会开幕式yyds”东京奥运会打卡”2021打卡”等字样。在油管上，不少外国网友也纷纷跑来留言，2008年北京奥运会（开幕
明天下午14:00，realme GT大师系列将正式发布，眼看着发布会的临近，realme官方加快了新机的预热频率。今日上午，realme官方表示，将邀请锤子科技CEO罗永浩作为本次realme特邀体验官出席发布会。随后，realme副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起在微博晒出了realme GT大师版新配色白色，这也是新配色首次曝光。对此，徐起表示：白色yyds！”从公布的新配色来看，白色版没有大师探索版的3D纹理，而是整体采用非常简洁的白色设计方
7月23日，万众瞩目的东京奥运会终于开幕。无论是开幕式上“异彩纷呈”的表演风格，还是比赛进程中运动员获奖，都引发了巨大的关注。据统计，开幕式前后四个小时内，64个开幕式话题登上热搜，开幕式相关话题总阅读量达14.5亿，热搜话题词也反映出用户关注点的实时变化。杨倩夺得本届奥运会首金后，#杨倩摘到东京奥运会首金#话题迅速成为各大平台热议的焦点，与之相关的十余个话题也“霸占”微博热搜，总阅读量超30亿。
最近正值2021东京奥运会，微信也顺势推出了东京奥运会的红包封面，目前每天是限量6666个，还是比较难获得的，下面就来为大家分享一下微信东京奥运会红包封面怎么获得。
7 月23 日，经过5 年的筹备，万众瞩目的东京奥运会将正式拉开帷幕。作为此次奥运会持权转播机构，及全球首家参与奥运转播的短视频、直播平台，快手将从赛事、内容、互动玩法等多维度全面发力，全景式呈现东京奥运会赛场内外的每一个精彩瞬间。据悉，奥运期间，快手将全面全天对奥运赛事进行直播、转播，真正做到全面、完整地呈现奥运赛事，为大家带来“24 小时”不间断的竞赛赛事内容。同时，为了能让更多用户参与奥运会这个全民关
《暗黑破坏神：不朽》国服先锋测试将于7月15日正式开启，玩家们可以自定义角色容貌，在移动端体验纯粹的暗黑”乐趣。今日网易CEO丁磊在网易云音乐发布动态，分享了暗黑系列经典音乐《I am justice》，同时他表示《暗黑破坏神：不朽》即将开测，要加点码，让更多玩家加入测试。最后，丁磊还表示，《暗黑破坏神：不朽》YYDS。据介绍，在国服先锋测试期间，《暗黑破坏神：不朽》将开放野蛮人、武僧、猎魔人、魔法师、圣教军五大经典职
出行，是人类与生俱来的本能。人类通过出行不断丰富自己的阅历，一步一步走到今天。世界上的第一台摩托车诞生于 1885 年，是由德国工程师戈特利布·戴姆勒制造而出，随即风靡一时。时间过去了一百三十多年，经过逐步演化与迭代，智能电动摩托车已成为当下时代宠儿。作为引领新时代的出行方式，智能电摩的制造厂商也在不断地用技术创新，推动未来出行的变革。一次探索，一款倾尽心血的专业极致之作百公里加速 5 秒，氮气液压减震，?
智能电视能看奥运会直播,需要直播软件有CCTV5频道,下面介绍着几款可以看奥运会直播的软件。1,星火直播星火直播有丰富的频道,可以看cctv5,高清频道,高峰期是有点卡。2,NEWTV极光newtv极光是有奥运会直播授权,不管什么时候都能流畅观看奥运会直播,推荐!3,火星直播火星直播cctv5也是高清直播,高峰期时会卡。4,聚合电视直播聚合电视直播频道很丰富,cctv5标清频道也流畅,满意。智能电视能看奥运会直播的软件下载蚂蚁分享码: 55G7安装蚂?
2020东京奥运会开幕式将于晚7时在东京奥林匹克体育场正式举行，标志着中国奥运健儿即将开始为期17天的奥运会征程。此前在里约热内卢奥运会上表现抢眼的中国国家赛艇队和皮划艇队，经过5年刻苦磨砺后再次披挂上阵，并公认为是本届东京奥运会中赛艇皮划艇项目最具夺冠实力的“黑马”。
7月16日，TCL“冠军来了”主题直播在爱逛、京东、天猫以及TCL官方商城 完美收官。TCL中国营销本部零售与渠道中心总经理卢春水，携手奥运冠军&世界拳王邹市明、湖南卫视主持人周倩，为广大粉丝和用户带来了“超能打”的极智好物和重磅福利。受疫情影响，2020整年度体育赛事稀缺，东京奥运会的即将到来无疑将再次激发全民的观赛热情。作为世界拳王金腰带、两届奥运会冠军得主，邹市明本次现身TCL直播间，更是全面点燃了直播间粉丝们?
导奥运会赛事已经开始， 2021 东京奥运会跳水赛程时间表去哪找？如何在智能电视上观看跳水比赛直播呢？下面小编来告诉大家。 2021 东京奥运会中国跳水队赛程 北京时间 7 月 25 日14： 00 女子双人三米板决赛 北京时间 7 月 26 日14：00，男子双人十米台决赛 北京时间 7 月 27 日14：00，女子双人十米台决赛 北京时间 7 月 28 日14：00，男子双人三米板决赛 北京时间 8 月 1 日14：00，女子单人三米板决赛 北京时间 8 月 3 日14：0
今晚，2020东京奥运会开幕式将于晚7时在东京奥林匹克体育场正式举行，今年3月iQOO Neo5的新品发布会上，iQOO宣布成为中国国家赛艇队和皮划艇队的官方赞助商，为中国国家队出征东京奥运会助力。
腾讯视频在直播昨晚的东京奥运开幕式时，在快到中国代表团入场时，直播画面切换为了某体育脱口秀节目。
7 月 23 日东京奥运会就将正式拉开帷幕，比赛时间持续至 2021 年 8 月 8 日，整整半个月的时间。东京奥运会的赛场汇聚来自全世界的体育健将，将为全世界各地的观众献上一场场精彩的比赛。下面来看一下中国代表队的关键比赛信息吧~中国女排小组赛赛程：7 月 25 日15:25，中国VS土耳其7 月 27 日10:05，中国VS美国7 月 29 日15:25，中国VS俄罗斯7 月 31 日20:45，中国VS意大利8 月 2 日15:25，中国VS阿根廷中国女足小组赛赛程：7 月
今日，@腾讯视频 在社交平台对昨日东京奥运会转播故障做出回应。腾讯称，“由于昨晚奥运开幕时多个网站均直播开幕式表演，腾讯也跟进了该时段节目直播，此系对点播版权超范围使用。当直播到20:43，我们收到版权方要求立即停止超范围使用，下线直播流。非常抱歉因为我们的工作给大家带来非常不好的体验，在此我们郑重致歉。”
2021 东京奥运会已经正式开幕，正赛将从 7 月 23 日持续到 8 月 8 日，而东京残奥会举办时间是 2021 年 8 月 24 日至 9 月 5 日。为了帮助你了解 2021 东京奥运会的最新信息，微软必应（Bing）推出了全新的体验。通过这个新体验，你可以获得赛事日程，按国家划分的奖牌计数器等。用户在桌面端或者手机端的必应中搜索“Tokyo summer games”关键词，在结果中就会包含关于奥运会的诸多信息。包括赛程安排、当前奖牌情况等等。这样你?
2021 东京奥运会将于 7 月 23 日北京时间19: 00 开幕，奥运会这种国际大型体育活动一般都有CCTV转播，电脑和手机可以在CCTV官网进行观看，智能电视用户可以在电视安装直播软件进行观看，具体方法如下:首先准备U盘，从“蚂蚁市场”官网下载蚂蚁市场安装包复制到U盘里面，可根据具体电视机型及型号安装，其中官网有安装教程。把U盘插到电视或盒子上，会有提示“发现新设备”，或者在文件管理里面，打开设备，找到蚂蚁市场安装包，直?
今晚七点，备战五年之久的东京奥运会就将正式拉开帷幕。遭受了众多的意外和不可抗力影响，本届东京奥运会终将成为奥运历史上都较为特殊的一次。从北京时间 7 月 23 日- 8 月 8 日，共历时 17 天的比赛日角逐。共 33 个奥运会比赛项目，将产生共 339 枚奥运金牌，由于部分项目的赛程比较漫长，足球、垒球等项目已经率先开赛了。本次开幕式将于东京的新国立竞技场举行，根据东京奥组委编订的安全手册规定，各国代表团入场时，队列要?
近日，有消息称小红书正在内测“达人带货”功能，邀请各垂类赛道的头部达人参与。活动名称为“好品味官选拔赛”，参与的博主在种草笔记里添加“我..
7月30日消息，华为消费者业务CEO余承东发文指出，华为智慧屏V75 Super不仅仅是台电视，它搭载HarmonyOS 2，从画质、音质、智慧体验等方面给大家带..
继此前宣布将关闭带货笔记中的外链权限之后，小红书宣布将于8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下..
2021 年，RPA赛道依旧保持强劲增势。就在几天前，国内RPA第一梯队厂商实在智能迎来了旗下产品5.8. 0 大版本更新，此番更新后，其Z-Factory机器人工..
近日，由全联房地产商会和广联达科技股份有限公司联合主办的中国数字建筑峰会造价论坛在河北、黑龙江、陕西等地率先启动，并将在全国 20 余个城市..
每个人都有追求幸福的权利和愿望，但情感教育缺失，成为了达成愿望的绊脚石。近年来，无处不在的互联网自媒体帮助教育了心理咨询市场，也加速了个..
据7 月24 日消息，国内电子烟头部品牌MOTI魔笛的重磅新品MOTI·MEGA PRO，已开启面向全球各大门店的售卖，视各门店实际情况，将于近日陆续到店。M..
这也将是苹果连续第二年举办 iPhone 的线上发布会。据供应链最新消息，苹果已经计划将新机命名为 「iPhone13」。近期，iPhone 在国内最重要的代工..
7月30日，@特斯拉官微宣布：即日起，特斯拉Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。..
大家都知道，百度文库是写论文、做文档时的好帮手，其中存在着各种各样的文件可供参考，但是百度文库需要付费下载令许多人很苦恼，因此也想出了一..
内容社区小红书加速电商化，宣布将于8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下商家免收佣金”等新举措..
在国内知名数码博主@i冰宇宙上周发布的推文中表示，三星 Galaxy Z Flip 3 将会和初代 Galaxy Z Flip 一样，最高支持 15W 的快充。不过根据最新 3C..
近日，北京百度网讯科技有限公司与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院认为，梦西游公司存在利用涉案插件提供百度..
从《集合啦！动物森友会》、《原神》到《摩尔庄园》，随着各类游戏“霸榜”热搜的现象轮番上演，不难发现，近年来，在满足玩家娱乐需求的基础之上..
从素人成为网红，需要多久?三个月、三年甚至更久……但是现在，参加三十天左右的节目就有机会涨粉十几万甚至百万。甚至连参加过选秀的练习生和..
Forza Motorsport 官方 Twitter 账号刚刚宣布，《极限竞速7》这款游戏即将抵达生命末期（EoL）。2021年9月15日起，新玩家将无法通过微软商店（Mic..
就在刚刚，特斯拉宣布，即日起，特斯拉Model3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。特斯拉..
8月5日，摩托罗拉将举行主题亿起惊艳”新品发布会，届时摩托罗拉edge 20系列新机将正式发布。随着发布会临近，官方加紧了对新机的预热。今日上午，..
昨晚，华为在P50发布会上带来了全新版本的MatePad Pro平板，目前华为已经凭借着该系列机型成为了安卓阵营的首选平板，拥有出色的配置和系统体验，..
2020年第三季度，小米重回全球第三。仅仅过了两个季度，小米又向上攀登了一位。近日，四大全面市调机构Canalys、IDC、Strategy Analytics、Counte..