阴阳师7月28日更新维护公告 惠比寿的曜之阁再次开启

阴阳师在7月28日开启了更新维护，此次的更新内容主要是「惠比寿的曜之阁」再次开启了，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于7月28日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.罪业回舞活动调整

※轮回之庭新增印记「鬼族」、「水系」、「弱点」、「巧劲」

更替了印记「制衡」、「疾风」、「治愈」、「聚财」，

同时调整了部分式神所携带的印记效果。

※大幅度降低了轮回之庭战斗难度，新增结局「轮回踏破」。

2.活动——招福，秘魂屋打折+刷新免费!

※活动时间:7月28日0:00-8月3日23:59

※活动内容:活动期间，商店-秘魂屋每日前十次购买8折，并且每日可免费刷新30次。

3.皮肤屋上新!

※「为崽而战·四时缘梦」系列皮肤上架皮肤屋，首周特享5折特惠!（皮肤券和魂玉共享折扣）

※系列共包含:缘结神·春樱花缘、铃鹿御前·流夏之梦、日和坊·秋时朝葵、星熊童子·冬日食礼、山兔·霸兔万季5款新皮肤

※更有专属的皮肤系列合集礼包，礼包专享折上折，3.6折特惠!

※系列合集礼包售价:148魂玉

※折扣活动时间:7月28日维护后-8月4日维护前

4.活动——「惠比寿的曜之阁」再次开启!

※活动时间:7月28日维护后-9月21日23:59

※活动期间，充值1元即可获得惠比寿的曜之阁活动限定头像框「福满流金」，该头像框也将在后续的惠比寿的曜之阁活动中持续投放，阴阳师大人们每次获得该头像框，都会使其外观升级。

※活动期间，充值达到指定额度，会有八百比丘尼限定皮肤「赤之流火」和庭院限定皮肤「雪月华庭」、「暖春翠庭」发放，更有「黑晴明」限定皮肤发放。

※此前曾获得过「赤之流火」限定皮肤的阴阳师大人，重复获得时将自动转换为300勾玉。

※此前曾获得过「雪月华庭」限定庭院皮肤的阴阳师大人，重复获得将自动转换为「暖春翠庭」限定庭院皮肤。重复获得「暖春翠庭」限定庭院皮肤时，将自动转换为1000勾玉。

※此前曾获得过「黑晴明」限定皮肤的阴阳师大人，再次获得时将自动转换为「京都之主」头像框，若已获得过「京都之主」头像框，则「京都之主」头像框会自动升级，增加金达摩特效!如果已有京都之主金达摩特效，则自动转换为两张曜之契，并获得进入曜之阁的权限。

5.新礼包情报!

※精选御魂礼系列

售价:3魂玉

购买不同类型礼包获得指定范围随机六星御魂×1

鸣夏:招财猫、遗念火、木魅、恶楼

灼阳:破势、贝吹坊、三味、网切

暑风:海月火玉、共潜、珍珠、蚌精

倾雨:伤魂鸟、狂骨、出世螺、青女房

限购时间:7月28日维护后-8月3日23:59各类型礼包每日限购10次

※朝露夏意限时礼

售价:30魂玉

购买后获得:「朝露夏意」头像框×1，神秘的符咒×3，金币×50000

限购时间:7月28日维护后-8月3日23:59限购1次

※特惠育成礼

售价:188魂玉

购买后获得:御行达摩×1，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:7月28日维护后-8月3日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:7月28日维护后-8月3日23:59每日限购1次

※叶月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框「游夏意」，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框「游夏意」，会转换为动态头像框「游夏意·相伴」;如果已经拥有动态头像框「游夏意·相伴」，会转换为全新动态头像框「游夏意·相依」!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续31天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限购时间:8月1日0:00-8月31日23:59限购1次

体验优化

1.SP阶式神空相面灵气表现优化:

※优化了SP阶式神空相面灵气式神录展示头像的卡面动态效果。

※优化了SP阶式神空相面灵气在战斗中的部分美术表现。

2.新增御魂整理方案功能，阴阳师大人现在可以将御魂整理条件保存为御魂整理方案。使用方案可以快捷弃置和锁定御魂。寮办将对该功能继续保持关注，并根据反馈进一步优化。

3.新增了结界卡、百鬼夜行、神秘商店邀请界面的好友搜索功能，阴阳师大人现在可以在邀请好友时搜索好友了。

4.将SSR黑崎一护「最后的月牙天冲」技能效果描述调整为:受到致命伤害时，免疫该次伤害并解除自身所有增益、减益、虚化、二阶虚化，获得新的回合，行动时选择一名敌方目标，无消耗施放，对其造成攻击600%伤害，此伤害不触发目标的御魂、被动，且无法被分担。自身在技能发动后阵亡且无法复活。（不改变原技能效果）

5.优化了「逐路之争」秘闻副本的界面显示。

6.优化了获得空间印记时，跳出弹窗的持续时间和交互体验。

问题修正

1.修复了SP阶式神空相面灵气在部分情形下，无法转化攻击其余目标的问题。

2.修复了结界突破在「鬼灵符咒」皮肤场景进行战斗结算时场景显示异常的问题。

3.修复了当昵称小于三个字符时，阴阳寮频道召唤出SSR式神系统提示中宝箱遮住文本的问题。

4.修复了某些情况下好友界面吉闻通知显示不正常的问题。

5.修复了某些情况下好友界面呱太入侵头像框显示不正确的问题。

6.修复了桌面版窗口大小改变后，使用鼠标滚轮上下滚动探索界面章节列表时可能会同时放大缩小探索地图的问题。

7.修复了桌面版阴阳师风姿百物使用鼠标滚轮滑动时，下拉框的小花位置不会移动的问题。