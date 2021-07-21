贝索斯同款太空游定价将超100万美元 网友：是我不配

据外媒报道，蓝色起源公司的首次载人飞行于当地时间20号取得了成功，杰夫·贝索斯实现了他期待已久的太空梦，一段新视频显示了贝索斯和其他三名乘客在进入太空后的庆祝活动。新谢泼德火箭只在零重力状态下呆了几分钟，因为乘员舱通过了卡门线边界，这是公认的太空与大气层的边界线。在过去的几周里，这被证明是一个有争议的话题，因为理查德·布兰森和维珍银河公司试图击败贝索斯进行一次大型火箭发射。虽然布兰森的VSS Unity可能?