贝索斯同款太空游定价将超100万美元 网友：是我不配

昨天晚上，世界首富贝索斯首飞成功，享受一把刺激的太空之旅。
据了解，贝索斯乘坐蓝色起源“新谢泼德”号火箭，前往据地表100公里高空。
图片来自蓝色起源
他们在太空舱内体验了3分钟失重的感觉，还在舱内玩乒乓球、吃彩虹糖。
蓝色起源表示，希望在今年内至少再进行两次载人飞行。
目前该公司暂未透露任何航班定价，但据透露其价格很可能会超过100万美元。
对此，网友调侃称是我不配了，原来有钱真的可以上天。
昨天晚上，世界首富贝索斯首飞成功，享受一把刺激的太空之旅。
据了解，贝索斯乘坐蓝色起源“新谢泼德”号火箭，前往据地表100公里高空。
图片来自蓝色起源
他们在太空舱内体验了3分钟失重的感觉，还在舱内玩乒乓球、吃彩虹糖。
蓝色起源表示，希望在今年内至少再进行两次载人飞行。
目前该公司暂未透露任何航班定价，但据透露其价格很可能会超过100万美元。
对此，网友调侃称是我不配了，原来有钱真的可以上天。
世界首富贝索斯太空飞行成功。据央视新闻报道，当地时间7 月20 日，载有美国亚马逊创办人杰夫·贝索斯的「新谢泼德」号火箭 成功发射飞向太空。这也意味着全球首富贝索斯，搭乘自家蓝色起源飞行器，完成首次载人太空之旅。
火箭，卫星
?世界首富贝索斯太空飞行成功
据报道，一同搭乘火箭的还有贝索斯的弟弟马克·贝索斯、现年82 岁的美国前女宇航员沃莉·弗克以及18 岁德国物理系学生奥利弗·戴?
据外媒报道，蓝色起源公司的首次载人航天飞行--以及杰夫·贝索斯的零重力飞行--已经获得美国联邦航空局（FAA）的批准，发射时间为7月20日。这是亚马逊创始人获得自己的航天器座位时间的机会，此前亿万富翁理查德·布兰森已搭乘自己旗下公司维珍银河的太空飞机圆梦太空。布兰森的飞行在周日安全发射，并在不久后着陆，虽然可能已经领先于贝索斯，但批评者对它是否真的领先泼了冷水。维珍银河公司的VSS Unity达到了53.5英里的高度，?
据外媒报道，下周，亚马逊创始人杰夫·贝索斯计划实现儿时的抱负，这一抱负之所以成为可能是因为他是全球最富有的人之一。贝佐斯在带领亚马逊整整27年后于最近辞去了这家电子商务巨头CEO一职。与此同时，他还领导着自己的一家私人太空公司--蓝色起源（Blue Origin）。New Shepard是这家公司的运载工具之一，贝佐斯将在7月20日进行太空飞行，这将使其成为一周内冒险前往太空边缘的第二名亿万富翁。据了解，蓝色起源下周将进行第16次
据国外媒体报道，在维珍银河成功完成其首次载人航天飞行任务一天后，也就是在当地时间周一，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空公司蓝色起源获得了美国联邦航空管理局（FAA）的许可，可以利用其“新谢泼德号”（New Shepard）火箭发射系统将人类送入太空。
据外媒报道，蓝色起源公司的首次载人飞行于当地时间20号取得了成功，杰夫·贝索斯实现了他期待已久的太空梦，一段新视频显示了贝索斯和其他三名乘客在进入太空后的庆祝活动。新谢泼德火箭只在零重力状态下呆了几分钟，因为乘员舱通过了卡门线边界，这是公认的太空与大气层的边界线。在过去的几周里，这被证明是一个有争议的话题，因为理查德·布兰森和维珍银河公司试图击败贝索斯进行一次大型火箭发射。虽然布兰森的VSS Unity可能?
“你咋不上天呢”一句短短的“祝福”饱含着深意，现如今“买张门票，送人上天”正从梦想走进现实。这背后，是两个男人，近二十年如一日的赛跑。前不久，杰夫·贝索斯宣布将于7月20日，作为蓝色起源的首批乘客进入太空，维珍银河随后迅速官宣，我们的老板，现年70岁但老当益壮的理查德·布兰森（Richard Branson）要乘坐自家飞船抢先一步上天了。
杰夫贝索斯将在本月晚些时候带着沃利芬克参加蓝色起源的首次载人飞行，这位美国标志性的飞行员终于有机会进入太空。蓝色起源公司一直在逐步公布7月20日发射的乘员名单，届时贝索斯、他的兄弟和一位迄今未透露姓名，花费数百万美元购票的用户将在太空中体验大约4分钟。这是一次相对简短的飞行，从起飞到着陆只有大约10分钟，但对蓝色起源来说是一次重要的飞行。7月20日的发射不仅证明了其火箭的功能和安全性，而且证明了太空旅游作?
据外媒报道，杰夫·贝佐斯是如此得得意，以至于在蓝色起源号（Blue Origin）首次载人太空任务后举行的新闻发布会上他几乎都在发光。21年前，贝佐斯创建了这家公司。这位亿万富翁畅谈了公司未来和他在其中的角色，然后漫不经心地捐出了几亿美元。贝佐斯是搭乘RSS First Step胶囊的四人之一，其他四人分别是他的金融家兄弟Mark、航空传奇和水星13号老将Wally Funk、18岁的Oliver Daemen--蓝色起源座位拍卖中第二高竞价者的儿子。据悉
据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯旗下的太空公司蓝色起源宣布，82岁的女飞行员沃利·芬克（Wally Funk）将成为该公司首次载人太空飞行任务的第四位乘客，并且将成为太空旅行中年龄最大的人。
7月20日21点，亚马逊创始人、身价超2000多亿美元的世界首富贝索斯，乘坐旗下蓝色起源公司新谢泼德火箭搭载的飞船进入太空，在失重环境下停留约3分钟后，成功返回地球。
据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯旗下的太空公司蓝色起源宣布，18岁的高中毕业生奥利弗·达蒙（Oliver Damen）将与贝佐斯一起乘坐“新谢泼德号”火箭进入太空。
【TechWeb】7月20日消息，全球首富杰夫·贝索斯创立的蓝色起源在北京时间周二(7月20日)21:10分左右执行“新谢泼德”(New Shepard)飞行器的第16次发射。这是首次载人飞行任务，旅行成员包含4人，杰夫·贝索斯本人、他的弟弟马克·贝索斯(Mark Bezos)、82岁的女飞行员沃利·芬克(Wally Funk)和荷兰18岁少年奥利弗·达曼(Oliver Daeman)。“新谢泼德”号由一个助推火箭和一个太空舱组成，点火升空后，“新谢泼德”号将太空舱送到预定?
凤凰网科技讯 北京时间7月20日消息，世界首富杰夫?贝索斯通过蓝色起源（Blue Orgin）开发的“新谢泼德”号火箭 (New Shepard) 刚刚已点火升空，贝索斯也正式开启了他梦寐以求的太空之旅。北京时间晚9点20分左右，一级火箭和贝佐斯搭乘的返回舱均顺利降落。此次飞行任务是“新谢泼德”号的第16次发射。但与之前不一样的的是，本次是该飞行器首次执行载人飞行任务。除了贝索斯，还有其他三位成员一起参与此次太空飞行，分别是贝索斯?
凤凰网科技讯 北京时间7月20日消息，随着世界首富贝索斯等人顺利着陆，蓝色起源首次载人太空之旅取得成功。此次太空之旅约11分钟，据外媒报道，太空舱落地安全着陆返回地球后，工作人员在检查此次机组“太空游客”状态时，贝索斯表示，这是“最好的一天（Best day ever）”。贝索斯对82岁的女飞行员沃利?冯克 （Wally Funk） 说这次旅行“难以置信”，冯克 回答“是的!”杰夫贝索斯的弟弟马克贝索斯在着陆后也表示“我好得难以置信
据外媒报道，美国亿万富翁、航空航天发射服务提供商蓝色起源的创始人杰夫·贝索斯和他的弟弟马克·贝索斯当地时间周二在接受MSNBC的采访时，描述了他们在蓝色起源的首次载人新谢泼德任务上的经历。这两人与资深飞行员和飞行员培训师沃利·芬克以及18岁的学生奥利弗·戴门一起乘坐新谢泼德火箭搭载的飞船进行了超越卡门线的首次飞行，为蓝色起源公司的火箭和太空舱的载人飞行拉开了序幕，该公司打算将研究人员和其他人带到大气层空?
据外媒CNET报道，蓝色起源和亚马逊创始人杰夫·贝索斯即将成为第二个在一周半的时间内访问太空边缘的亿万富翁，本月早些时候维珍银河创始人理查德·布兰森已成功登上太空。这已经成为航天领域的一个历史性月份，激发了相当多的惊奇和敬畏。但是，也许更常见的反应是对这些亿万富翁太空游竞赛的质疑。多年来，看着贝索斯、布兰森和SpaceX的埃隆·马斯克在重力的牢牢控制之外向上扩张他们的帝国，外媒认为这种嘲讽可能是公平的。五年
贝索斯计划于今晚北京时间21:00搭乘蓝色起源制造的新谢博德号飞船。计划飞向100公里（卡门线=外太空与地球大气层的分界线）高的太空边缘。
维珍银河71岁创始人成功上太空。据外媒报道，太空旅游公司「维珍银河」（Virgin Galactic）71 岁的创始人理查德·布兰森（Richard Branson）于美国时间7 月11 日上午10 点半乘坐维珍银河旗下的「VSS Unity」太空飞机，从新墨西哥州的 Spaceport America 太空港出发，飞往太空。
昨日，针对主驾座椅出现水银时间，理想汽车官方再次回应称，7月19日晚间，应车主要求在理想汽车维修中心进行主驾驶座椅检测时发现主驾驶座椅也有水银。从现场看到的情况看，主、副驾驶座椅都有大量的液态水银。
据国外媒体报道，上周日，亿万富翁、维珍银河71岁创始人理查德·布兰森（Richard Branson）搭乘VSS Unity SpaceShipTwo火箭成功进入太空并安全返回地球，这使其成为首位登上太空的商业航天企业创始人。
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