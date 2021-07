站长之家(ChinaZ.com)7月20日 消息:今日,针对理想 ONE 座椅出现水银一事,理想 ONE 座椅供应商佛吉亚汽车座椅集团回应称,公司在理想 ONE 座椅的研发及生产过程中,严格遵守国家对于汽车禁用物质的相关标准 (国标 GB/T305122014) 在研发及量产动过程中,由第三方实验室对相关零部件进行严格测试,测试结果合格,符合国标规定 (不含汞)。

同时,佛吉亚汽车座椅集团还表示,PUR 发泡供应商采用催化剂催化、高温固化和室温熟化工艺。经过调查,供应商所使用的催化剂为胺催化剂,其中不含汞。发泡会在50~70℃的水路加热模具中进行固化,固化后在室温通风环境下存放48小时进行自然熟化。公司负责理想 ONE 座椅的整椅装配工厂、座椅骨架制造工厂、面套裁剪和缝纫工厂,在整个生产过程中均不涉及使用汞元素。

此外,佛吉亚汽车座椅集团还称,根据理想汽车提供的汽车 VIN 码以及雾件条码,主副驾驶座椅生产于2021年1月23日,在此生产期间之内工厂内无异样状况。主驾和副驾座椅生产间隔约8个小时,同时主副座椅总成使用不同料架进行存放并发运至理想汽车。